Gazze’de yaşanan insanlık dramının tarihe kaydı adına değer sunan çalışma

Yıllardır süren ablukayla açlığa mahkûm edilmesi yetmedi, Gazze halkının üzerine 7 Ekim 2023 gününden bu yana aralıksız bombalar yağıyor. Bakmayın siz, özel durumlar sebebiyle, seyrek de olsa kısa süreli ara vermelere. Kesintisiz, son derece sistemli yürütülüyor tek taraflı savaş. Bilançosu ise çok çok ağır. İsrail’in saldırıları, 11 ayda 40 binin üzerinde cana mal oldu, yaraladığı insan sayısı 100 bin sınırına dayandı.

Dünyanın gözü önünde, göstere göstere oluyor üstelik bu saldırılar. Haklı, haksız, hukuk nutuklarının ne faydası var? Bombalar hedef gözetmeksizin yağarken, İsrail yönetiminin kınanmasının anlamı ne olabilir?

Geçenlerde sarsıcı yazısında Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Gazze’de bebeklerin ömrünün kelebeklerden kısa oluşuna dikkat çekiyordu. Kentte 4 gün önce doğmuş ikiz bebekler, anneleri ve büyük anneleriyle birlikte İsrail saldırılarında yaşama veda etmişti. Yeryüzünde, 4 gün, topu topu 4 gün kalabilmişlerdi.

Bu acılar gözümüzün önünde cereyan ederken, dünyada nerede ise ortadan kalkmış bir hastalığın, çocuk felcinin vakalarının görülmesiyle birlikte çocuklara aşı kampanyası için Gazze'de saldırılara ara verilmesi, vicdanlara bir damlacık su serpebilir mi sizce?

Tıpkı Auschwitz’te, Srebrenitsa’da olduğu gibi Gazze’deki insanlık dramı da unutulmamak üzere tarihteki yerini alıyor hiç kuşkusuz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da 2 Kasım 2023 tarihinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, yaşadıkları acılar üzerinden bu üç kente değiniyor; “Üç şehir üzerinden yakın tarihimizi anlatmaya çalışacağım, biri Auschwitz, birisi Srebrenitsa, bir diğeri de Gazze” diyordu. Ardından ekliyordu:

“Auschwitz’de 20’nci yüzyılın en büyük katliamı, en büyük soykırımlarından biri yaşanmış ve maalesef o zaman Avrupa’da faşistler, Naziler tarafından toplama kamplarına yollanan Yahudiler ve Çingeneler, ‘medeni Avrupalıların gözleri önünde cayır cayır o fırınlara atılmışlardı. Srebrenitsa’da dünyanın gözü önünde, modern Batı’nın gözleri önünde hem de 20’nci yüzyılın sonuna doğru, 9 bine yakın Boşnak kardeşimize, Auschwitz’te ne yapıldıysa aynısı yapılarak katledildi. Geldik şimdi üçüncü şehre, Gazze’ye. 2 milyon insan her taraftan ordularla sıkıştırılmış, dünyada böylesine asimetrik bir güç kullanımı hiçbir yerde görülmemiştir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında Gazze’ye ilişkin konuşmaları bir kitapta toplandı. TBMM Filistin Özel Oturumu’ndan, üniversite açılışlarına, panellere, iftar programlarına, uluslararası toplantılara uzanan ve adı Gazze Konuşmaları olarak konan 216 sayfadan oluşan kitap, Gazze’de yaşanan dramın tarihe not düşülmesi adına önemli bir çalışma olarak okurlarının karşısına çıktı.