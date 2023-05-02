Modern iş dünyasında, teknolojinin ilerlemesi, şirketlerin aşırı büyümeleri, farklı kuşakların birlikte çalışmaları, pazar ve rekabet koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte, çalışanlarda “İş Stresi” olarak tanımlanan ve insanların üzerinde baskı oluşturan bir kavram oluşmuştur.



İş stresi, çalışanları olumsuz etkilemekte ve tüme varım şeklinde tüm kurumun performansını düşürmektedir. Hatta iş stresi artmakta devam ettiğinde, çalışanların şirketlerde çalışma süreleri kısalmakta, şirketlerden ayrılanların sayısı da buna paralel olarak artmaktadır. Sonuçta, maliyet artışı, müşteri memnuniyetsizliği ve ciro kaybına kadar çeşitli olumsuzluklar meydana gelebilir.

Peki, Kurumsal Stresin nedenleri nelerdir?

Kurum Politikaları

Adaletsiz başarı değerlemeleri

Ücret eşitsizlikleri

Kurumsal kuralların katı olması

Çelişkili yöntemler

İş gruplarını çok sık değiştirmek

Gerçekçi olmayan iş tanımları

Kurumun Yapısal Özellikleri

Formel örgüt yapısı ve informal iletişim kanallarının bulunmaması

Merkeziyetçilik ve kararlardan dışlanma

Yükselme olanaklarının azlığı

Aşırı formaliteler

Yüksek derecede uzmanlaşma

Bölümlerin karşılıklı aşırı bağımlılığı

Doğallığın eksikliği

Yürütme ve danışma birimleri arasındaki çatışma

Kurumun Fiziksel Koşulları

Kalabalık çalışma ortamları

Özel yaşamı önemsememe

Aşırı gürültü, sıcak ya da soğuk çalışma ortamı

Hava kirliliği, yetersiz aydınlatma ve iş kazaları

Kurumsal Süreçler

Yetersiz iletişim ve yetersiz bilgi akışı

Başarı düzeyi ile ilgili yetersiz geri bildirim

Belirsiz ve çelişkili amaçlar

Adaletsiz denetim

Başarı değerlendirmesinin yanlış ve çelişkili olması

İş yapılmamasına karşı yeterli yaptırımın olmaması

Gereksiz zaman kayıplarına neden olan ve ani olarak yapılan toplantılar

Planlama eksikliği

Teknoloji kullanılmaması

Yukarıdaki tüm olumsuzlukların iyi bir planlama ve biraz gayret etmekle giderilmesi mümkündür, ancak bu gelişim ve değişim için üst düzey yöneticilerin de inanması ve tüm kuruma liderlik etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde kurumlarda verimli ve etkili olmak mümkündür.