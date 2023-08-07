Limanı tek başına dünyada ilk 100’e girdi, 150 milyon dolar daha yatırıp büyüyecek

ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, dünyadaki ilk 100 konteyner limanı listesini gönderdi: - İlk defa bu sene dünyadaki ilk 100 konteyner limanı listesine girdik. 2021 ve 2022’de 1.7-1.8 milyon konteyner elleçleme ile listeye 100’üncü sıradan yerleştik.

Ahmet Soyuer’den gelen bu mesaj üzerine Haziran 2017’yi anımsadım. Haziran 2017’de Tekirdağ Barbaros’ta kurulu Asyaport’a gitmiş, yatırım hikayesini dinlemiştim.

Kumbağ’da tuğla üretimi, armatörlük ve İbrahim Betil’in kurduğu Bankekspres’te kurucu ortaklığından tanıdığımız Soyuer, kızı Ela’nın Diego Aponte ile evlenmesiyle konteyner taşımacılığı, liman işletmeciliği ve kruvaziyer gemi sahipliğinde dünya devi MSC Group’un patronu Gianluigi Aponte ile dünür olmuştu.

Baba Gianluigi Aponte MSC Group Yönetim Kurulu Başkanı, oğlu Diego Aponte CEO, Ela Aponte de limanlardan sorumluydu. 8 Kasım 2004’te ilk torunları Asya’nın doğumu üzerine Soyuer, eşi ile birlikte bir süre Cenevre’de kalınca, iki aile iyice kaynaşmıştı. Asyaport’un kuruluş öyküsü de 2004 yılındaki o buluşmaya uzanıyordu. Soyuer, dünürüne projesini o günlerde açmıştı:

- Memleketim Tekirdağ’ın Barbaros beldesinde konteyner limanı düşünüyorum. Limanın kapasitesini doldurmada ve işletmesinde destek olur musunuz? Gianluigi Aponte, şu yanıtı vermişti:

- Siz yola koyulun. Yatırımın olabilirliğini görünce destek veririz. Limana ortak da oluruz, transit taşıma başta olmak üzere kapasitenin dolması için elimizden geleni yaparız.

Soyuer, dünüründen bu işareti alır almaz 28 Kasım 2004’te torununun adını verdiği Asyaport’un ilk başvurusunu yapmış, 500 milyon dolarlık yatırımın düğmesine basmıştı. Önlerine çıkan bazı pürüzler Asyaport’un yatırım yolculuğunu 12 yıla çıkarsa da, liman 2016’da faaliyete geçmişti.

Asyaport’un dünyada konteyner limanı liginde ilk 100’e girmesi üzerine meslektaşım Ruhi Sanyer’le birlikte Tekirdağ’a gittik. Asyaport’ta Ahmet Soyuer’le sohbet ettik. Soyuer, listeye giren Türkiye’nin diğer kentlerine dikkat çekti:

- Listede 74’üncü sırada olan Ambarlı’da aslında 4 liman var. 89’uncu sırada olan Kocaeli de 5 limanın toplamıyla bu noktada bulunuyor. 92’nci sıradaki Mersin ve 100’üncü sırada yer alan Asyaport tek başına bu noktalara gelmiş durumda.

Mersin Limanı ile aralarında çok az fark olduğunu irdeledi:

- Mersin 1.9-2.1 milyon teu, bizdeki elleçleme 1.7-1.8 milyon teu.

Asyaport’un kapasitesi üzerinde durdu:

- Kapasitemiz 2.5 milyon teu/ yıl. Kapasitemizi 4 milyon teu/ yıla çıkaracağız. Bu amaçla 150 milyon dolarlık yatırıma da başladık.

Asyaport’a bugüne kadar yapılan yatırımı anımsattı:

- Bugüne kadar yaptığımız yatırım 500 milyon dolar dolayında.

Grubun ülke ekonomisine katkısını vergi ve hizmet ihracatıyla ortaya koydu:

- MSC-Asyaport-Medlog, son 3 yılda ülkemize 860 milyon dolarlık hizmet ihracatı geliri sağladı. Ödediğimiz kurumlar vergisi 1.7 milyar lirayı buldu.

Ahmet Soyuer’in yatırım iştahıyla 2016 yılında açılan Asyaport, 7 yılda dünyadaki konteyner limanları arasında ilk 100’e girmeyi başardı…

150 milyon dolarlık yatırımla kapasitesi 4 milyon teu/yıla çıkacak Asyaport’un Türkiye ekonomisine katkısı daha da artacak, dünyada çıtayı yukarı çıkaracak…

● Türkiye’ye inanıyoruz şartlar olgunlaşırsa milyar dolar yatırırız

ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, MSC ile birlikte yatırım iştahlarının sürdüğünü şu mesajla ortaya koydu:

- Türkiye’ye inanıyoruz ve güveniyoruz. Şartlar olgunlaşırsa milyar dolarlık lojistik yatırımına hazırız.

Kendi hazırladığı tablodan Yumurtalık’ı işaret etti:

- Yumurtalık’ta konteyner limanı ihalesi açılırsa talipliler arasına biz de gireriz.

Ege Bölgesi’ne geçti, Çandarlı Limanı’na dikkat çekti:

- Çandarlı Limanı yarım kalmış proje. O projeyi tamamlayıp hayata geçirebiliriz. Yalnız, Çandarlı’da demiryolu bağlantısı olması gerekiyor. Demiryolu bağlantısı projeye konulur ve ihaleye çıkılırsa Çandarlı Limanı ile de ilgileniriz.

Alsancak Limanı’nı sordum, şu yanıtı verdi:

- Biz ek yatırım yapılacak olsa da hazır limanlarla ilgilenmeyiz. Sıfırdan yapılacak liman projeleri daha çok ilgimizi çekiyor.

● Sarayburnu, 8 ayda hazır olur, yılda 500 bin turist getiririz

ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, dünürü ve ortağı Aponte Ailesi’ne ait MSC Group’un dünyada kruvaziyer turizmindeki ağırlığına işaret edip, İstanbul Sarayburnu’nu anımsattı:

- MSC’ye ait Lirica gemisi 16 Kasım 2019 günü 1973 yolcuyla Sarayburnu’na yanaşmıştı. Şu anda Galataport devrede ama Sarayburnu yine İstanbul’un önemli kruvaziyer limanı olarak görev yapabilir.

Sarayburnu’na yatırım konusunda fırsat çıkması halinde 8 ayda hazır hale getirebileceklerini bildirdi:

- Sarayburnu, yılda 500 bin kruvaziyer turistini ek olarak İstanbul’a çekme vesilesi olabilir.

● Tarım Kredi Kooperatifi zeytinyağını 100 lira fiyatla rafa koyabilir mi?

MERKEZİ Akhisar’da bulunan Alhatoğlu Zeytinyağı’nın ortağı, Zeytin Dostu Derneği önceki Başkanı, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birlikleri önceki yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Alhat, kardeşi, ortağı ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat’ın zeytinyağı ihracatına fren kararına ilişkin açıklamasını gönderdi:

- Alper’in açıklamasını yazında değerlendirirsen sevinirim.

Alper Alhat, abisi ve ortağı, zeytinyağı sektöründeki sivil toplum örgütlerinin etkin üyesi Mustafa Alhat’ın da altına imzasını attığı açıklamada önce şu mesajı verdi:

- Zeytinyağı fiyatının düşmesi isteniyorsa ihracat yasağı yerine dar gelirli vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında Et Balık Kurumu’nun et örneğindeki gibi bir model uygulanabilir.

Alper Alhat, fiyat da önerdi:

- Tarım Kredi Kooperatifl eri mağazalarında tüketiciye 100 liradan zeytinyağı satılabilir, maliyet farkı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) havuzunda biriken kaynaktan karşılanabilir.

Alper Alhat, Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2023’ten itibaren 1 Kasım 2023’e kadar dökme zeytinyağına ihracat yasağı getirmesinin gündemde olduğuna işaret etti:

- Ticaret Bakanlığımız önce dökme zeytinyağı ihracatına ton başına 200 dolar fon koydu. Bu karar sırasında bir yasaklamanın gündeme gelmeyeceği belirtilmişti. Ancak iki hafta içinde yasak da konuşulmaya başlandı.

Alper Alhat, şu noktanın altını çizdi:

- Sektör temsilcileriyle istişare edilmeden, sektöre hazırlanma fırsatı tanınmadan, olası ticari sonuçlarına bakılmaksızın ani kural değişikliklerine gidilmesinin olumsuz sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Bu tutumu doğru bulmuyoruz.

Yakın dönemde yaşadıkları uygulamaları anımsattı:

- Zeytinyağı ihracatçısı iki yıl üst üste iki farklı bakanlığın iki farklı yasak uygulamasını yaşadı. Garip durumlar ortaya çıktı.

Ardından ekledi:

- Geçmiş uygulamalar da gösteriyor ki yasaklarla zeytinyağı fiyatı düşmüyor.