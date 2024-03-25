Ekip liderleri ne yaparlar ne yapmazlar?

Kuşkusuz ekip denince, akıllara spordan tutun, iş yaşamına, sanat, müzik ve folklor dünyasına kadar, birçok alanda sistematik olarak oluşturulan veya doğal olarak bir araya gelen ekipler gelmektedir. Bu yazımda iş yaşamında oluşturulan ekiplerden söz edeceğim.



İş yaşamında ekip liderleri, belirli görev ve sorumlulukları üstlenirken aynı zamanda ekibini etkin bir şekilde yönetir ve motive ederler.

Ekip Liderleri neler yaparlar?

Vizyon Belirlemek:

* Ekip liderleri, ekibin hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için bir vizyon oluşturmakla sorumludurlar.



Etkili İletişim Kurmak:

* İyi iletişim becerilerine sahip olmalı ve ekibiyle açık, dürüst ve etkili iletişim kurmalıdırlar.



Delegasyon Yapmak:

* Görevleri doğru kişilere doğru şekilde dağıtmalı ve ekibin yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalıdırlar.



Motivasyon Sağlamak:

* Ekiplerini motive etmek için liderlik yapmalı, takdir etmeli ve başarıları kutlamalıdırlar.



Problem Çözmek:

* Karşılaşılan sorunları etkin bir şekilde çözmek ve çatışmaları yönetmek için liderlik etmelidirler.



Gelişimi Desteklemek:

* Ekip üyelerinin gelişimini teşvik etmek için eğitim ve gelişim fırsatları sağlamalıdırlar.



Takım Çalışmasını Teşvik Etmek:

* İyi bir ekip dinamiği oluşturmak için iş birliğini teşvik etmeli ve takım ruhunu geliştirmelidirler.



Adil Olmak:

* Adaletli olmak ve herkesin fırsat eşitliğine sahip olduğundan emin olmalıdırlar.



İlham Vermek:

* Ekip üyelerini teşvik etmek ve onlara ilham vermek için liderlik etmelidirler.



Gelişime Açık Olmak:

* Kendi liderlik becerilerini ve bilgisini sürekli olarak geliştirmeye açık olmalıdırlar.

Ekip Liderleri neler yapmazlar?

Mikro Yönetim:

* Ekip liderleri, ekibin her aşamasında mikro yönetim yapmamalı ve güven duydukları şekilde işlerini yapmalarına izin vermelidirler.



Tepkisel Olmak:

* Kararlarını duygusal tepkilere dayandırmamalı ve mantıklı düşünmelidirler.



Eleştirici Olmak:

* Ekiplerini sürekli eleştiren liderler, ekiplerinin moralini düşürebilir ve motivasyonu azaltabilirler.



Sorumluluğu Yüklemek:

* Kötü giden durumlar karşısında ekibi sorumlu tutmak yerine, liderlik rolünü de üstlenerek sorumluluğu üstlenmelidirler.



Açık Olmamak:

* Bilgiyi paylaşmamak veya iletişimde eksiklikler oluşturmak, ekibin verimliliğini olumsuz etkileyebilir.



Değişime Direnmek:

* Yeniliklere ve değişime kapalı olmak, liderin ve ekibin gelişimini engelleyebilir.



Bağımsızlık Eksikliği:

* Ekip liderleri, ekibin gereksinimlerine odaklanırken, bireysel hedeflerini ve gelişimini ihmal etmemelidirler.



Yetersiz Geri Bildirim:

* Geri bildirim vermekten kaçınmak veya yetersiz geri bildirim vermek, ekip üyelerinin gelişimini olumsuz etkileyebilir.



Sürekli Kontrol:

* Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak, ekibin inisiyatif almasını ve sorumluluk almasını engelleyebilir.



Önyargılı Davranmak:

* Kişisel önyargılarını veya tercihlerini iş kararlarına yansıtmak, ekibe zarar verebilir ve güveni zedeleyebilir.



İyi bir ekip lideri, yapması gerekenleri uygularken, yapmaması gerekenleri de göz önünde bulundurarak liderlik yapmalıdır.