Rams Türkiye, İtalyan Etro’yu nasıl ikna etti?

İtalyanların küresel lüks moda markalarından Etro, dünya genelinde ‘ilk gayrimenkul işbirliği’ için Rams Türkiye ile imzaları attı. Rams Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül’ün daveti üzerine Milano’daki Etro Genel Merkezinde düzenlenen bu imza törenine katıldım. Bu marka işbirliğinin ilk uygulaması Maslak’ta inşaatı devam eden Türkiye’nin ilk çelik gökdeleninde tabelaya yansıyacak. Rams’ın, Hattat Holding’den ‘inşaat halinde devraldığı’ ve 2025 sonunda tamamlanacak projeye ‘ETRO Residences at RAMS Beyond İstanbul’ yazılacak. Rams ile Etro’nun ‘marka işbirliği’ 20+20 yıl olarak planlandı.

Rams Global, kuruluşundan bugünlere 36 yılda, 6 ülkedeki 11 şehirde, 100’e yakın proje inşa etmiş ve gayrimenkulde küresel marka olmuş durumda. Bu nedenle lüks moda markası Etro’nun gayrimenkuldeki ilk adımını Rams ile atması şaşırtıcı değil. Ancak yine de Etro’nun uzun süreli bir ‘anlaşmalı evliliğe’ ikna edilmesi benim için sürpriz oldu. O nedenle iki tarafın CEO’larına anlattıramasam da ‘anlaşma için gece gündüz çalışmış ekipten bazı isimlerle’ konuşarak hikayenin tamamına vakıf olmayı başardım. Rams, bir süredir gayrimenkul projelerinde yan yana duracağı, küresel ölçekte çok iyi tanınan bir marka işbirliğine niyetlenmiş. Bazı markalarla görüşmeler olmuş. Ancak ‘marka evi naz evi’ olduğu için olumlu sonuçlanmamış. İtalyanlarla iyi iletişimi olan bir isim “Etro ile görüşelim mi” diye sorunca ön görüşme gerçekleşmiş. Ardından iki tarafın çok yetkin ve kalabalık hukukçuları masaya oturmuş. İki taraf da istekli olduğu için süreç, ‘anlaşmadan çıkmak yok’ hikâyesine dönüşmüş. Tabii ki ilk tekliften itibaren Etro da Rams Global’i mercek altına almış. Çünkü Etro’ya çok sayıda ‘gayrimenkulde işbirliği’ teklifleri geliyormuş ama incelediklerinde ‘enerjisi düşük’ firmaların teklifleri olduğu anlaşılıyormuş. Bir Etro yöneticisi heyecanını şöyle aktarıyor: “Gayrimenkule ilk girişi yapacağımız Maslak’taki projeden muhtemelen İstanbul’da bir tane daha inşa edilemez. Bütün boğazı, üç köprüyü de görebilen çok değerli bir proje. Rams ile gayrimenkulde uzun soluklu ve başarılı bir süreç olacağına inanıyoruz.”

Tasarımda eşsiz bir usta bulduk

Rams Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, imzalar atıldıktan sonra heyecanlı bir konuşma yaptı ve “Etro ile bu güç birliğimiz, gayrimenkul pazarında lüks markalarla yapılan iş birliklerinin sınırlarını yeniden tanımlayacak. Etro’nun tasarımda ‘eşsiz bir usta’ olduğunu biliyoruz. Biz de gayrimenkul projelerimizle gayrimenkul sektörüne yenilikler getiriyoruz. Bu iş birliğinin ilk eseri Etro Residences at Rams Beyond İstanbul olacak. Bizim 36 yıllık sektör deneyimimizle Etro’nun dünyaca ünlü zarafet anlayışını buluşturuyoruz. Bu iş birliğini, Türkiye sınırlarını aşarak küresele de taşımak istiyoruz” dedi. Bülbül, Etro Residences at Rams Beyond İstanbul için de şunları söyledi: “Projemizde. sonsuzluk havuzu, helikopter pisti, paylaşımlı çalışma alanları, doğrudan metro bağlantısı, Michelin Yıldızlı restoranı, kültür sanat alanları ve çok seçkin markaları barındıran mağazalar var. European Property Awards’dan 2023-2024 yılı Karma Kullanım Mimarisi ödülünü de aldık.”

■ 3'lü ortaklıktan ‘sihir’ bekleyin!

Etro CEO’su Fabrizio Cardinali, Rams ile uzun vadeli bir işbirliğine başladıklarını vurgulayarak, “Ortaklık, olağanüstü mirasıyla yenilikçi, ileriye dönük yaklaşımıyla tanınan markanın farkındalığını güçlendirmeyi amaçlıyor” dedi. Etro Home dahil çok sayıda İtalyan markasını bünyesinde toplayan Oniro Group’un YKB ve CEO’su Moreno Brambilla ise Rams ile ortaklıktan büyük gurur duyduklarını belirterek, “Bu kalibrede üç ortak bir araya geldiğinde ve birlikte çalıştığında, sadece sihir bekleyebilirsiniz” diye konuştu.