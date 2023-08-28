… Bundan sonra ?

Önceki yıllarda çok seyahat ederdim, bunların tamamına yakını da kısa süreli, programlı, “Koşan ata nal çakarmışcasına” süratli seyahatlerdi. Şimdilerde bir kaç yıldır, daha pasif bir hayat yaşıyorum. Ama bu çok daha keyifli… Bütün bunları hazırladığım ama bir türlü baskıya veremediğim kitabımda anlatacağım. (Çaya çorbaya limooon) Bir süredir, her halde üç yılı biraz aşkın bir süredir, Ege’ de yılın 8-9 ayını keyifle geçiriyorum. Ahaliyle sohbetler ediyoruz, bol bol konuşuyoruz, her Çarşamba kurulan Pazar’a muhakkak gidiyorum. Giderek tanışıklıklar artıyor, dostluklar gelişiyor.

Bu Çarşamba selamlaştığımız ama aslında tanımadığım bir Ege’li, TCMB faiz artırımı sonrası bana “...eee napceeez şimdi?” diye sordu. “Bilmiyorum, bakacağız” desem de pek inanmadı. Orada büyük bir zeytin ağacı var, altında da oturabileceğimiz yerler. Konu da daha çok yeniydi ama yine de anlatmaya çalıştım.

■ Öncelikle dövizlerde bilhassa ABD $’da düşüşler olacak, ama panik yapma çünkü bu uzun süreli olmaz dedim. Doları varmış; anladığım kadarıyla yastık altı birikimi için üzüldü, KKM hesabındaki için de sevindi. Herhalde bir kompassasyon var.

■ Kredi kullanıp kullanmadığını sordum, büyük montanlı olmasa da kredi kullandığını anladım, karşılığının da olduğunu anlattı. Faiz artışlarına karşı tedbirli olması gerektiğini anlattım.

■ Enflasyonun bir süre daha artacağını söylerken, daha cümle bitmeden sözümü kesti ve biraz da endişeli bir ifade karamsarlığı ile: “Bunlara katlanıyoz ama bi türlü bu enflasyonu bitiremiyoz” dedi. Haklı olsa da çok aceleciydi. Anlatmaya çalıştım, ama biraz anlamak istemediğini fark ettim. Evet bu işler öyle çabuk reaksiyon vermiyordu fiyatlar hızla düşmüyordu ama “Rocket and the feature” teorisini anlatmaya çalışmayı o noktada faydalı bulamadım.

■ Daha sonra, üretimi artırmamız gerektiğini, tasarruf yapmamızın şart olduğunu, ihracat ve ithalatın dengeli olarak yürütülmesini söyledim.

■ TCMB kararlarının alındığı an itibariyle, o saniyeden itibaren uygulansa da sonucun hemen alınamayacağını anlatmaya çalıştığımda, tarımla uğraşan bu arkadaşımızın girdi fiyatları, ki özellikle mazot, artışına yetişemediklerini ilk ağızdan bir kere daha işittim.

■ Daha pek çok şey konuştuk ama kalanını diğer hafta sonuna saklamak bana çok daha uygun geldi.

Son olarak bana “Haftaya yine gelcen mi? dedi, “İnşallah” dedim, ayrıldık.