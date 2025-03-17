Denge arayışı

Otomobillerin “Master Class”ı Alman otomotiv endüstrisi, geleneksel içten yanmalı motorlara olan dinamik talebi fark ettikleri 2024 yılında Çin’deki kayıpları ve Çinli markaların agresif gelişleri karşısında çeşitli zorluklarla karşılaşsa da, çekirdek segmentlerde büyümeye devam etti. Bu hafta açıklanacak yıllık raporunda da benzer performans sergileyecek Audi, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi lider markalar, elektro-mobiliteye geçişte farklı stratejiler izleyerek finansal performanslarını optimize etmeye çalıştılar.

BMW ve Skoda gibi markalar, elektrifikasyon ve finansal büyümeyi bir arada sürdürürken; Volkswagen ve Mercedes-Benz belli segmentlerde kayıplar yaşasa da stratejik dönüşümlerine devam ettiler. 2025 yılında da Çin pazarındaki rekabet ve düşük fiyat baskısına göre şekillendirdikleri “EVrim”lerini daha da hızlandırmak zorundalar.

Volkswagen Grubu’nun çekirdek markaları 2024 yılında karmaşık bir performans gösterse de Volkswagen Binek Araçlar, 3,1 milyon teslimatla büyümeye devam ederken, operasyonel kârı %27 düşüşle 2,59 milyar Euro’ya geriledi. Skoda, 926.600 teslimatla tarihinin en iyi finansal sonuçlarını elde etti ve kârını %30 artırmayı başardı. Seat/Cupra da büyümeye devam ederken, Volkswagen’in ticari araçlar segmentindeki düşüş dikkat çekti.

BMW Grubu ise, 2024’te 2,45 milyon aracı teslim ederek %6,3 EBIT marjı elde etti. M modellerindeki büyük taleple kârlılığını yükselten BMW’nin tam elektrikli modelleri %13 artışla toplam satışların %17’sini oluşturdu. Avrupa, ABD ve Çin’de beş yeni batarya montaj tesisi kurarak elektrifikasyona yönelik yatırımlarını hızlandıran BMW’nin orta ve kompakt sınıfa ultra modern seçenekler sunacağı dev yatırımı “Neue Klasse” modelleri için de geri sayım başladı.

Mercedes-Benz’in ise, geçen yılın 2,39 milyonluk skoruna rağmen, toplam geliri %4,5 azalarak 145,6 milyar Euro’ya geriledi. En güçlü olduğu “Top-End” segmenti bile daralma gösterirken, orta ve kompakt segmentleri %6 büyüyerek portföydeki dengesini korudu. Elektrifikasyon oranı %18,5’e gerilerken, hibrit modellere talep artış gösterdi.

Verimlilik ve teknolojide yeni standartlar ortaya çıkarmak isteyerek, otomobil tarihini yeniden yazmaya çalışan Mercedes-Benz’in tüm tarihindeki en büyük yatırımıyla hazırladığı yeni CLA ve onu takip edecek yepyeni 20 modeli, ürettiği 42 modelin baştan aşağı değişimindeki ilk ve en büyük adım olacak.

800V mimarisi sayesinde bataryası 10 dakikada 325 km’ye kadar doldurulabilien ve 320 kW şarj hızına sahip tam elektrikli CLA, 792 km’ye kadar menzil ve 12,2 kWh/100 km gibi düşük tüketim değeriyle, şu anda sadece Çinlilerin değil Tesla’nın bile şaşırdığı verimlilik verileriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yekpare süper ekranı ve yeni nesil MB.OS işletim sisteminin bile sadece grubun en akıllısı değil, sektörün de “en iyisi” olduğu iddia ediliyor. Sportiflikle sadeliği harmanlayan yeni bir çizgiye sahip CLA’nın asıl özelliği ise, yeni nesil MMA platformunu kullanan ilk araç olması… Ayrıca 1.5 lt turbo motorlu 48V hibrit gibi seçenekleriyle, geleceğin sadece BEV’lerden oluşmayacağına da işaret eden Mercedes, içten yanmalı versiyonlarıyla, modelin küresel pazarda çok geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesini sağlayacak.

Almanya’da minimum 50.000 Euro’luk giriş fiyatıyla “Entry Luxury" seviyesinin en önemli temsilcilerinden biri olarak konumlanırken; Mercedes’in daha sürdürülebilir ve yüksek teknolojili bir premium mobiliteye geçiş stratejisinin merkezine yerleşecek.

Özetle; inatçı Almanlar bile, premium kimliklerine rağmen, küresel rekabete artık daha ulaşılabilir segmentlerde katılmaya başlıyorlar.