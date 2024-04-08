Mesleğin ‘Case study’si: Faruk Türkoğlu 

Geçen hafta yaşama veda eden Faruk Türkoğlu ile ilgili acı haberi veren gazete, internet siteleri tv, radyo ve diğer mecralarda “duayen gazeteci” deniyordu.

Bu, O’nu tanımlamıyor.

Faruk Türkoğlu, 82 yıllık yaşamı; özellikle ekonomi gazeteciliği açısından, Türkçe’ye “incelenmeye değer kişi/olay/vaka” olarak çevrilebilecek bir “case study”dir.

O, insan ilişkileri, bilgi ve birikimini paylaşma, insan yetiştirme gibi her biri kendi başına ayrı bir önem ve değere sahip özellikleri ile çalıştığı her alanda; sendikacılık, öğretim görevlisi, ekonomi gazeteciliği için bir örnekti.

O, ekonomi gazeteciliğinin “bilge”siydi.

Genel olarak gazetecilik, özellikle de ekonomi gazeteciliğinin bugün ne yazık ki geldiği içler acısı durumunda Faruk Türkoğlu nesli tükenmişlerindendi.

Değerli dostum, Ekonomi Gazetesi’nin emektar köşe taşlarından Rüştü Bozkurt, kendisiyle ilgili “O, mesleğin yüz akıydı. Bulanmadan akmak için, ilkelere sadakatini sonuna kadar korumasını bildi. Sıklıkla kendisine takılırdım: Rol modelliğini ve bilgiye dayalı otoriteni kıskanıyorum” diyordu. Kıskanılmayacak gibi değildi.

Bir diğer değerli dostum Necati Doğru’nun mesleğe kazandırdığı Faruk Türkoğlu, 39 yaşında başladığı gazetecilik serüveninde; Günaydın, Güneş, Yeni Asır ve Rapor gazetelerinde çalıştı. Ekonomik Panorama, Capital ve Ekonomist dergilerinde koordinatörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Sabah, Dünya, Posta ve Referans gazetelerinde ve Para Dergisi’nde köşe yazıları yazdı. Türkoğlu, son olarak EKONOMİ Gazetesi’nde “Dün, Bugün, Yarın” köşesinde düzenli yazılarına devam ediyordu.

Faruk Türkoğlu’nun hepsi özgün olan araştırmaları yanında yakın dönemde “Neden Geç Kaldık, Nasıl Yetişiriz” kitabını yazdı, ‘Ansiklopedik Ekonomi&İş Hayatı Sözlüğü’nü hazırladı. Kitapları arasında ayrıca İktisat Belleteni, Değişimin Kimyası, Hızlı Büyüme Mümkün, Gazeteci Oluyorum, Derinden Gelen Kökler de var.

Yöneticiliği, yazı, araştırmaları ve kitaplarında hep veri/bilgiyi esas alarak durum değerlendirmeleri yaptı, öngörülerde bulundu.

Türkoğlu’nun EKONOMİ Gazetesi’ndeki son eseri, 1923’ten, 2023’e uzanan Cumhuriyet’in 100 yılda yaşanan ekonomik gelişmeleri anlattığı 100 gün aralıksız süren, Cumhuriyet Kronolojisi oldu.

Faruk Türkoğlu gibi anılmak herkese nasip olsun.

O’nu böyle andıran; yaptıkları, verdiği emek, yetiştirdiği, elinden tutup öğretmenlik yapmadan mesleği öğrettikleridir.