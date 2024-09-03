Emekli oldu, Çince öğrendi, çikolata markası yarattı!

Finans alanında geçen 29 yılın ardından emekli olan Dicle Sarıfakıoğlu, önce Çince öğrendi, dış ticarette uzmanlaştı, ardından çikolata sektörüne St. Chocco markasıyla giriş yaptı.

Yaşam sürprizlerle dolu. Size çok tanıdık gelen bu cümleyi hayatın içine yerleştirmek insan emeğinden geçiyor, çoğunlukla. Bir şeyi gönülden istemek ilk şart. Ardından en iyisi için çabalamak, zorluklar karşısında yılmayıp, çözüm üretmek yapılması gerekenlerin ilk sırasında yer alıyor. Sonrası biraz zaman ve şans ile alakalı tabi ki. Tıpkı aşağıdaki satırlarda okuyacağınız, Dicle Sarıfakıoğlu’nun yolculuğunda olduğu gibi, doğru adımlar ilham veren öyküye dönüşebiliyor. Emekliliğe adım attıktan sonra, kendisini bekleyen geleceği değil de iş yaşamında kalmayı tercih ediyor Dicle Sarıfakıoğlu. 29 yıl çalıştığı finans sektöründen farklı bir iş yapmayı kafasına koyuyor. Pandeminin ilk dönemlerine rastlıyor emekliliği. Önce yeni bir dil öğrenmeyi aklına koyuyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Sarıfakıoğlu, sosyal yaşamın kısıtlandığı o günlerde İngilizce ve İtalyanca bilgisine Çince’yi de dahil etmek ister. Uzun uğraşların sonrasında dünyanın en zor dillerinden birinde önemli bir seviyeye gelir. Ardından Adana Anadolu Lisesi’nden dönem arkadaşının tavsiyesi ile dış ticaret alanında çalışmaya başlar. Hiç bilmediği bu alanda da hızlı yol alır. 2021 yılında DS Supply Solutions Danışmanlığı’nı kurar ve dış ticaret alanında faaliyet yürütmeye başlar.

Vietnam, Çin, Mısır, Almanya, İngiltere, ABD, Dubai, Lübnan, İtalya, Pakistan gibi ülkelerle bağlantılar kurduğunu, iş birlikleri gerçekleştirdiğini dile getiren Sarıfakıoğlu, “Taze, donmuş ve freeze dry kurutulmuş meyve pazarına odaklandım. Solagron firmasının distribütörü olarak bu meyvelerin satışını gerçekleştirmeye başladım” diyor

Türkiye’de tek olan Cryo Freeze Drying teknolojisi ile meyve kurutması yapan Solagron’un, formunu, tadını, besin değerini koruyan, üzerinde şeker ilavesi olmayan meyveleriyle çikolatayı buluşturmaya karar verir. Bunun için öncelikle eğitim alması gerekmektedir. Öyle de yapar. Ankara’ da Women’s Choccolate Arts Akademi’nin eğitimlerini tamamlar, Ar-Ge çalışmalarıyla kendi ürününü ortaya koyar.

‘Reel sektörde olmak istedim’

Dicle Sarıfakıoğlu, yaşadığı sürece ilişkin, “Her bankacının gönlünde üretimin olduğuna inanırım. Çünkü iş yaşamları reel sektörle iç içe geçer çoğunun. Ben de aynı duygularla, somut bir şeyler üretmek istedim. Çikolata eğitimi aldıktan sonra pek çok deneme yaptım. Uzun uğraşların ardından Solagron’un ileri seviyedeki Cryo Freeze Drying sistemi ile kuruttuğu meyvelerin Belçika çikolatasıyla buluşması sonucu St. Chocco markası doğdu” diyor.

Yeni iş yolculuğuna ilişkin gerekçeler arasında iki kızına örnek olmanın da öncelikli olduğunu kaydeden Dicle Sarıfakıoğlu, şu görüşleri paylaşıyor:

“Bu işe başlarken en büyük motivasyonum topluma katkıda bulunmak, girişimci kadınlara, en çok da kızlarıma ilham ve cesaret vermek, özellikle kadınlara yeni istihdam olanakları yaratmak ve hiçbir şey için geç olmadığını göstermekti. Kadın girişimcilere ve kendi kızlarıma ilham olmanın dışında benim için en önemli noktalar emeklilik çağına gelmiş olsam bile değer üretmeye devam etmek ve kadın istihdamı yaratmaktı”.

Women Up’tan destek

Avrupa Birliği Projesi olan ve kadın istihdamını destekleyen Women Up projesinden hibe aldığını kaydeden Sarıfakıoğlu, “Hibe şartı olan, en az üç aydır SGK’sı olmayan bir kadını iş hayatına kazandırdım. Bu benim için büyük gururdu. Kadınlara destek olmak ve kadınların ekonomiye olan katkılarını çoğaltmaya verdiğim önem, çözüm ortaklarımı seçerken de önceliklerim arasında oldu” diyor.

Ürünlerini alışılmışın dışında bir sunumla 200 gramlık premium kutularda piyasaya sunduğunu kaydeden Sarıfakıoğlu, bir yıl önce başlayan çikolatada marka yolculuğu ve St. Chocco markasıyla yaratılan ürünlere ilişkin “Ambalaj büyüklüğü ve şıklığıyla sosyal yaşamda örneğin evlere, kahve buluşmalarına götürülebilecek cinsten bir ürün yarattığıma inanıyorum, iş hayatında da özel bir hediye alternatifi oldu. Çilek ve çikolatayı buluşturduğumuz ürünlerimizde, bu ikilinin dengeli ve eşsiz tatlarının uyumunu yakaladık. Bu uyumu mango ile de devam ettirdik. Yakında piyasaya çıkacak sütlü çikolatalı portakal dilimi, beyaz çikolatalı frambuaz ve sütlü çikolatalı incir dilimleri ile ürün gamımızı genişletiyoruz. Kış aylarında da yeni meyvelerle farklı adımlarımız olacak” diyor.

ABD’ye ihracata başlıyor

Dicle Sarıfakıoğlu, Türkiye’de 4 farklı şehirde, İstanbul Eataly, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı, Ankara Wine Point, Adana Tel Dolap ve Efe Pastacılık, Trabzon Lokma Tatlı Dünyası gibi seçkin satış noktalarında, Kıbrıs'ta ve online satış noktası olarak ise Trendyol'da freeze dry meyve ve çikolata satışları gerçekleştiriyor. Amacı, e-ticaret ile yol aldığı yurt dışı pazarlarda özellikle ABD'nin büyük bir market zincirinden aldığı siparişle birlikte fiziki olarak da ihracata imza atmak.