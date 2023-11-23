Inventram, gözünü oyun sektörüne dikti

SaaS, finans teknolojileri, oyun, veri analitiği ve medikal teknolojiler alanlarında yatırımlar gerçekleştiren Inventram’ın CEO’su Cem Soysal, özellikle oyun alanına yatırımda kendilerini geliştirmek için çalıştıklarını söylüyor.

Startups.watch’un yılın ilk dokuz ayında startup’lara yapılan yatırımlarla ilgili verileri, büyük resmin nasıl değiştiğini gösterirken resme değer katan küçük fırça darbelerini de ortaya koyuyor. Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal’ın uzun süredir devam ettirdiği çalışma ve yayınlanan üç aylık raporlar, bir başka bakış açısıyla da yatırım araçlarının trafiğini karşımıza çıkarıyor.

Ünsal’ın ekim ayının başlarında açıkladığı verilerin çizdiği büyük resme bir bakayım. 2023’ün ilk dokuz ayında, tohum, erken ve sonraki aşamalarda 219 yatırım turunda yapılan 154 milyon dolarlık yatırım, sayı ve yatırım miktarı olarak pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkarken pandemi dönemindeki rakamların çok altında kalıyor. Daha açık ifade etmek gerekirse, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yapılan yatırım tutarı son 13 çeyreğin en düşüğü olurken üst üste yedinci çeyrekte de yatırım miktarı düşüyor. Bu çeyrekte gerçekleşen 74 yatırım turunda gerçekleşen 32 milyon dolarlık yatırım, bir önceki çeyrekteki yatırım tutarının yüzde 47 altında.

2023’ün ilk dokuz ayında gerçekleşen 219 yatırımın 82’sinde bir şirket ya da kurumsal girişim sermayesi (CVC) yapısının yatırımcılar arasında yer alması önemli bir gösterge. Bu, CVC’ler benim bir süredir takip ettiğim bir konuyu oluşturduğu için bana da öyle geliyor olabilir ama yine de bu konunun önemli olduğu düşüncemden taviz vermeye niyetim yok.

Bu öznel bakış açım doğrultusunda bir süredir CVC yöneticileri ile konuşarak işlerin aslında nereye evrildiğini anlamaya çalışıyorum. Bu kapsamda geçen aylarda konuştuğum kişilerden biri de Inventram CEO’su Cem Soysal oldu. Inventram’ım şimdiye kadar yaptığı yatırımların “ağır ağabey” işi olduğunu bildiğimden Soysal’ın poyun alanı ile ilgili sözleri aklımda kaldı. Inventram’ın Koç Holding’in girişim sermayesi yatırım (CVC) şirketi olması, Soysal’ın sözlerini aktarmanın tam zamanı olduğunu düşündürüyor.

Soysal, “Vizyonunu paylaştığımız başarılı girişimcilerin hayata geçirdiği erken ve büyüme aşamasındaki şirketlere global pazarlarda ilerleme hedefiyle yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yüksek ve derin teknolojiler ile oluşturmaya başladığımız portföyümüzü dengelemek adına kısa vadede gelir yaratan ve büyüme potansiyeli olan global girişimlere odaklanıyoruz” dedikten sonra “Özellikle oyun alanında kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Global oyun pazarına baktığımızda önceliğimizin mobil oyunlar olduğunu söyleyebilirim. Mobil oyun pazarının 2026 yılında 140 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Oyunlar da aslında iş modeli olarak bir diğer üyelik yaratan ve indirilen App’ler (uygulama) ile aynı natürdedir. Kısa sürede oynanan ve hızlı tüketilen oyunlardan ziyade casual ve core türündeki oyunları tercih ediyoruz” diye ekliyor.

Soysal’ın, Invantram’ın oyun yatırımları ile ilgili vizyonunu anlamak için şunu da aktarayım: “Son dönemde oldukça fazla oyun şirketiyle görüştük, bu bağlamda hem oyun geliştirme hem de yayınlama yetkinliğine sahip girişimler ön plana çıkıyor. İnventram olarak girişim değerlendirme sürecimiz ve kriterlerimizin oyun alanında farklılaştığını belirtmek isterim. Oyun girişimlerinde en önem verdiğimiz konu ise kurucu ortaklar ve ekibin geçmiş oyun deneyimi ve bilgilerinin olması.”

Inventram’ın aksiyonları, göstergelerle uyumlu Soysal’ın “SaaS, finans teknolojileri, oyun, veri analitiği ve medikal teknolojiler alanlarında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Ancak bu alanlarla sınırlı kalmayarak yüksek teknoloji ile inovasyonun yer aldığı birçok alanda yatırım yapmayı hedefl iyoruz” sözleriyle ortaya koyduğu yatırım alanı tercihleri, Startups.watch’ın popülerliğini ortaya koyduğu alanlarla uyumlu.

2023’ün ilk dokuz ayında yatırım miktarı olarak SaaS, yapay zekâ, oyun, perakende teknolojileri (retailtech) ve enerji; yatırım adedi olarak da oyun, yapay zekâ, SaaS, enerji ve fintech şeklinde bir sıralama var. Soysal’ın “bu alanlarla sınırlı kalmayarak ifadesinin altını çizmek istiyorum.

Oyun büyüyor

Oyun büyüyor derken sadece oyun yatırımlarını değil, yatırım oyununu da kastediyorum. Bunu görmek için Soysal’ın yatırım tutarları ile ilgili sözlerine bakmak yeterli. Soysal, “Girişimin büyüklüğüne, niteliğine, geliştirdiği teknolojiye ve portföyümüzdeki konumuna göre yatırım miktarımızı belirliyoruz. Portföyümüze dahil edeceğimiz girişimlere, şirket ve yatırım turu başına birkaç 100 bin dolardan 5 milyon dolara kadar yatırım gerçekleştirebilen bir şirketiz. Koç Holding’le birlikte bugüne kadar 30 milyon doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımı gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim” diyor.

Ancak söz konusu olan sadece Soysal’ın sözleri ve Invantram’ın yatırımları değil. CVC’lerin başta belirttiğim gibi artan rolünün yanında girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) da dikkat çekici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ünsal, 2023’ün ilk dokuz ayında neredeyse her iki yatırımdan birinin yatırımcıları arasında bir GSYF’nin yer aldığını söylüyor. Yatırım adet ve rakamları düşerken gerçekleşen bu kurumsallaşma gelecek için ilgi çekici bir geleceğin işaretini veriyor.