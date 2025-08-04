Osimhen’den Galatasaray altyapısına senelik 5,2 milyon Euro

Caner SAMANCI

Yeminli Mai Müşavir – Ekonomist

Galatasaray Spor Kulübünün 2 aydan fazla süredir gündeminde olan Victor Osimhen transferi geçtiğimiz hafta sonuca ulaştı. Türk futbolu için rekor transfer bedeli ve aylık sporcu maaş ödemesi içeren sözleşme, diğer büyük kulüplerin iddialı yaz transferleri de dikkate alındığında Avrupa spor medyasında da Türk futbolunun geldiği nokta ve gelecek projeksiyonu yönünden analiz yazılarına konu oldu.

Futbol kulüplerimizin iddialı transferleri her ne kadar dikkatlerin Süper Lige çekilmesine sebep olsa da, bir yandan da sınırlı olan kulüp gelirleri dolayısıyla altyapıya olan harcamaların sınırlandırılmasına ve Türk futbolcuların daha az oynama şansı bularak genç futbolcuların yetiştirilmesine ket vuracağı yönünden eleştirileri de barındırmakta. Ancak bu eleştiriler yapılırken dikkatlerden kaçan birkaç nokta var.

Sporculardan yapılan gelir vergisi stopajı kulüplere ‘şartlı’ iade ediliyor.

3289 Sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun Ek 12. Maddesinde “Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine kanuni süresinde beyan edilen ve vadesinde ödenen gelir vergisi, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından, Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaplara iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak bir nevi ‘vergi iadesi’ anlamına gelen bu maddenin, profesyonel futbolcu transferlerine teşvik niteliğine bürünmemesi için bazı şartlar koyulmuş durumda. Kulüplerin açtığı özel hesaplara Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler ancak aşağıda sayılan ödemeler için kullanılabilmektedir:

1- Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler,

2- Söz konusu sporcular, çalıştırıcılar ve diğer spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

3- Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar.

Kulüplerin açtığı özel hesapların amatör spor harcamalarına amade olup olmadığına yönelik denetim ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan komisyonlar eliyle; bu bakanlıkların Müfettişleri tarafından yürütülüyor.

Futbolcular için gelir vergisi sistemi nasıl işliyor?

2020 yılı öncesinde sporcu ücretlerine yapılan stopajlar nihai vergilendirme olurken, 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. maddesinde yapılan değişiklik ile “en üst liglerde” faaliyet gösteren sporcular için gelir vergisi stopaj oranı % 15’ten % 20’ ye çıkarılmış ve ayrıca ödenen ücret toplamının belirli tutarı (2025 yılı için 4.300.000-TL) aşması durumunda sporcular için yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Dolayısıyla, 4,3 Milyon TL üzeri gelir elde eden Süper Lig futbolcuları Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vererek %40’a kadar vergilemeye tabi olurlarken, beyannamede hesaplanan vergiden, kulüplerin stopaj yoluyla Maliye’ye ödeyerek daha sonra altyapı harcamalarına mahsus olmak üzere iade aldıkları vergiyi mahsup imkanı buluyorlar.

Osimhen’in vergi maliyeti 10,5 milyon Euro!

Gelelim yazımızın başlığına konu olan Victor Osimhen transferine. Rekor niteliğindeki ücret ödemesi, aynı zamanda anılan Kanun uygulaması kapsamında altyapıya ayrılması gereken tutar yönünden de rekor niteliği taşıyor.

Galatasaray Kulübünün KAP açıklamasından oyuncuya yıllık 15 Milyon Euro net olmak üzere toplamda 21 Milyon Euro ödeme yapacağı anlaşılıyor. Net ücret ile aradaki fark olan 6 Milyon Euro’nun da Gelir Vergisi Kanunun 21. Maddesi uyarınca ücretin tarifi içerisinde olduğunu belirtmek gerekir.

Bu durumda, oyuncunun net geliri üzerinden stopaj ve gelir vergisi hesaplaması tablo halinde aşağıdaki gibidir. Hesaplamalar yapılırken KAP açıklaması üzerinden hareket edildiğini, yazı tarihindeki kur değerlerinin ve 2025 yılı gelir vergisi tarifesinin dikkate alındığını, dolayısıyla yapılan modelleme için yaklaşık tutarlar olduğunu hatırlatalım.

Dönem / 2025 Tutar (Euro) Yıllık Net Gelir 21.000.000 Yıllık Brüt Gelir 26.250.000 Stopaj Kesintisi 5.250.000 Hesaplanan Gelir Vergisi 10.500.000 Stopaj Mahsubu 5.250.000 Beyanname İle Ödenmesi Gereken Tutar 5.250.000

Victor Osimhen’in yıllık ücreti özelinde stopaj yoluyla kesinti yapılarak ödenmek şartıyla kulübe altyapı yatırım ve harcamalarına mahsus olmak üzere iade edilecek tutarın yıllık yaklaşık 5,2 Milyon Euro olduğunu görüyoruz. Bu tutarın TL karşılığı bugün için yıllık yaklaşık 245 Milyon TL.

Amatör spor dalları için yatırımlara kaynak hazır!

Galatasaray Spor Kulübünün yürütmekte olduğu Kemerburgaz’daki 4 bin 500 metrekare alana altyapı ve kadın futboluna hizmet edecek akademi binası projesi ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi etrafındaki diğer (amatör) spor dallarını kapsayacak olan Aslantepe projesi düşünüldüğünde; Victor Osimhen transferinden bu projelere dolaylı olarak yıllık 245 Milyon TL (5,2 Mn Euro) destek geleceğini ifade edebiliriz.

Kanun kapsamında getirilen teşvik uygulaması olmasaydı amatör spor dallarına ve altyapıya olan yatırımlar aynı düzeyde yapılır mıydı, kesin bir cevabı yok. Ancak vergi iade müessesesi ile, futbol ekonomisinin büyümesi ve ortalama oyuncu ücretlerinin artmasının sonucu olarak kulüplerin altyapı harcamalarına amade olan özel banka hesaplarına yatırılan tutarların ciddi meblağlara ulaşması, futbol yöneticilerini bu alanlar üzerine kafa yormasına vesile olması yönünden kesinlik taşıyor.