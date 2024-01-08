Hedef ve gerçekleşmeler

Geride kalan 2023 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm gelirinin 11 aylık rakamları yayınlandı, yıllık veriler henüz açıklanmadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yıl başında ziyaretçi sayısını 60 milyon, turizm gelirini 56 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremi ertesinde ve daha sonra çeşitli vesilelerle hedeflerini değiştirmeyeceklerini, ilan edilen sayıların gerçekleşeceğini söylemeye devam etti. Ancak bakanın ‘Değiştirmedik, gerçekleştireceğiz’ dediği hedef az farkla da olsa gerçekleşmeyecek.

Verileri çok yönlü olarak hesaplamaları ile bilinen Mahfi Eğilmez açıklanan rakamların yıl sonunda ulaşacağı rakamı hesapladı.

Mahfi Eğilmez’in hesaplamasına göre 2023 gerçekleşmeleri hedefin gelirde 2,5 milyar dolar, ziyaretçi sayısında ise 3,4 milyon kişi gerisinde gerçekleşecek. Eğilmez’in hesabı şöyle:

"TÜİK verilerine göre 2022 yılının son çeyreğinde turist sayısı yaklaşık 12 milyon kişi ve turizm geliri de 11,5 milyar dolar olmuş. Bunun bu yıl da aynen tekrarlanacağını varsayarsak yıllık gelen turist sayısı (44,6 + 12 =) 56,6 milyon kişi ve yıllık turizm geliri de (42 + 11,5 =) 53,5 milyar doları bulacak.”

Şunu söyleyelim yaşanan olaylara rağmen bu sayılar bile başarıdır.

2023 yılı hedef ve gerçekleşme böyle.

Şimdi de 2024 için duyurulan hedeflere duygu değil olgular temelinde bakalım.

Bunun için önce üç kaynak pazardaki duruma veri ve olgular temelinde göz atalım:

Almanya

Kaynak pazarlardan Almanya’da 2024 yaz erken rezervasyonlarında Türkiye önde gidiyor. Gelişmeler iyi yönde.

İngiltere

Tur operatörlerinin verdiği bilgi ve koydukları uçak sefer sayısını artırmalarından bu pazarda yakalanan yükselişin 2024’te de devam edeceği görünüyor.

Rusya

Yeni yılın ilk günlerinde en çok yabancı ziyaretçi girişinde Rusya ilk sırada. Bu durumun yıl geneline yayılacağına ilişkin iyimser beklentiler yanında belirsizlikler de var. Diğer pazarlarda da olumsuz bir durum görünmüyor. Bakan Mehmet Ersoy 2024 için 68 milyon ziyaretçi 68 milyon turizm geliri hedeflendiğini açıkladı. Buna göre ziyaretçi sayısı ve turizm gelirinin yüzde 20 artması gerekir.

İyi geçen 2023 yılında ziyaretçi sayısının yüzde 10’un biraz üzerinde, turizm gelirinin yüzde 20 arttığı dikkate alındığında 2024 hedefi ziyaretçiden çok turizm gelirinin artmasına dayandırılıyor.

Bu gerçekleşebilir mi, Rusya- Ukrayna savaşı ve İsrail’in Filistin’e saldırısı yeni bir boyut kazanarak olağanüstü yeni bir durum olmazsa gerçekleşebilir.