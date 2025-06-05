Yapay zekâların gücü adına...

Ortalık, yapay zekâ söylemleri, dil modelleri ve her biri mucizeler(!) yaratan örnekleriyle dolu. Fakat unutulmasın ki YZ, onu akıllı kullanana kazanç sağlayacak, diğerlerinin parasına mal olacaktır.

Yapay zekâyı üretim süreçlerine dâhil etmek, artık bir rekabet tercihi değil; bir zorunluluk... Veriyi gerçek zamana taşıyan, analizi sahada yürüten, kestirimci bakım yapan bir sistemle çalışmak, yalnızca maliyet düşürmek değil, aynı zamanda nitelikli ve bütüncül karar gücünü sahaya indirmektir.

Ancak bu entegrasyon “bir yazılım kurduk, oldu”yla ilerlemez. YZ üretime giriyorsa, süreç yeniden tasarlanmalı, sorumluluklar yeniden dağıtılmalı, insan-makine etkileşimi yeni bir dil kazanmalıdır. Entegrasyon veriyle değil, yapı ile başlar. YZ yalnızca üretim sürecine sensör eklemekle olmaz.

Yapay zekâ üçlemeleri

Sahadaki üretim verisini anlık izlemek güzel ama o veriyi karara dönüştürecek refleksleriniz yoksa sistem çöker. Bu yüzden; 1-Veri mimarisi oluşturulmalı, 2-YZ modellemesi süreç tabanlı kurgulanmalı, 3-Karar noktaları önceden netleştirilmeli. YZ’nin “öğrenme yeteneği” var ama süreçler tanımlanmalı.

Doğru entegrasyonda 3 temel amaç; Kestirimci bakım: Arıza gerçekleşmeden öngörü ile duruş süresi %30 azalır. Kalite kontrol otomasyonu: Kamera + YZ sayesinde mikron düzeyinde hata tespiti… Stok ve tedarik optimizasyonu: Talep tahminleme algoritmalarıyla fazla üretime ve stok maliyetine son...

İKİ SORU İKİ CEVAP / YZ entegrasyonuna dair…

Nereden başlanmalı?

Önce “veri temizlik planı” oluşturulmalı. Kirli veriyle eğitilen sistem, hatayı hızlandırır. Sonra süreç analizi yapılmalı: Hangi kararlar otomatikleştirilebilir, hangileri insan odaklı kalmalı? Algoritmalara devredilen süreçleri sadece YZ’nin inisiyatifine bırakmamalı. Unutma, YZ de kontrol altında olacak.

En büyü risk nedir?

“İzole teknoloji” tuzağı.YZ entegre edilir ama ekip süreçten dışlanırsa, sistem çalışmaz. YZ ekip tarafından sahiplenilmezse, direnç kazanır; fayda veremez. Matrix filmindeki gibi eğer insan NEO, yazılım Mr. Smith’e kurban edilirse ortalıktan ne Zion kalır ne de üretim için tasarladığın dünyan…

not/Yapay zekâ gücü arttırır ama kontrol sende değilse yönünü şaşırır

YZ bir güçtür. Ama bu gücün yönü, algoritmanın değil, stratejinin kararına bağlıdır. YZ sahaya indiğinde verim artar, ama süreç; içgörüsü olmayan yöneticiler için yönetilemez hâle gelir. Entegrasyon sadece teknoloji değil, liderlik cesareti ister. YZ lidersiz olmaz ama YZ’den de lider olmaz.

Sistemi değiştirmek kolaydır fakat alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Hatırlayın, insanın önce fikri değişir, gelişir. Ancak hayatı yönlendiren; alışkanlıklarıdır. YZ’ye dair değişen fikirlerinizi, insan davranışlarına dönüştürmediğiniz sürece, YZ için harcadığınız zaman, insan ve mekân, zarar doğurur.

YZ, üretimi hızlandırır. Doğru… Ancak kararı sizden alırsa, kurum yavaşlar. Girişimcilik ruhu ölür, yeni, farklı olana karşı duyarsızlık gelişir. Bunlar yalnızca verimlilik değil, karar çevikliği, operasyonel özgürlük kazandırır. YZ gelecek dertlerim bitecek diye düşünüyorsan, bir kez daha düşün.