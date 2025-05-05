Herkes Çinli olmak istiyor

En zarif station wagon’lardan, iri arazi araçlarına ve şık lüks SUV'lara kadar 163’ü dünya prömiyeri olmak üzere tam 1.366 yeni modelin sergilendiği Auto Shanghai 2025 ya da resmi ismiyle 21. Şanghay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, 2 Mayıs'ta sona ererken, 10 gün boyunca 63 bini yabancı 1,1 milyon ziyaretçi ağırladı. 26 ülkeden binden fazla Çinli ve uluslararası markanın toplamda 360 bin metrekarelik absürt derecede büyük stant alanlarında 97 ülkeden gelen bayiler ve 12 binden fazla gazeteci, “Teniliklerin hangisini kaçırdık?” diye koşuştururken, lansmanların yüzde 70'ten fazlası NEV yani “Yeni Enerji Araçları” idi… 193 ayrı basın konferansında ilk kez görücüye çıkan araçların ışıltılarının ardında küresel otomotiv pazarının geleceğindeki trendler fark ediliyordu.

Yabancı markalarda bile küresel müşteriler için “NEV” seçenekler görülürken, tam elektriklilerin yanında şarj edilebilir hibritlerde başarılan ilerleme ve geliştirme de altını çizdiğimiz notlarımızın başında yer aldı. Çinlilerin yepyeni lüks minivan modasına tam uygun Vision V konseptini baş köşeye koyan Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli CLA sedanının uzun dingil mesafeli versiyonu, hibrit ve tam elektrikli sunularak büyük beğeni toplayan Lexus ES sedan, sadece Çin’e özel "Çin'de, Çin İçin" stratejisini başlatan Volkswagen Anhui'nin büyük boy tam elektrikli SUV konsepti, “yeşil” alt yapılarıyla bu elektrikli rüzgara kapılmışlardı. VW ID. ERA, EVO ve AURA gibi yeniliklerinin yan yana dizilmiş olması da, Alman grubun dönüşüm dönemini artık tamamlayarak, son teknoloji elektronik mimarilerin ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini geliştireceği 3,5 milyar Euro yatırımla kurduğu Hefei Ar-Ge merkeziyle, dünyanın en büyük pazarı Çin’de yeniden toparlanacağına işaret ediyordu. Sadece Çin’e özel orijinal 4 halkalı logosu olmayan Audi’nin E5’i de, bu yeni planın başrolünde idi!..

Çin'de ilerlemek için doğru ürün stratejisine ve doğru yaklaşıma sahip olmayı henüz öğrenen Batılı markalar, beklenenden daha verimli ve hızlı hareket etmeye başlayarak, aynı zamanda Çinli tüketicilerin ihtiyaçlarına daha uygun ve maliyetlerde rekabetçi olma iddialarına yeniden kavuşuyorlar.

Bu arada sürekli değişen vergilendirmelerle istikrarsız bir ortamın getirdiği zorluklara rağmen, Türkiye’de tüketicinin Çin araçlarının kalitesine ve güvenilirliğine "güvendiğini" de, halen üst sıralardaki pazar rakamlarından görüyoruz.

Çinli müşteriler, Çinli markaları zorluyor

Çin'in yenilikçilik dinamizmi, güçlü teknolojileri, en üst seviyedeki tedarikçi ağı ve dışa açılma politikaları, onlarca yıldır ekonomik büyümelerinin ve devleşen otomobil pazarlarının da sırrı… Çinli müşterilerin bilgi-eğlence sistemlerini ve yapay zeka araçlarını benimsemeleri, Çinli markaları zorlayarak tüm dünyaya ilham vermelerini de sağlıyor…

GAC, Changan, Geely, Chery, Xpeng, Hongqi ve diğerlerinin yapay zeka çağında alçak irtifa araçları, insansı robotlar ve sanal zekayı içeren, entegre ve akıllı bir otomotiv endüstrisine dönüşmeye başlamaları, bu başlıkların uzmanı olmasına rağmen Şanghay’a gelme cesareti gösteremeyen Güney Korelileri bile solluyor gibi…

NIO’nun çekirdek teknolojilerini çok büyük bir uluslararası kalabalığın arasından izlemeye çalışırken; Çinli şirketlerin kendi aralarında yarışırken birbirlerini nasıl ileriye ittirdiğini ve Çin’in akıllı elektrikli araçlarda nasıl küresel inovasyon merkezi haline geldiğini de fark ediyorduk. Canlı iç rekabetin arkasındaki itici güç ile endüstri ve tedarik zinciri temelleri güçlenmiş, muazzam pazar ölçeği oluşmuş. Çin, bir üretim ülkesinden, bir sürekli inovasyon ülkesine dönüşmüş… Çinli tüketicinin ulaştığı bu seçenekler de, artık küresel otomotiv pazarı için ciddi motivasyon!.. Böylece yabancı üreticilerin ve birinci kademe tedarikçilerin daha Çinli ve Çinlilerin daha uluslararası olmaya başladığının altını çizebiliriz.

Birinci kademe yabancı tedarikçiler, iş hacimlerini iki katına çıkardı

Neue Klasse’sinin teaser’larını veren BMW ve elektriklileriyle MINI, bZ7 elektrikli amiral gemisi sedanıyla Toyota, N7 sedan ve plug-in hibrit Frontier Pro pikapıyla Nissan, Bronco’lu Ford, GT seçenekleriyle Honda, EZ modelleriyle Mazda, elektrikli Vistiq’ini podyuma çıkaran artık elektrikli Cadillac ve aerodinamik Electra GS gösterişli konseptiyle yeniden Çin pazarının en çok satan yabancı logosu olmak isteyen Buick, Çinli teknoloji şirketlerinden donanım, yazılım, akıllı kokpit ve gelişmiş sürücü destek çözümlerini şimdiden kullanıyorlar. Gerçek anlamda "Çin'de, Çin için" yerel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş elektriklenmiş modelleriyle, “gözleri daha çekik”leşen yabancı markalar, Çinli rakiplerine karşı eski rekabet güçlerini geri getireceklerine inanıyorlar. Çinli üreticilerin gelişmiş ihtiyaçlarını yerel olarak karşılamaya çalışan Valeo, ElringKlinger, Continental, Brose, Bosch, Magna, ZF, Aptiv, Boshoku ve Denso gibi birinci kademe yabancı tedarikçiler, tekniklerini de geliştirirken, iş hacimlerini de iki katına çıkardılar.

SAIC, BYD, Great Wall, Dongfeng, Seres, BAIC ve JAC liderliğindeki eski Çinliler, akıllı EV girişimleriyle büyüyen Li Auto, LeapMotor, Xiaomi ve Huawei'ye bağlı markaların liderliğindeki yeni Çinliler, daha büyük, daha gösterişli ve daha premium baş döndürücü konseptlerle “Batı”ya karşı adeta “sizden öndeyiz” dediler. Huawei, Horizon Robotics, Momenta, DJI Auto Zhuoyu, CATL, Black Sesame, SenseAuto, Hesai, RoboSense, Seyond ve Siengine gibi Çinli teknoloji markaları da bu otoriter gösteriyi güçlendirdiler.

Chery’nin Süper hibrit CSH teknolojisi ya da Jaecoo’nun PHEV uzmanlığı gibi, Maxus, QQ, Avatr, Avion, Ora, Haval, Song San, Roewe, HIMLA, Jetour, iCaur, Luxeed, Zhiji, Onvo, Rox, Zeekr, Denza, Stelato, Arcfox, Aito, Wuling, MG ve Tank gibi grup markaları da, tüm üstün mühendislikleriyle Amerikan, Avrupa ve Japon otomobil üreticilerinin hemen hemen her şeyine rakip olabilecek özellikler taşıyordu… Maextro gibi ihtişamlı seçenekler ise en pahalı İngiliz lüksünü hedefliyordu… Hiç taviz vermeyen Bentley ve Porsche’nin aksine; Volvo, Lotus ve Brabus Smart gibi melez işbirlikleri ise, belki de en doğru örneklerden biriydi…

Evet; dünya, geleceğin şimdi geldiğini görmek için, akıl almaz bir renk ve gürültü, donanım ve yazılım kütlesi Şanghay’a gelmişti…