İkinci el ile geleceği sahipleniyor

Sahibinden.com, ikinci el ticareti ile oluşturduğu döngüsel iş modeli aracılığıyla daha sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına katkıda bulunuyor.

Kaynak kullanımını azaltarak doğaya verilen zararı en aza indiren ikinci el ekonomisi, çevresel ve ekonomik faydalarıyla son dönemde tüm dünyada yükseliyor. Döngüsel ekonominin önemli bir parçası olan ikinci el alışveriş, atık oluşumunu engelleyerek karbon ayak izini düşürmeye katkıda bulunuyor. İkinci el ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri de e-ticaret platformları. Temmuz 2024 itibarıyla ayda 63,5 milyon kullanıcının 544,6 milyon kez ziyaret ederek, 14,4 milyar sayfa görüntülediği sahibinden. com; yaklaşık bin çalışanı, 8 milyona yakın aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi konumunda. Aksoy Group bünyesinde 2000 yılında kurulan platform, çağın şartlarına uygun olarak geliştirdiği iş modeli ile ikinci el ürünlerin satış yoluyla tekrar kullanıma kazandırılmasına aracılık ederek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Sahibinden.com İnsan ve Sürdürülebilirlik Müdür Yardımcısı Güntulu Peker, “2000 yılından bu yana milyonlarca alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek ülkemizde “ikinci el alışveriş” bilincinin güçlenmesinde önemli bir misyon üstlendik. İkinci el ticareti ile oluşturduğumuz döngüsel iş modeli aracılığıyla daha sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına katkıda bulunuyoruz” diyor. “Daha yaşanabilir bir dünya için geleceği sahiplen” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Peker, şirketin sürdürülebilirlik anlayışının “Dünyayı Sahiplen”, “Dönüşümü Sahiplen”, ve “Eşitliği Sahiplen” olmak üzere üç temel başlık etrafında şekillendiğini ifade ediyor.

İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu

Sahibinden.com, dört senedir yayınladığı İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu ile ikinci el alışverişin karbon emisyonlarını nasıl azalttığını somut verilerle ortaya koyuyor. İsveç merkezli Çevre Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan Rapor, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 12.’si olan Sorumlu Üretim ve Tüketim maddesine dayanıyor ve ikinci el ürün tercih edildiğinde ortaya çıkan çevresel faydaları somut verilerle açıklıyor. 24 kategorinin incelendiği raporda ikinci el ürün satışlarının toplam çevresel faydası, yeni bir ürünün üretiminden kaçınmanın sağladığı iklim etkisi, atık yönetimi ve taşımacılıkla ilgili etkilerin toplanmasıyla hesaplanıyor. Rapora göre, sahibinden.com kullanıcıları ikinci el ürünleri tercih ederek 1 yılda 12,6 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu tasarrufu sağladı. Bu miktar, 2,4 milyon hanenin yıllık elektrik tüketiminden kaynaklanan emisyona eşdeğer. Kaynaklar yönünden ise 2023 yılı içerisinde 204 bin ton plastik, 727 bin ton çelik ve 136 bin ton alüminyum tasarrufu sağlandı. Sahibinden.com ayrıca, 204 araçtan oluşan filosunun yüzde 79’unu hibrit modellere dönüştürerek 2023 yılında 329 ton karbon emisyonu tasarrufu sağladı. Güntulu Peker, rapor hakkında şu bilgileri veriyor:

“İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı Raporu, ikinci el alışverişin kaynak tasarrufuna ve döngüsel ekonomiye sağladığı katkıları ortaya koyarak tüketicilerin bilinçlenmesine ve ikinci el alışverişe teşvik edilmesine yardımcı olacak. Aynı zamanda, karbon ayak izinin azaltılması ve sorumlu tüketim bilincinin artırılması gibi önemli konulara da dikkat çekmek istiyoruz. Bazı ürünlerin yaşam döngüsü bizim kullanımımızdan çok daha fazla. ‘Garage sale’ gibi kavramlar ve ikinci el olgusu Türkiye’de çok yaygın değil. Özellikle Z kuşağının bu konulara karşı duyarlılığı ve aktif katılımı, bizleri geleceğe dair umutlandırıyor ve çalışmalarımızda daha da motive ediyor. ‘Daha yaşanabilir bir dünya için geleceği sahiplen’ anlayışıyla sonraki nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.”

E-atıklar için Yepy

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan Küresel E-atık Monitörü 2024 Raporu’na göre; dünyada her yıl 62 milyon ton, Türkiye’de ise 1,1 milyon ton elektronik atık (e-atık) üretiliyor. Türkiye, bu miktarla en çok e-atık üreten Asya ülkeleri içinde 5’inci sırada yer alıyor. Bu rakamlardan harekete geçerek Sahibinden.com tarafından geliştirilen Yepy, “yenilenmiş teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri” olarak hizmet veriyor. Güntulu Peker şu bilgileri veriyor: “Yepy, kullanılmış cep telefonlarını satın alarak lisanslı yenileme merkezlerinde yenileyip, garantili ve taksit seçenekleriyle uygun fiyatlara yeni kullanıcılara sunuyor. Bu iş modeli; ekonomik bir alternatif olmanın yanı sıra yenilenebilir ve kullanılabilir durumdaki cihazları hayata döndürürken elektronik atık oluşumunu da engelleyerek doğanın korunmasına ve döngüsel ekonominin gelişmesine de katkı sağlıyor.”

Sahibinden ARGE Merkezi

2000 yılından bu yana birçok ilk’e imza atan Sahibinden.com, “Megafoto”, “Cebinden Onaylı”, “Videolu İlan” gibi yenilikçi hizmeti hayata geçirdi. 2017 yılında Ar-Ge merkezi unvanını alan şirket, bugün ARGE merkezinde 300’ü aşkın uzman teknoloji üretiyor. Güntulu Peker, “Fotoğraftan Araç Tanıma, Oto360 ve Emlak360, Sanal Tur, Param Güvende gibi ürün ve hizmetler ARGE merkezimizde geliştiriliyor” diyor.

Türkiye’nin ilk karbon nötr e-ticaret platformu

Sahibinden.com, Türkiye’nin ilk karbon nötr e-ticaret platformu unvanına sahip. Şirket, operasyonlarından kaynaklanan 16 bin ton karbon ayak izini, Gold Standard sertifikalı Hatay Rüzgâr Enerjisi Santrali’nden aldığı karbon kredileriyle telafi etti. Sahibinden.com’un sürdürülebilirlik çalışmaları yalnızca karbon telafisi ile sınırlı değil. 2023 yılında şirket içinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, karbon ayak izi raporlamalarını şeff afl ık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyor. Sahibinden. com aynı zamanda WWF-Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis Sertifikası’nı alan ilk teknoloji şirketi olmayı başardı. İlk sürdürülebilirlik raporunu 2024 yılında yayınlayan şirket; çevresel projelerine yaklaşık 14,6 milyon TL, çalışan eğitimlerine 7 milyon TL ve toplumsal fayda projelerine 130 milyon TL yatırım yaptı. Kadınların iş hayatında güçlenmesini desteklemek amacıyla UN Global Compact ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan şirket, dört kez Kadınlar İçin En İyi İşveren Unvanı almaya hak kazandı.