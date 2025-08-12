Ercan Kumcu'yu kaybettik

Mayıs ayında kaybettiğimiz Rüşdü Saracoğlu, haziranda vefat eden Hasan Ersel ve temmuzda hayatını kaybeden Süreyya Serdengeçti'nin ardından dün de Ercan Kumcu'yu toprağa verdik.

Rüşdü Saracoğlu 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaparken ekibinde Ercan Kumcu Başkan Yardımcısı, Hasan Ersel Araştırma ve Planlama Genel Müdürü ve Süreyya Serdengeçti ise hem döviz rezervlerinin yönetiminde hem de döviz ve açık piyasa işlemlerinde müdür olarak yer aldı.

Uyumlu ve vizyon sahibi bir ekipti. Merkez Bankası’nın çağdaş bir yapıya kavuşmasında önemli rol oynadı, fiyat istikrarı anlayışının yerleşmesi için çabaladı. Onların döneminde para piyasalarında kurumsal çerçeve oluşturuldu, yeni piyasalar kuruldu, Merkez Bankası para piyasası araçlarını aktif olarak kullanmaya başladı, döviz ve sermaye hareketleri serbestleşti. Piyasa işleyişinde modernleşme sağladı.

TCMB bünyesinde Açık Piyasa İşlemleri bu dönemde uygulanmaya başladı. Bankalararası Para Piyasası kuruldu. Devlet İç Borçlanma Senetleri ihraçları ve ikincil piyasası genişletildi. Döviz kurları üzerindeki Merkez Bankası kontrolü gevşetildi, döviz kuru belirleme sistemi piyasa arz ve talep koşullarına daha duyarlı hale getirildi. Altın Piyasası kuruldu. EFT sistemi bu dönemde faaliyete geçti.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yürürlüğe girdi. Sermaye hareketleri büyük ölçüde serbest bırakıldı, döviz işlemlerinde liberalleşme sağlandı.

Kısacası, para ve sermaye piyasalarında kurumsal ve operasyonel dönüşümün gerçekleştiği bu dönem Türkiye ekonomi tarihinde çok özel bir yere sahipti. Ve bu kritik dönüşümün mimarlarından dördünü, ne yazık ki son üç ayda kaybettik.

Dün defnettiğimiz Ercan Kumcu, iyi eğitim görmüş bir iktisatçıydı. Merkez Bankası'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra özel sektörde bir bankanın tepe yönetiminde bulundu. Ekonomiyi, merkez bankacılığını, özel bankacılığı ve para piyasasını derinlemesine biliyordu. Gazetelerde köşe yazıları yazdı, uluslararası dergilerde makaleler yayımladı, kitaplar kaleme aldı. Üniversitelerde dersler verdi. Fiyat istikrarı, bütçe disiplini, verimlilik, sürdürülebilir büyüme, güçlü kurumsal yapı ve yapısal reformlar konularında ısrarla yazdı ve konuştu. Finansal okuryazarlığın artması ve fiyat istikrarı konusunda farkındalığın artması için çabaladı. Merkez bankacılığının ne olduğunu kamuoyuna anlatmaya gayret etti.

Bilgeydi, erdemliydi ve iyi bir aydındı...