İyimserlik ve olgular

Geride kalan 2022 yılı turizm açısından dünyada ve Türkiye’de iyi geçti. Bu durum, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının turizme olası etkisinin olumsuz etkisi olacağına ilişkin tahminlere rağmen gerçekleşti. Amerika ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, yaptırımcıların aleyhine olurken uluslararası alanda oluşan durum Türkiye’ye yaradı. Bu nedenle Türkiye 2022 yılını başta turizm olmak üzere, Montrö anlaşmasının sağladığı inisiyatif, tahıl koridoru ve gaz dağıtım konusunda avantajla kapatmasına vesile oldu.

Şimdi turizm ve diğer alanlardaki avantaj başarıya taşınmalı.

Bu arada yine uluslararası alandaki gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını dikkate almak gerekir.

Örneğin dünya ekonomisi ve turizmi olumlu yönde etkileyecek Çin’in pandemi ile ilgili aldığı kısıtlamaları gevşetmesi iyi bir gelişme iken Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün 'zor bir yıl olacağı' uyarısında bulunarak, "Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz" açıklamasını da dikkate almak gerekir.

Zira bu durumun seyahat endüstrisine de yansıması olacak. Türkiye’de de henüz tam tarihi açıklanmasa da bu yılın seçim yılı olduğu dikkate alınmalı. Cumhuriyet’in 100. yılında yapılacak olan bu seçimin birçok yönüyle önemli değişikliklere neden olacağı konusunda herkes hem fikir.

Sonuç olarak başlayan yeni yılın turizm açısından asıl geçebileceğine ilişkin değerlendirme yapılıp beklentiler dile getirilirken iyimser olmakta yarar var. İyimser olmak iyidir ama iyimserlik olgulara dayanmalı.

Türkiye 2023’te 18 fuara katılacak

Uluslararası turizm fuarlarını ülke katılımı daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yapılırken, artık TGA- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda yürütülüyor . Ülke stantlarında öncelikle tur operatörleri, seyahat acenteleri, oteller, hava yolu şirketleri vb. kuruluşlara yer veriliyor.

Uluslararası fuarlara Türkiye bölümünde katılmak isteyenler fuar tarihinden 60 gün önce başvurup “Fuar Katılım Talep Formu"nu doldurması gerekiyor.

Türkiye standında yer alan katılımcılardan, tahsis edilen stantları boş bırakan, fuarın açılışından sonra geldikleri veya kapanış tarihinden önce stantları terk ettikleri tespit edilen kuruluşlara bir sonraki fuarda yer verilmiyor.