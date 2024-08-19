- 3. Food Fest Antalya Gastronomi Festivali 6-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 6-8 Eylül tarihlerinde bu yıl üçüncü kez Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısı için her seneki gibi yine Antalya’daydım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Muhittin Böcek konuşmasında “güzellikleriyle dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de bir dünya markası haline getirmek için iki yıl önce önemli bir adım attık. Antalya’yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz iki yıl, Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali’ni başarı ile gerçekleştirdik ve yüzbinlerce ziyaretçisi ile başarıyı kanıtladık” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı. Festivalin geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sunmayı hedeflediğini kaydeden Muhittin Böcek, “işte bu görevin bize verdiği sorumluluk bilinciyle ‘Antalya’dan dünyaya’ mottosuyla başlattığımız Uluslararası Antalya FoodFest Gastronomi Festivali’nin bu yıl üçüncüsünü ‘Gelecek Antalya’ mottosuyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

- Japon ressam Hokusai’nin hayatına odaklanan performans İstanbul’a geliyor

Japon ressam Katsushika Hokusai'nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir eden The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı), sanatçının eserlerinin canlı projeksiyona yansıtılması ile izleyicilere farklı bir görsel deneyim sunacak. Sanatçıyı, gösterinin bütünsel yaratıcısı, koreograf ve performans sanatçısı Katsumi Sakakura, kızı Oie’yi çağdaş bale dansçısı Karin Kato, eşi Okoto’yu opera sanatçısı ve oyuncu Yasko Fujii canlandıracak.

- İstanbul Modern’de Chiharu Shiota ile “Dünyalar Arasında”

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında, Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern için özel olarak ürettiği geniş ölçekli bir yerleştirmeyi içeren sergi; Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor. İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve Asistan Küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” başlıklı sergi, sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi çeşitli ifade biçimlerinde sıklıkla kullandığı hafıza, varoluş, göç, yolculuk ve insan deneyimi gibi konuları odağına alıyor.

- Bor Sanat ve Exit Kolektif’ten konuk sanatçı programına açık çağrı!

Bor Holding bünyesinde 2023 yılında kurulan Bor Sanat, sanatı ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor. Mardin’de bulunan Exit Kolektif ile ortak bir konuk sanatçı projesi geliştiren Bor Sanat, kolektif yerleşkesinde sanatçıları buluşturan bir projeye imza atıyor. Exit Kolektif ve Bor Sanat’ın açık çağrı ile sanatçıları davet ettiği bu proje kapsamında, ulusal ve uluslararası sanatçılar yılda dört kez birer aylık dönemler halinde Exit Kolektif üretim alanında konaklayacak ve sanat çalışmaları yapacaklar.

- Emre Şener, New York’taki konservatuara dünyadan kabul edilen üç öğrenciden biri

Emre Şener, 200 yıllık Kraliyet Müzik Akademisi’nde (Royal Academy of Music) önemli bir başarıya imza attı ve okulun bestecilik bölümünden finallerde sunduğu portfolyosundan 100 tam puan alarak mezun oldu. Şener, aynı zamanda Kraliyet Müzik Akademisi mezunları arasından her yıl bir öğrenciye verilen prestijli “Üstün Öğrenci Dekan Ödülü”ne de layık görüldü. Şener, ödülünü mezuniyet töreninde Akademi’nin Onursal Başkanı olan Gloucester Düşesi’nin elinden aldı.

Genç besteci eğitimine yüzde 90 bursla kabul edildiği dünyanın en iyi konservatuvarı The Juilliard School New York’ta devam edecek.

- Ateş duvarı ve her daim yanan taş fırın: Mürver Restaurant

İlhamını canlı ateşten alan Mürver konuklarını 2017’den bu yana Karaköy’de İstanbul manzaralı mekânında ağırlıyor. Mürver Restaurant, Michelin Guide ve Gault&Millau’nun önerdiği seçili restoranlar arasında yer alıyor. 2021 yılından bu yana Mürver'de Mutfak Şefi olarak görev yapan ve her mevsim denizin ve toprağın sunduklarını odağına alarak pişirme tutkusunu sürdüren Mevlüt Özkaya, Mürver Restoran'ın mutfak ekibini şevkle yönetiyor. Şef, kendine özgü ve titiz pişirme tarzıyla 2023 yılında Michelin Rehberi'nin Genç Şef Ödülü’ne ve 2024 yılında Gault&Millau'nun Yükselen Şef ödülü’ne layık görülüyor.