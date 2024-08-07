Paris 2024; Cesur, Enerjik, Zengin ve Romantik

Dini ve ahlaki değerlerle alay ettiği gerekçesiyle oldukça eleştirilen Paris 2024 olimpiyatlarının açılışı geride kaldı. Dünyanın dört bir yanından gelen başarılı ve yetenekli sporcuların hikayeleri, performansları, hayal kırıklıkları yaşanan tüm aksaklıkları unutturdu. 1896 yılında 9 branşla gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları, günümüzde 45 spor dalına ev sahipliği yapıyor. Break dans ve kros kayağı en yeni iki etkinlik olarak yerini alırken, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da gördüğümüz, kaykay, sörf ve tırmanma gibi spor dalları olimpiyat ruhunu sokağa indirdi.

Olimpiyatların en genç yaş ortalamasına sahip sporcu kitlesinden oluşan kaykay sporunun önde gelen ilk dört ülkesi Amerika, Brezilya, Japonya ve Avustralya. 13 yaşındaki Japon kaykaycı Mizuho Hasegawa olimpiyatların en genç sporcusu olarak Kadınlar Park kategorisinde yarışıyor. “Gençlikle yakından ilişkili, hem yaratıcılığı hem atletik performansı ödüllendiren” sporları öne çıkararak genç hayranlara hitap etmeyi hedefl ediklerini açıkça belirten organizatörler hedefl erine ulaşmış gözüküyorlar. Organizasyonun genç sporcularının performanslarını ilgiyle takip ederken, ‘yaşlı’ sporcuların da mücadele azmini takdir etmemek mümkün değil. İlk Olimpiyat deneyimini 1964 Tokyo Oyunları’nda yaşayan 83 yaşındaki Japon binici Hiroshi Hoketsu oyunların en yaşlı sporcusu.

Röportajlarından birinde, “yaşlı bir adam olarak bu kadar uzun süre evden uzak kalmak zor, her şeyi karımın sabrına ve anlayışına borçluyum ve o bunun yarışlardaki son yılım olmasını istiyor. Muhtemelen de durum böyle olacak fakat yine de sürüşümün geliştiğini hissediyorum. Artık 40 yaşında olduğumdan daha iyi bir sürücüyüm” diyen Hoketsu, sadece rakipleriyle değil, eşiyle olan mücadelesini de sürdürecek gibi gözüküyor.

Yaşı ilerlemiş diğer bir sporcu, 2 kez dünya, 3 kez Avrupa şampiyonu olan ve 5 kez olimpiyatlara katılan 61 yaşındaki Ni Xia Lian. Masa tenisinin olimpik spor olarak kabul edilmediği 80’li yıllarda, Çin Halk Cumhuriyeti Milli takımıyla ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Lian, İlk olimpiyat deneyimini Lüksemburg vatandaşlığı altında 2000 Sidney oyunlarında yaşadı. Olimpiyat oyunlarında zafer kazanan en yaşlı masa tenisi oyuncusu, kendisini “Masa tenisinin büyükannesi” olarak tanımlıyor.

İster genç ister yaşlı olsun, olimpiyat sporcularının ekonomik gelirleri en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yıllık ücretlerinin yanı sıra imzaladıkları sponsorluk anlaşmalarıyla, NBA basketbolcuları en zengin olimpiyat sporcuları arasında üst sıralarda yer alıyor. Lebron James, Stephen Curry, Giannis Antetokunmpo 100 milyon dolar ‘toplam kazanç’ rakamını aşarken, birinciliği senede toplam 210 milyon dolar kazanan İspanyol golf oyuncusu Jon Rham alıyor. Amerikalı rakibi Scottie Scheffler altın, İngiliz Tommy Fleetwood gümüş, Japon Hideki Matsuya da bronz madalya elde ederken, Olimpiyatların en çok kazanan sporcusunun kürsüye çıkamaması onu destekleyen hayranları ve sponsorları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

En gençlerin, en yaşlıların, en çok madalya alanların, olimpiyatlara en fazla katılanların istatistikleri paylaşılırken, listelerde yer almayan cesur ve romantik sporcuların hikayeleri de oyunlara ayrı bir anlam katıyor. Doktorların kırık parmağının iyileşmesinin aylar sürebileceğini belirtmesinin ardından, yarışabilmek için parmağını kesen Avustralyalı Çim Hokey sporcusu Matt Dowson ve 7 aylık hamile sporcular, Mısırlı eskrimci Nada Hafez ile Azerbaycanlı okçu Yaylagül Ramazanova en cesurlar kürsüsünde ilk üçe aday olabilir. Adaylar arasında seçim yapmak zor olsa da ben oyumu; “Mısırlı eskrimci Nada’da 7 aylık hamile. Yani, bu Olimpiyatın en genç iki katılımcısı 7 aylık doğmamış bebeklerdir” açıklamasını yapan Ramazanova’ya veriyorum…

Paris’te düzenlen bir olimpiyatın sporcularından bahsederken romantizmden bahsetmemek olmaz. Açılışlar sırasında alyansını Seine Nehri’ne düşüren İtalyan atlet Gianmarco Tanberi, “yüzüğümü kaybetmek için aşk şehrinden daha iyi bir yer düşünemezdim. Eğer istersen seninkini de aynı nehre atarız, iste o zaman sonsuza dek birlikte olurlar” diyerek eşini de yüzüğünü nehre atmaya davet etti. Tanberi bu açıklamasıyla, dizlerinin üstüne çökerek evlilik teklif eden Çin Halk Cumhuriyeti sporcusu Huang Yaqiong’u ve Arjantinli hentbolcu Pablo Simonet’yi geride bırakmakla kalmadı, aynı zamana tarihin en iyi özürlerinden birini dilemiş oldu…

Eleştirilen açılış törenine rağmen, Paris Olimpiyatları hız kesmeden devam ediyor. Birçok unutulmaz hikayeye ev sahipliği yapan bu şölenin sonuna geldiğimizde, sporcular Paris’te yaşadıkları bu anıları ve kazandıkları deneyimleri yanlarında götürecek ve bizler sadece spor müsabakalarının değil, aynı zamanda insan hikayelerinin de yazıldığı bir olimpiyat hatırlayacağız.