Emlak vergisinde fahiş artışa dur diyecek düzenleme yolda!

Evet, emlak vergisinde arsa/arazi takdir komisyonlarınca yapılan fahiş artışa dur diyecek düzenlemede artık sona gelindi!

Hatırlayacağınız üzere, arsa ve arazilerin 2026 yılı için geçerli olacak emlak vergisi birim değerleri takdir komisyonları tarafından fahiş bir şekilde takdir edilerek, geçtiğimiz Haziran ayı sonu itibariyle muhtarlıklar ve belediyelerde ilan edildi.

Fahiş artışları görenler gözlerine inanamadı!

Takdir komisyonları tarafından belirlenen tutarları görenler gözlerine inanamadı! Çünkü, arsa ve arazilerin 2026 yılı için geçerli olacak emlak vergisine esas birim değerleri fahiş bir şekilde 5 – 40 kat artırılarak belirlenmişti! İşin ilginç yanı, fahiş şekilde belirlenen bu birim değerleri, 2027, 2028 ve 2029 yılları emlak vergileri için de baz alınacaktı!

Bir anda ortalık karıştı! Evi, ofisi, iş yeri, arsa ve arazisi olan hemen herkes muhtarlıklara ve belediyelere giderek, takdir komisyonlarının belirlediği tutarları öğrenmeye başladı. Bu fahiş artışlar kamuoyunda çok ciddi tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

Tepkilerin nedeni ise oldukça basit: Yeni değerler, emlak vergisini 2025’e göre 2026 yılında en az 5 -10 kat civarında daha fazla ödememiz anlamına geliyor.

En çok dava açılan yıl olabilir!

Takdir komisyonları tarafından fahiş artışlarla belirlenen emlak vergisine esas birim değerlere karşı adli tatilin bitmesini takiben 1- 8 Eylül 2025 tarihleri arasında çok sayıda dava açıldı. Bu davaların yıl sonuna kadar açılması da mümkün.

Bir kısım emlak sahibi de dava açmak için bekliyor, bu konuda düzenleme yapılmadığı takdirde, yıl sonuna kadar fahiş şekilde yapılan bu takdirlere karşı dava açacaklar.

Düzeltme olmadığı takdirde ciddi gürültü kopacağını açıklamıştık!

Gazetemizde 4 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan “Emlak vergisinde asıl gümbürtü 2026’da kopacak! Herkes hazır mı?” başlıklı köşe yazımızda; “takdir komisyonlarınca 2026 yılı emlak vergisi matrahlarına esas olacak arsa ve arazi birim değerlerinin rekor düzeyde artırılarak belirlendiğini, bunun makul olmadığını, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye’de yaşayan hemen herkesi ilgilendiren emlak vergisine esas değerleri artırırken daha dikkatli olunması gerektiğini, emlak vergisinde asıl büyük gürültünün 2026 yılında kopacağını, vatandaşların Mayıs 2026’da emlak vergisi ilk taksitini öderken, bu bedelin ne kadar yüksek bir seviyeye çıktığını göreceğini, asıl gürültünün Mayıs 2026’da emlak vergisi ilk taksiti ödenirken çıkacağını” açıklamıştık.

Hükümet gelen yoğun eleştiri ve tepkilere kayıtsız kalmadı!

Kamuoyunda tepkilerin yükselmesinin ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ettiklerini, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini” açıkladı.

Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini ve Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını belirten Demir, “Müdahale edilecek iki yöntem var. Birincisi arsa birim metre karesine müdahale etmek, onu sınırlamak. Rayiç bedeline sınır getirmek. İkincisi de nihayetinde oluşacak emlak vergisinin mevcuduyla mukayese edildiğinde ona sınırlama getirmek. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Teknik olarak bununla ilgili kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2026’dan önce çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı ve Ekim ayından itibaren konunun Meclis'te görüşüleceğini belirtti.

Maliye düzenleme hazırlığında!

Maliye, vatandaştan gelen emlak vergisi takdirlerinin yüksek olduğuna ilişkin yoğun tepki ve bu tepkilerin ülke gündemini sürekli meşgul eder hale gelmesi üzerine, bu artışlarla ilgili çalışma başlattı, yüksek oranlı artışların sınırlandırılması gündemde.

Kesin çözüm için yasa değişikliği gerektiğini belirtmiştik!

Gazetemizde 4 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan “Emlak vergisinde asıl gümbürtü 2026’da kopacak! Herkes hazır mı?” başlıklı köşe yazımızda; “Her 4 yılda bir yaşanan bu trajik durumun artık kesin bir şekilde çözüme kavuşturulması şart. Bundan sadece vatandaşlar değil, yatırımcılar ve geliştiriciler de oldukça olumsuz etkileniyor. Artan inşaat ve finansman maliyetleri, daralan konut talebi ve kırılgan yatırım ortamı, yüksek kiralar dikkate alındığında, çözüm artık kaçınılmaz görünüyor. Daha önce de benzer bir durum yaşanmış, 7061 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23. Madde ile, “Takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanır. Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanır.” şeklinde düzenleme yapılarak, sorun çözülmüştü. Bize göre, Ekim ayında TBMM’ye sunulması beklenen Torba Yasa Teklifi’nde aynı kapsamlı geçici bir maddeye yer verilerek, sorun geçici olarak çözülebilir. Ayrıca, emlak vergisine esas değerleri tespit eden takdir komisyonları günün değişen koşullarına uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır.” Şeklinde açıklama yapmıştık.

Üst sınır getirilmesi şeklinde düzenleme yapılıyor!

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, daha önce 2017 yılında takdir komisyonlarınca arsalar/araziler için takdir edilen değerlerin yüksek olduğu yönünde kamuoyundan gelen talepler üzerine bir sınırlama getirilmişti.

Bu defa da, 2025 yılında arsa/arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlı/tutarlı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesi gündemde! Üst sınır, 2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2025 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlasının esas alınması şeklinde!

Geçtiğimiz hafta sonuna doğru yazılı basında bu doğrultuda yer alan haberler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlanmadı!

Üst sınır düzenlemesinin Torba Yasa Teklifi’nde olması bekleniyor!

2025 yılında arsa/arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlı/tutarlı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesine yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verilecek Torba Yasa Teklifi’nde yer alması bekleniyor.

Bu üst sınır düzenlemesi sadece emlak vergisini değil; emlak vergisinin %10’u oranında alınmakta olan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisini de etkileyecek!