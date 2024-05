Enflasyon için Merkez’i bekleme, sen harekete geç

Eğer yakın gelecekte ekonomide huzur bekliyorsanız, önerim şudur; “asude olmak ister isen gelme cihane…” Mademki geldin, işin var gücün var ve enflasyondan fena halde mustarip isen, Merkez Bankası’nın “fiyat istikrarını sağlayacağı” günü beklemek yerine kendin bir şeyler yapmalısın.

Belli ki enflasyon başımızın belası olmayı sürdürecek. Siz bakmayın excel tabloları üzerinden hayatı okumasına ve tutmayınca güncelleyip durduğu enflasyon hedeflerine… Endişe ve korkunun da ecele bir faydası yoktur ve sizin hızla, iyimserlik, heyecan üretecek stratejilerle savaşma vaktiniz gelmiştir.

ENFLASYON ŞİRKET ÖLDÜRÜR, ÖLÜM SAĞLIĞI ZARARLIDIR

Enflasyon nakit tüketir, marjları sıkıştırır, işletme sermayesini tehdit eder, tüm büyük tahminlerinizi ve planlarınızı sorgular hale getirir. Etkisi; kümülatif ve yaygındır. Enflasyon Resesyon ve Stagflasyon Dönemlerinde Yönetim yazarları Ram Charan ve Geri Willigan böyle sesleniyor bize.

Uzun süredir yazılarımda bizdeki enflasyonun ekonomi biliminin dışına taşarak, Merkez Bankası’nın kabiliyet alanından taştığını, yapışkan hale gelerek de “bir topluma hezimetle biten meydan savaşından daha fazla zarar” verdiğini, haliyle artık sosyoloji halini aldığını vurgulamam bu yüzden.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Enflasyona dair…

Merkez’i beklersek başımıza ne gelir?

En basit anlatımla, hayal kırıklığı… Godot’yu beklersen gelmeyeceğini anlayana kadar oyun biter. Seni yeni enflasyon hedefleriyle oyalayacaktır. Makro ihtiyati tedbir diyecek ve pansumanlayacaktır. Tasarruf diyecek, yapmayacaktır. Antienflasyonist paket diyecek ve IMF’leşmedikçe saçmalayacaktır.

Peki, biz ne yapmalıyız?

Bunun basit bir cevabı olsaydı, bizdeki “ekonomistim” iddiasındakiler bilirdi. Ancak şurası bir gerçek ki enflasyonu kısa sürede ve maliyetsiz çözebileni tarih yazmamıştır. Şirketinin kaderini; hükümetin tutarlı boşvermişliğine, Merkez’in tutarsız politikalarına terk edersen, kazma kürek al mezarını kaz.

not - KARMAŞADAN KONTROLE GEÇ, BUNU DERHAL YAPMAYA ÇALIŞ

Bir sorun, onu var eden düşünce düzleminde çözülemez. Ilık sudaki kurbağa gibi bizi kaynatan ekonomi yönetiminin boş, tutarsız, süreksiz ve akıl dışı palyatif çözümleri ile bize sunulan önerilerin tümü çöpe atılmalıdır. Hele ki “sabredin” nasihatini yapanların ağzına ses kesici pamuk tıkayıverin. Merkez’in imdada gelmeyeceğine karar verdiğiniz anda, harekete geçin zira eylemin aciliyeti söz konusudur. Heterodoksçuların mavralarını bir kenara koyun ve enflasyonun evrensel doğrularını ayrıntılarıyla inceleyin. Erken uyarı işaretlerini tanımlayıp hissedecek bir yönetim takımı oluşturun.

Neyi aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. İş süreçlerini, iletişim süreçlerini, ilişki süreçlerini ve bilgi süreçlerini, enflasyon odağında yeniden düzenle. Satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları stratejilerini enflasyonist ortamın yakıcı, yıkıcı ama aynı zamanda fırsat sunan havasına uyarla.

Hükümet kendi siyasi ikbaliyle boğuşurken sana dikkat etmeyecektir. Siyaset kendi telaşında iken sen kendi şirketinin istikbaline odaklan ve bundan sonra olacakları düşün. Kötü günlere hazırlık yap. Unutma ki Hz. Nuh, gemisini, yağmurlar başlamadan önce inşa etmişti.

Son olarak nakde dikkat et, işletme sermayesindeki nakit tuzakların fark et, hızlıca fiyatlandırma davranışlarını değiştir, alternatifler yelpazesini genişlet ve daha akıllı yönetim için bol bol dua et.