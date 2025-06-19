Yapay zekâ adasında kim elenecek?

YZ Adasında kalmak için veri okursun, kültür kodlarsın, algoritma ile yaşarsın. Eğer bunları yapamazsan, elenirsin. Senin yerini de YZ kültürünü kavrayan rakipler ve yeni aktörler alır.

YZ çağında birçok şirket, artık veriyle değil, sezgiyle değil; ezberle yaşamaya çalışıyor. Bu durum bana Acun’un Survivor yarışmasını hatırlatıyor: Yapay Zekâ Adası… Adadan gönderilmemek, orada kalmak için en önemli şey; sadece zorluklara dayanmak değil, öğrenmek, adapte olmak ve kodlayabilmek…

Evet, “survivor” kelimesi bu yazının tam kalbinde duruyor. Ama YZ dünyasında “hayatta kalmak” başka; veri okuryazarı olmayan, strateji kodlayamayan, kültürel zekâsı düşük olan elenir. Sistem artık sadece çalışan değil, öğrenebilen şirketleri ayakta tutuyor. Öğrenerek hayatta kalma çağındayız zira.

Yedirilen zekâ, öğütülen kültür

Yapay zekâ sadece teknoloji değildir. Bir zihniyet transferidir. YZ entegre eden birçok şirket, fiziksel otomasyonu tamamladı ama zihinsel uyumu başaramadı. Ben buna “kültürsüz kodlama” diyorum.

Yani dışarıdan sistem ithal, içeride anlam yoksunluğu… Bu durumda pusulasız gemisindir ve batarsın.

YZ kültürü; kodu sadece çalıştırmak değil, yorumlamak, yönlendirmek, sorumluluk almak ister. Kültürden yoksun yapay zekâ, sadece mekanik hayranlık üretir; stratejik farkındalık değil. İşte bir kültürsüzlük örneği; YZ var, veri var ama anlam yok. Bu şirket, YZ Adası’ndan ilk fırtınada elenir.

2 SORU 2 CEVAP / Hayatta kalmaya dair…

YZ çağında hayatta kalmak ne demek?

Sadece teknolojiye yatırım yapmak değil; kodun arkasındaki düşünceye, kültüre, ahlâka da entegre olmaktır. YZ’yi satın almak kolay, onu anlayarak yön vermek zordur. Bu yüzden YZ ürünleri, IT departmanın değil, yönetim kurulunun dikkatine olmalı. YZ’den anlamayan yönetim, adadan gider.

Hangi şirketler YZ adasından elenir?

Adaptasyon hızını verimlilikle eşleştiremeyenler… YZ’yi süs gibi kullanan, ama organizasyonel zekâsını artırmayanlar… Ve en önemlisi: dijital gösteriyle ayakta kalmaya çalışanlar. Şirketlerin bana sorduklarından anladığım; patronların çoğunun YZ’yi bir tür dijital dönüşüm unsuru sandıklarıdır.

not/Veriyi organik zekâsıyla öğütmeyeni, yapay zekâ algoritması eleyecektir

YZ Adası’nda ağlayanlar değil, öğrenenler kalır. YZ’yi sadece “yapay üretkenlik” zannedenler, ilk fırtınada savrulur. Kültürsüz kodlama, şirketi sandala çevirir. Dümeni olmayan, rotayı rüzgâra bırakır. Zekâdan çok hız arar, bilgiden çok ekran gösterirsen, kod içinde kaybolur, Sistem dışına düşersin.

2001 krizinde nakit akışını yönetemeyen battı. 2025’te kod akışını (codeflow) yönetemeyenler sırada… YZ çağında şirketin nakdi kadar verisi, zekâsı ve algoritma tutarlılığı da önemlidir. Birçok kurum, AI lisansı aldı ama “AI aklı” edinmedi. İşte bu yüzden sistem var ama vizyon yok…

YZ çağında ölmemenin yolu; nakit akışı + veri akışı + öğrenme akışı üçlüsünü birlikte yürütmektir. Sadece YZ destekli üretim planlaması değil, aynı zamanda her çalışanına veri okuryazarlığı eğitimi verilmeli. Unutulmasın ki Yapay Zekâ Adasından pek çokları elenecek, gönderilecektir.