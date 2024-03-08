Kadınların güçlendirilmesi: Geleceğimize yapılan bir yatırım

Konuk Yazar

Julie A. Eadeh

ABD İstanbul Başkonsolosu



Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların kazanımlarını kutlarken kadınların potansiyeline daha fazla yatırım yapmaya duyulan acil ihtiyaca da dikkat çekmeliyiz. ABD İstanbul Başkonsolosluğuna liderlik etmekten ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncülük etmekten gurur duyuyorum. ABD Hükümeti, küresel girişimlerimiz aracılığıyla kız çocukları ve kadınlar için farklı kapılar açmaktadır. Türkiye’de, Amerikan Şirketler Derneği gibi özel sektör partnerlerimizle birlikte kadınlara yatırım yapıyor, özgüvenlerini arttırmak, engelleri aşmalarını ve başarıya ulaşmalarını sağlamak için mentorlardan oluşan iletişim ağları kuruyoruz. Örneğin, 2023 yılında meydana gelen deprem felaketinin ardından Şekerbank ile iş birliği yaparak kadın girişimcilere mikrokredilerden faydalanma imkânı sunduk. ABD’deki “Title IX” adlı yasa tasarısından ve Türk kadınlarının voleybol ve diğer sporlarda sergilediği önemli başarılardan ilham alarak Türkiye’de lise sporlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere Kızlar Sahada ile iş birliği yaptık. Kadir Has Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdiğimiz She4Cyber hibe programı, Türkiye’nin dört bir yanında siber güvenlik alanında kariyer sahibi olan kız öğrenci ve genç profesyonel sayısını arttırarak bu erkek egemen alanı onlara da açmayı hedefl iyor.

Türkiye, binlerce öğrenciyi eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’ne göndermekte, eğitim odaklı değişim programlarımızın katılımcıları arasında yüzlerce Türk kadın lider, akademisyen, aktivist ve iş insanının bulunmaktadır. Düşüncelerimizi onların bu katkılarına çevirdiğimizde, her iki ülkede de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda diplomasi dünyası da dahil olmak üzere birçok alanda büyük mesafe katedildiğini görebiliyoruz. Son yedi ABD Dışişleri Bakanı’nın üçü tüm dünyadaki kadınlara ilham kaynağı olan, onların sesini duyuran kadınlardı. 1970 yılında kadınlar ABD Dış Hizmetler kadrosunun yalnızca %5’ini oluşturuyordu. Günümüzde ise kadınlar, toplam kadronun %37’sini oluşturmakta, üst düzey pozisyonların %32’sinde kadınlar görev yapmaktadır. ABD Başkonsolosluğundaki üst düzey kadronun %70’inin, Dışişleri Bakanlığının Amerikalı çalışanlarının %49’unun kadınlardan oluşuyor olmasından ise bilhassa gurur duyuyorum. ABD’nin İstanbul’daki en üst düzey temsilcisi olarak, tutumumla örnek teşkil etme düşüncesiyle liderlik ediyor, diğer kadınların başarılı olmasını sağlamak için çalışıyor ve eşitliği destekliyorum. Bir diplomat olarak masada yerimi alıyor ve diğer kadınları da masaya davet ediyorum. Bir eş, anne, kız evlat, teyze, kız kardeş ve dost olarak ise yeni neslin müttefik ve savunucularına yatırım yapıyorum. ABD’de Kadın Tarihi Ayı’nı kutladığımız bu ay, her birimiz toplumsal cinsiyetin sunulan fırsatlara ket vurmadığı bir dünya kurma kararlılığımızı yineleyelim. Hep birlikte, ortak ekonomik refahımızla doğrudan bağlantısını göz önünde bulundurarak kadınların potansiyeline yatırım yapalım. Özellikle eğitime; STEM, iş dünyası ve liderlik alanları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kadınlara beceri kazandırmaya yatırım yapalım.

İş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyelim ve maaş ve terfi olanaklarında eşitliği güvence altına alalım. Kadın girişimcileri teşvik ederek iş kurmalarına ve işlerini büyütmelerine imkân sağlayalım ve ekonomik büyüme ve inovasyonu destekleyelim. Kadın haklarını savunalım ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete ve ayrımcı uygulamalara dur diyelim. Her daim birbirimizle dayanışma halinde olmak için mentorluk ve karşılıklı destek imkanları yaratalım. Engelleri ortadan kaldırıp kapsayıcılığı destekleyince kadınların ekonomik potansiyelini bütünüyle ortaya çıkarmış ve daha parlak, daha müreff eh bir geleceğe giden yolu açmış oluruz. Bu yıl, Dünya Kadınlar Günü’nde hepinizi bu kıymetli yolculukta bana katılmaya davet ediyorum. Birlikte her kadının başarıya ulaşabildiği, potansiyelinin sınırsız olduğu ve katkılarının gerekli değeri gördüğü bir dünyanın mimarları olalım. Gelin birlikte dünyada görmek istediğimiz değişimi inşa edelim.