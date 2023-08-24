Huawei’nin yeniden doğuşu; Intel’in şahlanışı

Bir dönemin akıllı telefon devi Huawei, bilgisayar tarafındaki atağı ile oyuna geri dönüyor. Bu dönüş Apple-Wintel rekabetiyle besleneceği için Huawei’nin yeniden yıldızlaşmasını sağlayabilir. Yıllardır kullandığım P30 Pro, özelikle fotoğraf ve video performansında iPhone’umu geride bırakıyor. Yurtdışındaki tanıtımında kahvaltı tabağının içindeki yiyecekleri tanıyıp toplam kalorisini hesaplayabilecek kadar yapay zekâ kullanabilen cihaz, hâlâ bir etkinliğe giderken yanımdan ayırmadığım bir yardımcı. Bunu hem iş toplantıları hem de eğlence için söylüyorum.

Ancak bu performans, Huawei’nin akıllı telefon pazarından silinmesini engellemeye yetmedi. ABD’nin ülkenin verisini korumaya ve ulusal güvenliğe dayandırdığı gerekçelerle Huawei’yi hedef alması, şirketin pazar payının 2021’de yüzde 3’e düşmesine neden oluyor. Omdia’nin verilerine göre, Huawei’nin cep telefonu satışları 2020’ye göre yüzde 81 gerileyerek 35 milyon seviyesine geliyor. 2022’de ilk beş üretici sıralamasında unutulan Huawei’nin 22 Ağustos’ta İstanbul’da yaptığı okula dönüş kampanyası basın toplantısında tanıttığı bir tablet ile yeni bilgisayar modelleri, Huawei’nin okula değil oyuna dönüşünü simgeliyor.

İş elitleri için sunulan 50 bin lira civarında fiyatlı MateBook X Pro’da Intel i7 işlemci yer alırken diğer bilgisayar modellerinde 12’nci ve 13’üncü nesil Intel i9 işlemciler kullanılıyor. Yine bu bilgisayarlar, Windows 11 ile geliyor. Bir zamanların meşhur Wintel platformunun Huawei ile sahaları fethetmeye geldiğini söyleyebilir miyiz? Bunda başarılı olup olmayacakları konusunda kesin bir şey söyleyemesem de bu plandan adım kadar kuşkum yok. Bunun birkaç boyutuna değinmek istiyorum.

Öncelikle Türkiye özelinde, büyük bir tanıtım ve reklam gücünün etkisine şahit olacağız. 1990’lı yılların sonlarına ve 2000’li yılların başlarında yerliler de dahil olmak üzere bilgisayar üreticilerinin tam sayfa reklam verdiklerine şahit olmuştum. O dönemde Türkiye’de bilgisayar toplama işi oldukça yaygındı ve elde edilen gelir bu tür yüksek hacimli reklam kampanyalarını anlamlı kılacak düzeyde değildi. O dönemde sorduğumda, reklamların Intel tarafından sübvanse edildiğini ve kenardaki meşhur “intel inside” logosunun kullanıldığını öğrenmiştim. Buna benzer bir gelişmenin tekrarlanması şaşırtıcı olmaz.

İkinci olarak kanalın çok hareketleneceğini öngörebiliyorum. O dönemde böyle olmuştu. İş sadece kanalla sınırlı kalmamıştı; Türkiye’nin büyüme potansiyeli Intel CEO’su Craig Barrett’i de 2003’te Türkiye’ye getirmişti. Tempo dergisinde çalışırken kendisi ile yaptığım görüşmede, Türkiye’yi bizden iyi bildiğini görüp şaşırmıştım. Şu anda bu kadar büyük bir hareketlilik göreceğimizden emin değilim ama kanalın hareketleneceğini söyleyebilirim.

Wintel platformunun geri dönüşü

Şu anda okula dönüş kampanyası ile Huawei’nin online satış kanalında yer alan yeni bilgisayarların zincir perakende raflarını biraz iddialı bir ifade ile “dolduracağını” öğrendim. Geçenlerde bilgisayarımı yenilesem mi diye piyasa araştırması yaptığım MediMarkt’taki bilgisayar reyonu ne olacağını daha iyi anlamamı sağladı. i3 ve i5 işlemcili dizüstü bilgisayarların uygun fiyatlarla satıldığı raflara bakınca Huawei’nin Ryzen işlemcili bilgisayarlarıyla sık sık göz göze geldim. Beklenti, Wintel etkisinin ardından Ryzen işlemcilerle bir daha kolay kolay karşılaşmayacağımız. Büyük resme bakınca, işin Ryzen’ı aşarak bir dönem PC pazarında hakim olan Wintel platformunun (Windows+Intel) Apple ekosistemine karşı atağı olduğunu görüyoruz.

Entegrasyonun merkezindeki kişisel bilgisayar

ABD’nin Huawei’yi hedef aldığı dönemde şirketin en önemli adımı akıllı telefon ve giyilebilir ürünlerle yaptığı atılım değil; akıllı telefonu bilgisayar ile yakın saha iletişimi (NFC) kullanarak kablosuz olarak entegre etmesiydi. Şimdi bu özellik, diğer cihazların bilgisayarla birlikte kullanıldığı ancak Windows 11 üzerinde çalışan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Windows’un diğer versiyonları da aynı özelliği kullanmak için benden cep telefon numaramı istiyor. Huawei’nin çözümü, bilgisayarda yapılan bir aramanın eşleştirilmiş cep telefonunu da kapsamasını sağlayarak oyunu bir adım ileri götürüyor. Bunun ne kadar ileri gideceğini kısa vadede göreceğiz.