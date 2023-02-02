Etki yatırımları kentleri geleceğe taşıyacak

The Global Steering Group for Impact Investment (GSG), küresel ölçekte etki yatırımı liderlerini bir araya getirerek, ekonomileri tüm insanlığa ve gezegene fayda sağlayacak şekilde dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu süreçte kentler de çok önemli bir role sahip.

GSG, mevcut kentleşme süreçlerinin yarattığı riskleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşılmasında bir engel olarak tanımlayarak, Temmuz 2022’de “Enformel Yerleşimler: Artık Görünmez Değiller” başlıklı eylem çağrısı belgesini yayınladı.

GSG ekosistemindeki 35 ulusal danışma kurulundan birisi olan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) ise, yerel proje partnerleri olan Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Arz Portföy, Trakya Kalkınma Ajansı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme ve urbanOvation’ın desteğiyle, bu eylem çağrısını Türkiye’nin koşullarını gözeterek daha kapsamlı bir noktaya taşıdı.

Kentsel dayanıklılık, halihazırda EYDK’nın Türkiye etki yatırımı ekosistemi tarafından belirlenen stratejik temaları arasında yer alıyor.

“Etki Yatırımı Odağında Türkiye’nin Kentsel İyileşme ve İlerleme Potansiyeli” başlıklı rapor, hanehalkı seviyesinden il ölçeğine ve ulusal stratejilere kadar her kademede hayata geçirilebilecek, etki ölçümü ve yönetimi kapsamında veriye dayalı ve önerdiği kentsel araç setiyle kapsayıcı, sistemli, şeff af, multidisipliner ve teknoloji odaklı yeni bir çerçeve sunuyor.

Çerçeve, sürdürülebilirlik odaklı tahvil ve kira sertifikası ihraçlarından tematik etki fonlarına, kalkınma finansmanından sonuç odaklı sözleşmelere kadar bir dizi etki odaklı finansal araç ve stratejinin yanı sıra projelerin ticari potansiyellerini sürdürülebilir şekilde artıracak yaklaşımları da içeriyor. Yeni çerçevenin, önümüzdeki aylarda Trakya bölgesinde pilot proje olarak uygulanması planlanıyor.

“Etki Yatırımı Odağında Türkiye’nin Kentsel İyileşme ve İlerleme Potansiyeli” başlıklı raporun lansmanı gerçekleşti.

Rapor, ortak fayda önerisi sunuyor

Raporun lansmanında konuşan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan, “Desteklediğimiz bu kıymetli rapor çalışması, bütüncül planlama, toplulukları güçlendirme, paydaş ilişkilerin yönetimi, sürdürülebilir sermayeye ve ticari imkânlara erişim eksenleriyle Türkiye’de daha dayanıklı ve kapsayıcı kentler yaratılması için ortak bir fayda önerisi sunuyor” yorumlarını yapıyor. EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil, kentlerin dayanıklılığı için etki yatırımlarını merkezine alan rapordaki çözüm önerilerinin, Trakya bölgesinde gerçekleşecek ilk pilot projeyle deneyimleneceğini, paydaşlarla geliştirileceğini ve ölçeklendirileceğini söylüyor.

Özel sektörü harekete geçirmenin aracı

GSG’nin Pazar Geliştirmeden Sorumlu Direktörü Krisztina Tora, “Mekân odaklı etki yatırımı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için özel sektörü harekete geçirmenin güçlü bir aracı olarak konumlanırken, bir yandan da çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarının her birine somut katkı vermesiyle de öne çıkıyor” derken; raporun yazarı ve editörü, EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan’ın altını çizdiği konu ise şöyle: “Kentsel iyileşme ve ilerleme çerçevesini kullanarak, tüm paydaşların ortak aklıyla ve emeğiyle, etki yatırımı prensip, araç ve çerçeveleri ile geleceğin kentlerini inşa etmek mümkün.”