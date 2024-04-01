Konya Ovası’nda bir uzaylı

Orion Galaksisi’ndeki Wonder gezegeninden hareket ettiğimden beri uzay aracım 1230 ışık yılı uzaklıktaki Dünya gezegenine gelmiş. Eğer ışık hızında giden uzay aracı üretemeseydik bu süre 2 -3 misline çıkardı. Kendimi turşu gibi hissediyorum. 1230 ışık yılı boyunca konserve kutusu gibi sıvıların içinde ve soğutulmuş olarak seyahat ettiğime göre böyle hissetmem doğal. Bu arada annem, babam, kardeşlerim, eşim ve çocuklarım çoktan ölmüş olmalı. Ama ne yaparsın, bilim için bunlara katlanmak durumundayız.

Yapılan ilk hesaplamalara göre Cape Cenaveral Uzay Üssü’ne iniş yapacaktım. Ama uykudan 15 dakika geç uyanıp, bilgisayar sistemine son komutları geç girince Konya Ovası’na iniş yaptım. Sorun değil. Sonuçta dünya dediğin küçük uçuk mavi bir nokta. Gezegenin sakinleri üç beş küçük fark dışında birbirlerinin aynı inançlara ve yasal düzenlemelere sahip. Birkaç ay fizik tedavi gördükten sonra vücudumu kullanabilir hale geldiğimde, Cape Ceneveral Uzay Üssü’nü de ziyaret ederim.

Bilgisayar verilerime göre Türkiye adlı bir ülkedeyim. Aracın kapısını açtığımda ilk olarak radyokatif kontaminasona karşı koruyucu giysisi olan iki görevli gelip, böyle bir serpintinin beni etkileyip etkilemediğini ölçtü. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu söyleyen üç kişi güvenlik kontrolleri yaptı. Şimdi gümrük memurunu bekliyorum. Gümrük beyannamesini de doldurduktan sonra bir ambulans beni hastanedeki fizik terapi merkezine götürecek.

Hah, şu gelen gümrük memuru olmalı. İyi ki dil çevirici dijital başlığa 200 dünya dili yüklerken Türkçeyi de yüklemişler. Dil çevirici başlığımı takayım bari.

- Selamünaleyküm. Ben Konya Gümrüğü’nden Rüstem.

- Merhaba. Ben de Wonder gezegeninden Dizzy.

- Şu gümrük beyannamesini doldurmanız gerekiyor.

- Tamam doldururum.

- Geçici olarak mı geldiniz, daimî olarak mı dünyada kalacaksınız?

- Geri dönecek ne zamanım ne de yakıtım var. Bu uzay aracı sökülmeden bir metre ilerleyemez. Tabii ki bu ülkede kalacağım.

- O zaman geçici ithalat beyannamesi olarak değil serbest dolaşıma giriş beyannamesi olarak kağıtları doldurun. Peki, ithalat vergilerini ödeyecek paranız var mı?

- Bu durumu düşünerek Wonder gezegeninden yanıma iki külçe altın vermişlerdi. Sanırım onlarla ödeme yapabilirim.

Beyannameyi bizim bilgisayar sistemine tarattım. Şimdi dijital ortamda tüm alanlar doldurulur ve beyannameyi iki dakika içinde imzalayarak Bay Rüstem’e veririm…

O da ne, 15 dakika geçtiği halde sistem beyannameyi dolduramadı. Neden acaba, bir bakayım…. Tamam buldum. Sistem Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi vergileri tanımış, ama şu TRT Bandrol Ücreti için “tanımlanamadı” mesajını verip duruyor. En iyisi bunu Bay Rüstem’e sorayım.

- Bay Rüstem, uzay aracımın bilgisayar sistemi TRT Bandrol Ücreti için “tanımlanamadı” mesajı veriyor. Bu bir ithalat vergisi mi?

- Değil. İsmi üzerinde TRT’ye yapılan bir ödeme.

- Ne için yapılacak bu ödeme?

- TRT, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kısaltması. Yani 3093 sayılı Kanun’a göre Türkiye’de üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen radyo veya televizyon içeren araçlardan alınıyor. TRT’ye gelir kaynağı olsun diye.

- Bir çeşit gider vergisi gibi duruyor. Ancak, ben dünyada olduğum sürece hiç TRT yayını izlemeyeceğim ki. Neden bu parayı ödeyeyim?

- İzleyip izlememen önemli değil Bay Dizzy. Eğer radyo veya televizyona sahip bir taşıt aracın var ise bunu ödemekle yükümlüsün.

- Peki, Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarının tümünü bu kuruluş mu yapıyor?

- Hayır. TRT devletin resmi yayın organı. Onun yayınları dışında binlerce televizyon ve radyo yayını yapan kuruluşlar var. İşin aslına bakarsan, yayına erişim güçlüğü çeken birkaç dağ köyünde yaşayanlar dışında Türkiye’de kimse TRT yayını izlemiyor. Ama kanun böyle.

- O zaman TRT topladığı bu bandrol ücretlerini diğer yayın kuruluşlarıyla da paylaşıyordur herhalde.

- Ne gezer? Gelirin tümü TRT’de kalıyor. Diğer kuruluşlar reklam gelirleri veya sponsorluklarla ile ayakta kalmaya çalışıyor.

- Yani şimdi sen bana “yaşamın boyunca hiç almayacağın bir hizmet için vergi ödeyeceksin” diyorsun, değil mi?

- Evet öyle.

- İyi de benim uzay aracım bir radyo veya televizyon değil ki. Gelişmiş teknoloji ürünü bir taşıt aracı.

- Fark etmez. 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’na göre radyo ve televizyon dışında, cep telefonlarından da bilgisayar ve bilgisayar tabletlerinden de kara taşıtlarından da diğer taşıtlardan da alınıyor TRT Bandrol Ücreti.

- Ama bu uzay aracında dünyadaki klasik anlamda radyo ve televizyon sayılan bir cihaz yok. Tümü dijital iletişim için kullanılan kuantum fiziği kurallarına göre üretilmiş cihazlar.

- Olsun. 3093 sayılı Kanun’da, “Bu kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dahili tüner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade eder.” deniliyor. Yani kaçış yok, Bay Dizzy TRT Bandrol ücretini ödeyeceksiniz.

- Peki peki anladım. Ne kadar ödeyeceğimi söyleyin de size ödeme yapayım Bay Rüstem.

- Bana ödeyemezsiniz. Kanuna göre TRT Kurumu’na ödeme yapmanız gerekiyor.

- Oraya ödemeyi nasıl yapacağım?

- Şimdi şuradan Konya şehir merkezine bir taksi tutun. Meram Tren İstasyonu’ndan Ankara trenine bir bilet alın. Ankara Garı’na varınca bir taksi tutup şoföre sizi OR-AN semti Turan Güneş Bulvarı’ndaki mavi renkli büyük TRT binasına götürmesini söyleyin. O binadaki gişeden ödeme yapabilirsiniz.

- Yahu, üç dört ay fizik tedavi görmeden yürüyemem ki. TRT Bandrol Ücreti ödemek için nasıl böyle bir yolculuk yapayım. Bütün dünya ülkelerinde var mı bunun gibi bir ödeme?

- Yok. Dünyadaki tek uygulama bizde var. Onun için uzay aracının bilgisayar sistemi bu ödemeyi tanımamıştır.

- Ne yapacağız şimdi?

- Bak sana bir güzellik yapacağım. Sana bildireceğim TRT Bandrol Ücreti tutarını gümrük beyannamesindeki ÖTV ve KDV matrahına gir. 30 gün içinde de TRT veznesi bulur bandrol ücretini ödersin. ÖTV ve KDV matrahında bir eksiklik olmasın. Sonra 234’e düşersin.

- Nedir 234? Meteor çukuru mu?

- Hayır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ceza maddesi. Eğer TRT Bandrol Ücreti’ni beyan etmediğin için matrah eksiği ortaya çıkarsa, bu maddeye göre vergilerin üç katı para cezası ödersin.

- Tamam şimdi anladım! Bugün dünya takvimine göre 1 Nisan. Bu “1 Nisan Şakası” idi değil mi?

- Ne 1 Nisan Şakası abi. Türkiye gerçeği! Türkiye gerçeği!