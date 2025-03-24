Eskisi gibi değil

Markaların eski isimlerle yeni arayışlara girmesi ve bunların bazılarının da çok tutmasını çok konuşmaya başladık… VW’nin Scout’u, Ford’un Bronco’yu yeniden canlandırmasını… Renault R5 ve R4’ün geri dönüşü... Geçen hafta İngiltere’de bir uzman gazeteci arkadaşımla da uzun uzun sohbet ettik.

Eski Panda arkaik tasarımıyla halen yaşarken, Grande Panda eski ismi ne derece başarıyla yaşatmaya devam edecek?.. Küçük otomobil üretim ustası olan Fiat, aslında bu son Stellantis destekli “Smart Car” ortak platform ürünüyle adeta “kendini buldu” ve aslında şimdiden başarmış görünüyor… Yeni Panda’nın eskisiyle olan ilgisizliği, daha büyük ölçüleriyle Grande ismine sahip olması, çok daha pahalı fiyatına rağmen elektrikle çalışması ve şık tasarım detaylarıyla, aynı platformdakilere benzememesiyle de olumlu karşılandı. Hatta, markanın kurtuluş modeli olarak alkışlandı…

Bu arada yine de tasarım ipuçlarını kendisinden önce gelen tüm Panda’lardan alması, açılı profil kıvrımıyla boksör burnu, 1980'lerdeki orijinal modelinin tarzını sürdürüyor ve D sütunu plastiğindeki baktığınız açıya bağlı olarak “Fiat” ve 40 yıl öncesinin beş eğik çizgili logosu “/////“ görünüyor. Dik gövdesi ve tavan barları da, 600'lere benziyor… Piksel benzeri “X” ön LED'ler, 3D arka LED'ler ve kasvetli koyu siyah plastikler ise, modern havayı tamamlıyor.

Çamurluk üstlerine kalıplanmış daha siyah “/////“ amblemlerine bakarken, gözünüz panjurdaki ofset “Fiat” yazılı kapağa takılıyor. Bu aslında yaylı, geri çekilebilir bir şarj kablosunu saklayan bir kapak. Bunlar gibi kabin içindeki Lingotto çatı pisti konsol şekilleri, keyif verici sürpriz dokunuşlar… Böylece Panda'nın Citroën C3, Alfa Romeo Junior ve Opel Frontera'ya kadar kardeşleri olduğunu ve aynı platformu kullandığını gayet iyi gizliyor. Böylece; Grande Panda’yı gördüğünüzde, Frontera aklınıza gelmeyecek, ki işte bu iyi…

1990'ların popüler orijinal Frontera’sı SUV trendinde kendini gösterirken; kötü ve güvenilir olmayan yol tutuşuna rağmen bizler özellikle 3 kapılısını çok severdik… Yeni Frontera’da ise eski sıcaklığımızı bir türlü bulamadık… Ne SUV ne de CrossOver değil… Yeni Frontera eskisine hiç benzemiyor. Sanki Meriva ismi daha iyi olurmuş gibi… Neyse; vardır bir bildikleri diyelim…

Ancak Ford'un isimlendirmesi daha da karmakarışık… Artık Otosan kontrolünde üretilen Puma ismi, geçmişte görünümünden daha da iyi giden, çok sevilen küçük bir Coupe’den alındı… Bunu küçük bir SUV(!)’a koyan Ford, bunla da yetinmedi, orijinaline hiç benzemeyen tasarımla, eğimli tavanlı elektrikli bir CrossOver formu “Capri” diye isimlendirdi. Üstelik bu kararın doğrulunu ve hatta tasarımın benzediğini de açıkladı…

Bazı basit General Motors Amerikanlarına benzetilerek, Isuzu mühendislik ve tasarımınından türetilmiş sıradan eski Frontera gibi değil; tam aksine orijinal Capri, gerçek bir ikon!.. Zamanının efsanesi… Avrupa'nın Mustang'i idi… Sahip olmak ve içinde görülmek istenilen, ulaşılabilir bir gerçek sporcu idi.. Geniş kitlelere şık bir stil ve altı silindirli GT performansı getiren, aşık olunası bir otomobildi… Onu şimdi bir SUV olarak yeniden canlandırmak, geçmişi günümüze getirmek pek hoş olmadı…

Bu tip hileli gibi görünen pazarlama taktikleri, yeni nesiller tarafından ilgiyle karşılanıyor olabilir, fakat geçmişte bu araçların orijinallerini kullanmış olanlar için bir ızdırap!..

Fiat, Grande Panda'yı, efsaneyi önümüzdeki on yıl boyunca geleceğe taşıyacak modern bir güç aktarma organıyla eski ismi canlandırmak için bir fırsat olarak kullanırken; Ford, “Capri”yi, başarıya giden “eğer siz yaparsanız, onlar da gelir” hızlı yolu olarak görüyor. Bu arada Capri için Ford’un Köln fabrikasında neredeyse 2 milyar Euro’luk yatırım yapıldıktan sonra üretiminin azaltıldığını duymak da, nedense Ford dışında kimseyi şaşırtmıyor.

ABD’de büyük boyu halen üretilen Explorer’ın Avrupalı tam elektrikli kompakt şekli için de benzer eleştirimiz zaten söz konusu…

Efsane isimler, efsane olamayacak araçlara verilmemeli!..