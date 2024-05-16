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Enflasyon ATM'lerden de taştı

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Şu duvardan bize para veren makineler var ya… Enflasyon, onunla da aramıza nifak soktu. Efendim “para kalmadı” diyor ve elimiz boş dönmesin diyerek “bakiyeni sorabilirsin” kabilinden yazılar çıkarıyor ekrana…

Peki, bunu neden yapıyor? Şundan; paramız pula döndü ve kupür yükseltmiyoruz. Kural basit; tedavüldeki banknotların içinde en yüksek kupürlünün miktarı, toplamın yarısını geçmiş ise bir üst kupüre geçilir. Peki, geçildi mi? Çoktan… En yüksek kupür; 2 milyar adede koşuyor. 100’lüklerin adet sayısı geri gidiyor. Bankaların aldığı karar doğrultusunda bayram sonrası ATM’lerden artık 10 ve 20’lik çıkmayacak. Neden? Çünkü 500’lük ve 1000’lik banknot basımına izin çıkmadı CB’den… 200’lükler de ATM haznelerinden taşar oldu. 200’lük, 100’lük ve 50’likler, gün içinde çabucak çekilince ATM'de para tükeniyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Banknotlara dair… 

Yeni kupürler geliyor mu?

Evet; 500’lük ve 1000’lik kupürler çalışılıyor. Sorun, arka yüzüne hangi fotoğrafların konulacağı… İddialar arasında son 22 yılda ön plana çıkarılan isimlerden birinin olacağı yönünde. Bu konuda tahminler sıralanıyor. Adlandırmak istemiyorum zira doğrulayamadım. 

Enflasyona çare mi?

Asla değil. Aksine, yapışkan ve yüksek enflasyonun çocuğu bunlar… Seçim öncesi kupür yükseltilecekti ancak muhalefet “enflasyon parası” diye seçim malzemesi yapar, endişesi vardı. Şimdi seçim yok ve CB’den izin alındığında yeni ekonomik önlemler paketiyle açıklanacak.

not / 200'LÜK BANKNOTU TUTABİLENE AŞK OLSUN

Grafik konuşsun ben susayım… 5’lik zaten metal olacak dediler, hatıra parası diye basıldı bile. 10’luk ve 20’lik dilenci parası haline getirildi. Türk Lirası, ilk sıfırını zaten 2021’deki epistomolojik kopuş sürecinde almıştı. Şimdi ikinci sıfırına doğru koşuyor. Eğer enflasyon indirilemez ve %50-60 bandında sıkışıp kalırsa, her 3 ya da 4 yılda bir ilave “0” (yazı ile sıfır) alacağız. Bu da bizi 6 sıfırlı kupüre taşıyacak, iktidar attığı sıfırları geri getirmiş olacak.

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