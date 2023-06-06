E-ticaret lojistiği üçüncü parti lojistik (3PL) mi?

Gürcü GÜNGÖR Vergi Başmüfettişi

Lojistik sektörü, COVİD 19 pandemi sürecinde, e-ticarette lokomotif sektör haline geldi. Eticaret yapan (A) şirketi, yurt dışındaki bir alıcıya internet üzerinden satış yapmak istiyor. (A) şirketinin malını doğrudan alıcıya teslimini sağlayacak yurt dışında fiziki bir mağazası yok veya yurt dışında deposu yok. Bu durumda müşteriye hızlı bir şekilde ürünü nasıl teslim edebiliriz sorusunun cevabı e-ticaret lojistiği ile açıklanabilir.

E-ticaret lojistiği 1 (e-commerce logistics), “online alışveriş deneyimi sunan e-ticaret firmalarının envanterlerinin yönetimini, kontrolünü ve depolama işlemlerini yönetmeyi sağlayan bir süreç ” olarak tanımlanmaktadır. E-ticaret lojistiğine literatürde, “Üçüncü Parti Lojistik (Third-Party Logistics)” bir başka deyişle “3PL Lojistik” denilmektedir.

Ülkemizde, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek amacıyla yurt dışı lojistik işlemlerini desteklemek üzere, 20 Nisan 2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de, “YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR” yayımlanmıştır. Söz konusu karara ilişkin Genelgede ise üçüncü parti lojistik (3PL), “Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, başlangıç noktasından nihai tüketiciye kadar olan tedarik zincirinin etkili ve verimli şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması amacıyla üçüncü taraftan alınan hizmeti” şeklinde tanımlanmıştır.

Üçüncü Parti Lojistik işlemlerinden biri olan depolama işlemleri, yurt dışında üç şekilde yapılabilir.

1.(A) şirketi, büyük ölçekli bir firma ise yurt dışında kendi deposunu kurabilir ve kendi deposu aracılığıyla müşteriye ürününü ulaştırabilir.

2.(A) şirketi, amazon gibi pazaryeri (Marketplace) platformundan ürün satışını yapabilir ve ürünü doğrudan bu pazaryerinin yurtdışındaki deposuna ürünü gönderir ve ürün alıcıya teslim edebilir.

3.(A) şirketi, 3PL Lojistik firması ile anlaşarak, yurt dışına bu firmanın depolarına direkt ürünü gönderip bu firma aracılığıyla müşteriye ürünün paketlenerek teslimi sağlanabilir. 3PL Lojistik firması, dünyanın her yerindeki müşteriye ürünü ulaştırma imkânı sağlayabilir.

3PL Lojistik firması, (A) şirketine, depolama işlemi dışında, yurt dışına gönderilen ürünlerin envanter yönetimi hizmetini de sunabilir. Şöyle ki, (A) şirketi, imal ettiği 10 adet ürünü internet üzerinden yurt dışındaki bir alıcıya sattı diyelim. Bu ürünlerin 5 tanesi 3PL Lojistik firması olan (B) şirketinin deposundan ve 5 tanesi de pazaryerinin deposundan alıcıya gönderilmiş olsun.

3PL Lojistik firması (B) şirketi, (A) firmasının bu ürünün yurt dışındaki depolarda giriş ve çıkışlarına ilişkin stokların envanter yönetimini yapabilmektedir.

3PL Lojistik işlemleri, uygulamada “Fulfillment Center” şeklinde hizmet ifa eden işletmeler tarafından yürütülmektedir.

İhracatın gelişmesine katkı sağlayan bu işletmeler aracılığıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki müşteriye ürününüzü teslim edebilir ve müşteri memnuniyetini sağlayabilirsiniz.