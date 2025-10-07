Online eğitim alırken paranızı sokağa mı atıyorsunuz?

Onat BENLİOĞLU

SMMM

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel fiziki dershanecilik anlayışı yerini online eğitim platformlarına bırakmıştır. Özellikle yeni nesil şirketler; Linkedin, Instagram, SKYPE ve X (TWITTER) gibi sosyal medya mecralarında yürüttükleri yoğun reklam kampanyalarıyla dikkat çekmektedir. Hem zaman tasarrufu sağlaması hem de maliyet açısından daha avantajlı olması sebebiyle online eğitim, günümüzde büyük bir popülerlik kazanmıştır

Bu tarz gerek kişisel gelişim gerekse mesleki gelişim eğitimlerin artmasıyla beraber gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklı bir sürü şirket tarafından da kişilerin kendilerini geliştirmesini hedefleyen ve örnek vermek gerekirse CFO EĞİTİMİ, FİNANSAL ANALİZ EĞİTİMİ, PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ, POWER BI EĞİTİMİ vb.bir sürü farklı konu üzerine özellikle firmaların beyaz yakalı çalışanları için online eğitimler veriliyor ve üstelik bu eğitimlere çocuklarınız için internetten aldığınız örneğin ROBOTİK KODLAMA, YABANCI DİL vb.eğitimler de dahil...

Bu eğitimler neticesinde de bazı firmalar eğitimi tamamlayan katılımcılara hiçbir resmi geçerliliği olmayan BAŞARI SERTİFİKASI veriliyorken MEB kayıtlı kurslarda kişinin E-Devletinden barkodlu olarak alabileceği ve resmiyeti olan KURS BİTİRME BELGESİ veya SERTİFİKA veriliyor,

Peki istediği eğitimi almak isteyen katılımcının dikkat etmesi gereken konu nedir, bu yazımızda buna dikkat çekmek için cevap veriyor olacağım;

Bahsetmiş olduğum konudaki dikkat edilmesi gereken en önemli detay eğer yurtiçi özel bir şirketten bu tarz bir eğitim almaya karar verdiyseniz muhakkak MEB’e kayıtlı olduğuna dair resmi bir belge olan ve şirketin bağlı bulunduğu şehrin Valiliğince hazırlanıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI olup-olmadığını sorgulayın veya MEB’in resmi internet sayfası olan https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?tur=kurs&il=%C4%B0STANBUL adresinden bağlı bulunduğunuz İL’i ve Kurum Türü olarak ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR’ı seçerek sorgulama yapıp ilgili şirketin durumunu ve kayıtlı olup-olmadığını siz de sorgulayabilirsiniz.

Bunun hem şirket hem de kursiyer tarafından en önemli artısı düzenlenen faturada kdv’nin %20 yerine %10 üzerinden hesaplanarak maliyet olarak daha uygun olmasıdır,

Günlük ihtiyaçlarımız için para harcarken ne kadar dikkatli davranıyorsak, kişisel gelişimimize yatırım yaparken de o kadar titiz olmalıyız. Bu nedenle, bir eğitim kurumu seçerken, ödediğiniz paranın karşılığını alacağınıza ve kazanacağınız yetkinliğin resmi olarak tanınacağına emin olmalısınız,

Yazımızda bahsi geçenlere benzer olumsuz tecrübeler yaşamanız durumunda, CİMER aracılığıyla veya doğrudan bağlı bulunduğunuz İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilgili kurumu şikâyette bulunabilirsiniz.

Şikayetiniz üzerine MEB Tarafından açılan soruşturma sonucunda ilgi(b) Kanunun 3.maddesine istinaden; Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 Katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler Valiliklerce kapatılır...

Yurtdışı kaynaklı siteler ise zaten bulundukları ülkenin vergi kanunlarına göre faaliyet gösterdiklerinden dolayı herhangi bir şekilde bu yaptırımlara tabi bulunmamaktadırlar ve verdikleri hiçbir belgenin resmi bir geçerliliği bulunmamaktadır...

Bir sonraki yazımızda belirttiğimiz kurumların hukuki süreçleri hakkında bir bilgilendirme yazısı paylaşacağım...