Son dönem çalışmalarımda, yazılarımda enflasyon ağırlıklı konulara fazlasıyla değindim. Gündemde olan küresel ekonomilerin tamamında, enflasyon ve enflasyonla mücadele vardı, halâ da var. Bu arada gündeme gelmekte olan bir de devalüasyon var. Devalüasyon, enflasyonun tam anlamıyla zıddı değil, ancak genelde enflasyon bu derece yoğun gündeme getirilirse devalüasyon da merak edilenler arasındaki yerini alır. Zaten aldı da.

Devalüasyon nedir?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para birimine diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

Burada dikkat çekilmesi gereken iki önemli husus, olmazsa olmaz vardır. (Hatırlarsınız enflasyonda da böyle ikili bir mecburiyet vardı; fiyatlardaki artış ve bu artışın sürekli olması.)

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde yapılır.

Devalüasyonun yapılması için bir mutlaka bir hükümet kararı olması gerekir.

Bu koşullarda devalüasyon yapılır; ödemeler dengesi açık veren ülke ulusal para biriminin dış satın alma gücü düşürülür, diğer paritelerde değer kaybına uğratılır. Devalüasyon budur. Sabit kur rejimlerinde bir anda ulusal paranın değeri düşürülür. Bu ani değişim en az yüzde 25, yüzde 30 değerlerinde olur.

Devalüasyonun tersi, yanlış bilindiği gibi enflasyon değil, revalüasyondur. Devalüasyonun tersi olarak da bilinen revalüasyon, bir ülkenin parasının değerinin, altına, gümüşe ve dövize göre yükseltilerek yeniden ayarlanmasıdır. Kelime anlamı da 'değerinin yükseltilmesidir'. Revalüasyon temelde ödemeler bilançosu fazla veren ülkelerin kullandığı bir ekonomik terimdir.

Uluslararası finans kuruluşlarının devalüasyona bakışı

Uluslararası Finansman kuruluşları ve benzer konumda iş yapan finansman kuruluşları devalüasyon konusunda gayet nettirler. Ulusal para biriminin devalüe edilmesinin en önemli nedeni, mevcut dış ticaret açığının dengelenme gereksinimidir. Dış ticaret açığı, ithalat miktarının ihracatın üzerinde gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkar. Bu durumda devalüasyon uygulanıp ülkenin satın alma gücü zayıflatılır. Örneğin IMF’in, devalüasyonu olumlu karşılama nedenlerinden biri de budur.

Devalüasyon devlet tarafından, ülke ekonomisine yapılan dışarıdan bir müdahaledir. İktisat öğretisinde ve onun pratik hayata yansımasında devalüasyon da enflasyon da olmasından halkın endişe duyduğu, hani “Azı karar, çoğu zarar” kabilinden kavramlardır, sevilmezler.

Ülkeler güçlü dolara nasıl tepki vermeli?

IMF yayınlarından birinde, Gita Gopinath ve Pierre-Olivier Gourinchalar tarafından yazılan ve 14 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan bir makale okudum ve enteresan bulduğum için sizlerle de paylaşmak istedim.

Ama daha önce önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Sürekli okurlarım bu konuyu yazmamdan bıkmış bile olabilirler. Bağışlasınlar. Ama bence bu anımsatmada yer alan konu günümüzün para politikalarını yakından, hem de çok yakından ilgilendirmektedir.

ABD Hazine Sekreteri Janet YELLEN, bu göreve atandığında bir konuşma yaptı. Konuşma kısa ve öz bir konuşmaydı. Standart bazı göreve başlama cümlelerinin arasında esasen verilmesini istediği mesajı, özellikle satır aralarını iyi okuyanlara çok net vermişti ABD Hazine Sekreteri…

Güçlü bir ABD Doları istiyordu… Bunu ilk anlayan tabii ki FED Başkanı Jerome POWELL oldu ve paranın yeni patronunun mesajını aldı, hattâ hemen uygulamaya geçti bile. Esasen YELLEN da, POWELL da bunun Amerikan Ekonomisinde enflasyona yol açacağını tabii ki gayet iyi biliyorlardı. ABD Dolarının güçlenmesi uğruna kabul edilebilir bir enflasyon, nasıl olsa bir şekilde halledilirdi…

Pek de öyle olmadı. Var olan enflasyon beklenenden hızlı artışa geçti. Piyasalarda etkili olmaya başladı. Başlangıçta YELLEN ve ekibi, ki POWELL özellikle, enflasyonu reddetti. Ama bu reddetmekle olacak bir çözüm değildi elbet. Bir-iki ay içinde Amerikan Hazinesini yönetenler enflasyonun varlığını, arttığını ve öyle sandıkları gibi geçici olmayacağını gördüler. Karşılarındaki enflasyon son 41 yılın en yüksek enflasyonu idi…

Sonra önce YELLEN, takiben POWELL enflasyonun var olduğunu, seviyesini kabul ettiler ve bunu açıkça da söylediler. O an itibariyle ABD’ deki son 41 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadele başladı.

Bugün ekonomistler, “Ülkeler güçlü dolara nasıl tepki vermeli” konusunu konuşuyoruz.

Yazmak istediğim konu devalüasyonla ilgili konuları gündeme getirmek. Çünkü yakında bu konu hepimizi çok meşgul edeceğe benziyor. O bakımdan güçlü doları değil ama enflasyona ilişkin cümleleri hızla toparlayacağım.

Dolar, bu yılın başından bu yana Yen karşısında yüzde 22, Euro karşısında yüzde 13 ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında genelde yüzde 6 değer kazanarak 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesinde. Uluslararası ticaret ve finansta doların hakimiyeti göz önüne alındığında, doların birkaç ay içinde böylesine keskin bir şekilde güçlenmesinin hemen hemen tüm ülkeler için oldukça büyük makroekonomik sonuçları olacağı beklenmeliydi.

2000 yılından bu yana dünya emtia ihracatında ABD'nin payı yüzde 12'den yüzde 8'e gerilerken, doların dünya ihracatındaki payı yüzde 40 civarında kaldı. Enflasyonu düşürme mücadelesi veren birçok ülke için para birimlerinin dolar karşısında zayıflaması haliyle bu mücadeleyi zorlaştırdı. Ortalama olarak, yüzde 10'luk bir doların değer kazanmasının enflasyona tahmini yansıması yüzde 1’dir. Bu tür baskılar, gelişmiş ekonomilere kıyasla yüksek ithalat bağımlılıklarını ve dolar faturalı ithalat paylarını yansıtacak şekilde gelişmekte olan piyasalarda özellikle şiddetli olur.

Doların değer kazanması dünya çapında bilançolara da yansır. Tüm sınır ötesi kredilerin ve uluslararası borçlanma senetlerinin yaklaşık yarısı ABD doları cinsindendir. Gelişmekte olan piyasa hükümetleri kendi para birimlerinde borç verme konusunda ilerleme kaydederken, özel sektörlerinin dolar cinsinden borcu yüksek seviyelerdedir. Dünyada faiz oranları yükselirken, birçok ülke için finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşır. Daha güçlü bir Dolar, özellikle bazı gelişmekte olan piyasalar ve halihazırda yüksek borç sıkıntısı, riski taşıyan birçok düşük gelirli ülke için bu baskıları yalnızca artırır.

Bu koşullarda ülkeler para birimlerini aktif olarak desteklemeli mi? Birçok ülke döviz müdahalelerine başvurmaktadır. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin toplam döviz rezervleri bu yılın ilk yedi ayında yüzde 6'dan fazla düştü. Bunu hep birlikte gördük. Amortisman baskılarına uygun politika tepkisi, döviz kuru değişikliğinin itici güçlerine ve piyasadaki bozulma belirtilerine odaklanmayı gerektirir. Spesifik olarak, döviz müdahalesi, makroekonomik politikalarda garanti edilen ayarlamaların yerine geçmemelidir. Döviz hareketlerinin finansal istikrar risklerini önemli ölçüde artırdığı ve/veya Merkez Bankasının fiyat istikrarını koruma kabiliyetini önemli ölçüde bozduğu durumlarda geçici olarak müdahale etme rolü vardır.

Şu an itibariyle, ekonomik temeller Doların değer kazanmasında önemli bir faktör: hızla yükselen ABD faiz oranları ve ABD için daha elverişli ticaret hadleri <bir ülkenin ihracatının ithalatına göre fiyatlarının bir ölçüsü> ABD için neden oldu: Enerji krizi. Enflasyonda tarihi bir yükselişle mücadele eden Merkez Bankası, politika faiz oranlarında hızlı bir sıkılaştırma yoluna girdi. Avrupa Merkez Bankası da geniş tabanlı enflasyonla karşı karşıya kalırken, enerji krizinin ekonomik gerilemeye yol açacağı endişesiyle politika faizlerinde daha sığ bir patikanın sinyallerini verdi. Bu arada, Japonya ve Çin' deki düşük enflasyon, merkez bankalarının küresel sıkılaşma eğilimini tersine çevirmesine olanak sağladı.

Faiz hadleri

Para politikasındaki fark

Bu arada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tetiklediği devasa ticaret haddi şoku, doların gücünün arkasındaki ikinci büyük itici güç oldu. Euro bölgesi, enerji ithalatına, özellikle de Rusya'dan gelen doğal gaza büyük ölçüde bağımlı. Gaz fiyatlarındaki artış, ticaret hadlerini ortak para birimi tarihindeki en düşük seviyeye getirdi.

Gelişmekte olan piyasalar ve Çin dışındaki gelişen ekonomilere gelince, birçoğu küresel parasal sıkılaştırma döngüsünde öndeydi< belki de kısmen dolar kuruyla ilgili endişelerden dolayı> emtia ihraç eden EMDE' ler pozitif bir ticaret haddi şoku yaşadılar. Sonuç olarak, ortalama gelişmekte olan piyasa ekonomisi için döviz kuru baskıları, gelişmiş ekonomilere göre daha az şiddetli olmuştur ve hatta Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde değer kazanmıştır.

Temel itici güçlerin önemli rolü göz önüne alındığında, uygun tepki, enflasyonu hedefine yakın tutmak için para politikasını kullanırken döviz kurunun ayarlanmasına izin vermektir. İthal malların daha yüksek fiyatları, ithalatı azalttığı için temel şoklarda gerekli düzeltmenin yapılmasına yardımcı olacak ve bu da dış borç birikiminin azalmasına yardımcı olacaktır. Maliye politikası, enflasyon hedeflerini tehlikeye atmadan en kırılgan kesimleri desteklemek için kullanılmalıdır.

Ufukta görülen bazı aşağı yönlü riskleri ele almak için ek adımlara da ihtiyaç var. Daha da önemlisi, yatırımcılar güvenli varlıklara çekilirken, gelişmekte olan piyasa varlıklarına yönelik büyük sermaye çıkışlarına yol açan ani bir iştah kaybı da dahil olmak üzere, finansal piyasalarda çok daha büyük bir kargaşa görebiliriz.

Esnekliği geliştiren bu kırılgan ortamda, dayanıklılığı artırmak akıllıca olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin piyasalarda işlem yapan merkez bankaları, önceki krizlerden alınan dersleri yansıtarak son yıllarda dolar rezervleri stoklasa da, bu tamponlar sınırlıdır ve ihtiyatlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ülkeler, gelecekte potansiyel olarak daha kötü çıkışlar ve kargaşa ile başa çıkmak için hayati önem taşıyan yabancı rezervlerini korumalıdır. İmkanı olanlar, gelişmiş ekonomi merkez bankalarıyla takas hatlarını eski haline getirmelidir. Orta derecede kırılganlıkları ele alması gereken sağlam ekonomik politikaları olan ülkeler, gelecekteki likidite ihtiyaçlarını karşılamak için IMF'nin ihtiyati hatlarından proaktif olarak yararlanmalıdır. Büyük döviz borcu olanlar, geri ödeme profillerini yumuşatmak için borç yönetimi operasyonlarına ek olarak sermaye akışı yönetimi veya makro ihtiyati politikalar kullanarak döviz uyumsuzluklarını azaltmalıdır.

Temel göstergelere ek olarak, finansal piyasaların sıkılaşmasıyla birlikte, bazı ülkeler artan kur riskinden korunma primleri ve yerel para biriminde finansman primleri gibi piyasa bozulmalarının belirtilerini görüyor. Sığ döviz piyasalarındaki ciddi aksamalar, bu primlerde büyük değişiklikleri tetikleyerek potansiyel olarak makroekonomik ve finansal istikrarsızlığa neden olabilir.

Bu gibi durumlarda geçici döviz müdahalesi uygun olabilir. Bu ayrıca, büyük bir amortismanın uyumsuzluklar nedeniyle kurumsal temerrütler gibi finansal istikrar risklerini artırması durumunda, olumsuz mali genişlemenin önlenmesine yardımcı olabilir. Son olarak, geçici müdahale, büyük bir döviz kuru değer kaybının enflasyon beklentilerindeki çıpayı kaldırabileceği ve para politikasının tek başına fiyat istikrarını sağlayamayacağı ender durumlarda da para politikasını destekleyebilir.

ABD için, güçlü doların ve daha sıkı küresel mali politika koşullarının, küresel yansımalarına rağmen, parasal sıkılaştırma uygun politika olmaya devam edecektir. Ancak bu durumda ABD enflasyonu hedefin çok üzerinde kalır. Bunu yapmamak, Fed’in kredibilitesine zarar verir, enflasyon beklentilerindeki çıpayı kaldırır ve sonra daha da fazla sıkılaştırmayı ve dünyanın geri kalanına daha fazla yayılmayı gerektirir.

Bununla birlikte, Fed, büyük yayılmaların ABD ekonomisine geri dönme olasılığının yüksek olduğunu akılda tutulmalıdır. Ek olarak, dünyanın güvenli varlığının küresel bir sağlayıcısı olarak ABD, döviz piyasasındaki stres zamanlarında önemli bir emniyet valfi sağlamak için, pandeminin başlangıcında genişlettiği gibi, uygun ülkelere yönelik döviz takas hatlarını yeniden etkinleştirebilir. Bunlar, Fed'in daimi Yabancı ve Uluslararası Para Otoriteleri Repo Tesisi tarafından sağlanan dolar fonunu faydalı bir şekilde tamamlayacaktır .