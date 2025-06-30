İhracata başlamak-2

İhracata başlamanın ilk adımı “Hazırlık ve stratejik planlama”



1. Ürün Seçimi ve Uygunluk Analizi

İhracata konu olacak ürün ya da ürün grubunun doğru seçilmesi gerekir. Bu aşamada aşağıdaki sorular önemlidir:

-Ürün uluslararası pazarda talep gören bir ürün mü?

-Ürün, farklı pazarlarda kültürel veya teknik olarak kabul edilebilir mi?

-Ürünün ihracata uygun sertifikaları var mı? (CE, ISO, FDA, Helal, Organik vb.)

-Ürün ambalajı, etiketlemesi ve içeriği hedef pazara uygun mu?

Örneğin Avrupa Birliği ülkelerine gıda ihracatı yapmak isteyen bir firmanın ürünlerinde içerik, etiket dili, besin değerleri gibi detaylara dikkat etmesi gerekir.

2. Üretim Kapasitesi ve Süreklilik

İhracat, süreklilik isteyen bir faaliyet olduğundan:

-Ürünü talep geldikçe tekrar tekrar üretebilme kapasitesine sahip misiniz?

-Üretim kaliteniz sabit ve tutarlı mı?

-Hammadde tedariği kesintisiz mi?

-Artan talepleri karşılayabilecek esnek bir üretim altyapınız var mı?

Tek seferlik üretimle ihracat yapılabilir; ancak marka olmak ve pazar payı elde etmek istiyorsanız kapasite yönetimi çok önemlidir.

3. Dış Ticaret Bilgi ve Yetkinliği

Şirketinizde veya dış destekle aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız gerekir:

-Gümrük işlemleri nasıl yapılır?

-Lojistik yönetimi, Incoterms, teslim şekilleri nedir?

-İhracatta ödeme yöntemleri nasıl işler? (Akreditif, mal mukabili, peşin vb.)

-Hedef ülkelerdeki vergi ve mevzuat yapısı nedir?

Bu bilgiye sahip kişi/ekip yoksa bir dış ticaret danışmanı ya da gümrük müşaviri ile çalışmak şarttır.

4. Finansal Güç ve Risk Yönetimi

İhracat sürecinde:

-Üretim, lojistik, gümrükleme ve belge masrafları için ön finansman gerekebilir.

-Kambiyo işlemleri, döviz dalgalanmaları ve geciken ödemelere karşı finansal planlama yapılmalıdır.

-İhracatta alacak riskine karşı Eximbank sigortası veya ödemeyi güvence altına alan sistemler kullanılabilir.

Özellikle ilk kez ihracat yapacak firmalar için, alıcı ülke ve şirket hakkında araştırma yapmak ve ödeme şekillerini iyi belirlemek kritik önemdedir.

5. Hedef Pazar ve Müşteri Araştırması

Başarılı ihracatın anahtarı, doğru pazarda doğru müşteriye ulaşmaktır:

-Hangi ülke ya da bölgelerde ürününüze ihtiyaç var?

-Rakip firmalar hangi fiyatla, hangi kaliteyle ürün sunuyor?

-Hedef ülkenin gümrük vergileri, ambargo listeleri, ithalat izinleri neler?

Bu analizler için Ticaret Bakanlığı'nın Destek Programları, TİM raporları, TÜİK dış ticaret verileri, ihracatçı birlikleri ve fuarlardan alınan veriler yardımcı olabilir.

6. Yasal ve İdari Hazırlıklar

İhracat yapabilmeniz için gerekli resmi işlemleri tamamlamanız gerekir:

-İhracatçı Birliğine Üyelik: Bölgenize göre kayıt yaptırmalısınız.

-Gümrük müşaviri ile vekaletname düzenlenmelidir.

-İlgili kurum izinleri, ürün bazlı sertifikalar alınmalıdır.

-GTB sistemleri (Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Platformları) üzerinde şirket kaydı yapılmalıdır.

Ürüne göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ya da Ticaret Bakanlığı onayları da gerekebilir.

7. Lojistik ve Operasyonel Planlama

İhracatta başarılı olmanın bir diğer unsuru da ürünün zamanında, doğru şekilde alıcıya ulaşmasıdır:

-Ürünü kara, deniz, hava veya demiryolu ile nasıl göndereceksiniz?

-Teslim şekliniz ne olacak? (EXW, FOB, CIF, DDP vs.)

-Nakliye firmalarıyla iş birliği sağlandı mı?

-Ambalaj, koli, etiketleme gibi sevkiyat detayları uluslararası standartlara uygun mu?

Ambalaj yetersizliği ya da hatalı etiketlemeler, ihracatın gümrükte takılmasına veya alıcı tarafından reddedilmesine neden olabilir.

8. Pazarlama ve Marka Hazırlığı

İhracatta yalnızca satış değil, marka değeri yaratmak da önemlidir:

-Ürünün uluslararası pazarda nasıl sunulacağına dair bir strateji var mı?

-Web siteniz ve dijital içerikleriniz İngilizce ya da hedef ülkenin diliyle hazır mı?

-Kataloglar, numuneler, teklif dosyaları profesyonelce hazırlanmış mı?

İlk izlenim önemlidir. Özellikle e-ihracatta, web sitesi kalitesi bile müşteri kararını etkileyebilir.



Sonuç olarak, ihracata başlamak bir yükleme ve gönderme sürecinden çok daha fazlasıdır. Ürün, pazar, mevzuat, finans, operasyon ve marka stratejisi gibi pek çok konuda hazırlıklı olmak gerekir. Bu hazırlık süreci tamamlandığında, ihracata adım atmak hem daha kolay hem de daha sürdürülebilir olur.