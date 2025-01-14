Etik tedarik zinciri: Geleceğin şirketleri için zorunluluk

Tolga TOKSÖZ

Publicis Media Türkiye, Business Lead

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35 ülkede yaklaşık 30.000 tüketiciyle yakın zamanda yapılan bir Accenture Strateji araştırması, ankete katılanların yarısından fazlasının şirketlerin sürdürülebilirlik, şeffaflık ve adil çalışma koşulları gibi konularda tavır almasını beklediğini ortaya çıkardı...

Tüketicilerin satın almak istedikleri markalara yönelik talepleri her zamankinden daha fazla. Bu durum, şirketlerin yalnızca kendi işlerinin sorumluluğunu almalarını değil, aynı zamanda etik bir tedarik zinciri sağlamaları beklentisini de içeriyor.

Müşteriler çevre ve sürdürülebilirlik konularıyla daha fazla ilgilenmeye başladıkça, tedarik zincirlerinin çevre koruma, sürdürülebilir satın alma, atık azaltma, insan hakları ve çalışma koşulları açısından etik standartları karşılamasını da talep ediyor.

35 ülkede yaklaşık 30.000 tüketiciyle yakın zamanda yapılan bir Accenture Strateji araştırması, ankete katılanların yarısından fazlasının şirketlerin sürdürülebilirlik, şeffaflık ve adil çalışma koşulları gibi konularda tavır almasını beklediğini ortaya çıkardı.

Etik Ticaret Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri artık tüketicilerin farkında olmadığı bir arka ofis işlevi olmaktan çıktı. Son on yılda, rekabette giderek farklılaşan bir unsur ve bir şirketin iş modelinin kritik parçası haline geldi.

Etik bir tedarik zinciri ürün ve hizmetlerin çalışanlara, çevreye etik davranılmasını sağlayacak şekilde kurulmasını gerektiriyor. Bu da şirketlerin sosyal, insan hakları ve ekolojik hususları küresel iş uygulamalarına dahil etmesi gerektiği anlamına geliyor.

Tüketicilerin bugün kendi markalarına sorduğu sorular:

Tedarikçilerinize ve tedarik zinciri ortaklarınıza güveniyor musunuz? Olası ek maliyetlere rağmen etik ve ahlaka ilişkin sözlerini tutuyorlar mı? Tedarik zincirindeki her halka, çalışanlarına adil ücret, sürdürülebilir iş yükü ve etik iş davranışıyla bakıyor mu? Malzemeler yenilenebilir kaynaklardan mı ve nazik yöntemler kullanılarak mı elde ediliyor? Etik olmayan davranışların ortaya çıkarılmasının çaresi ne? Tedarik zincirindeki her ortak, hızlı bir şekilde çözüm sağlamak için aktif çalışıyor mu?

Her ölçekteki şirketin kendilerine sorumlu, etik bir tedarik zincirine ihtiyaç duyup duymadıklarını sorması şaşırtıcı değil. Cevap ise kocaman bir “evet”.

Çünkü bu, bir markanın itibarını korumaya, uzun vadeli sadakat oluşturmaya ve daha iyi bir müşteri deneyimi yaratmaya yardımcı. Hatta daha iyi iş sonuçlarına bile yol açıyor. Örneğin; araştırmalar, Y kuşağının dörtte üçünün sürdürülebilir ürünler için daha fazla ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi İnceleme Derneği Operasyon Yönetimi (APICS) ve ABD'deki Chicago Loyola Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, artık daha fazla şirketin etik tedarik zincirlerine öncelik verdiğini ortaya çıkardı.

Aslında ankete katılan tedarik zinciri profesyonellerinin %83'ü etiğin şirketleri için son derece (%53) veya çok önemli (%30) olduğunu söyledi.

1 Ocak 2023'te Almanya'da Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası (LkSG) veya kısaca Tedarik Zinciri Yasası olarak adlandırılan yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 3.000'den fazla çalışanı olan şirketlerin, hizmetlerini sunarken veya ürünlerini üretirken insan hakları ve çevrenin korunmasıyla ilgili öngörülen durum tespiti yükümlülüklerine uyduklarını kanıtlaması gerekiyor. Bu, hammaddelerin çıkarılmasından son müşteriye teslimatına kadar her adım için geçerli. 1 Ocak 2024 itibariyle bu düzenlemeler 1.000'den fazla çalışanı olan şirketler için de geçerli oldu.

Risk yönetimi ve karar alma süreçlerinde ÇSY kriterlerinin (çevresel, sosyal ve yönetişimsel) dikkate alınması yalnızca yasama organının gereklilikleri tarafından yönlendirilmiyor. Şirketin sorumluluk duygusu, rekabetçiliğini sürdürmesi ve kendi müşterilerinden gelen baskı da önemli rol oynuyor.

Bu arka plana karşı akıllı şirketler, sürdürülebilirlik konusunu doğrudan temel iş süreçlerine entegre ediyor ve kendi iş faaliyetlerinin çevre, yerel halk veya bir bütün olarak toplum üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmamasını sağlıyor.

Etik bir tedarik zincirine ulaşmak için alınması gereken birçok önlem var. Buna daha basit süreçler ve daha verimli planlama da dahil. Aynı zamanda tedarikçilerin faaliyetlerinde şeffaflık, yakıt tüketimini azaltmak için nakliye rotalarının optimize edilmesi, çevresel risklerin izlenmesi ve çok daha fazlası da dahil.

Teknolojiler de kendi rolünü oynuyor. IoT sensörleri, blockchain, yapay zeka destekli botlar ve gerçek zamanlı analizler, risklerin hızlı ve güvenli bir şekilde belirlenmesine, verimliliğin artırılmasına, fazlalıkların azaltılmasına ve planlamanın iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

Giderek daha fazla tüketici sadakatleri karşılığında markalardan sosyal sorumluluk talep ettikçe, birçok şirket etik bir tedarik zincirine yönelik somut adımlar atılması gerektiğinin farkına varıyor.

Ancak hala yapılacak çok şey var, ancak uzmanlar başarının anahtarının gerçekten uzun vadeli bir bağlılıkta yattığını söylüyor. Firmaların bundan faydalandığı aşikar. Bu yönde yatırım yapmayanlar da geride kalacak.