Ümraniyeli pizzacıdan 2 bin 500 kişi ekmek yiyor!

İlk restoranını 2006 yılında Ümraniye’de açan ve istikrarlı bir büyüme trendi yakalayan ‘yerli ve milli’ pizza markası Pizzabulls, 11 ilde 120 şubeye ulaştı. Markanın çatısı altında yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam sağlandığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Kırbeyi ile sohbet ediyoruz. Türkiye pizza pazarının yaklaşık geçen yıl 1 milyar dolarlık bir iş hacmi olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Kırbeyi, marka olarak bu pazarda yüzde 10 pay sahibi olduklarını belirtiyor. Kendisinden bu başarının hikâyesini özetlemesini istediğimde şöyle başlıyor anlatmaya konuşuyor:

“Antakya doğumluyum, 1978’de İstanbul’a geldik. Ben lise ve üniversetiyi yurt dışında okudum. İngiltere, Almanya ve ABD’de öğrencilik yıllarım geçti ve okurken de hep pizzacılarda çalıştım. İşi ‘usta çırak ilişkisiyle’ kaynağında öğrendim. Öğrencilik bitince döndüm ve askerlikten sonra da önce uluslararası bir pizza markasının bayiliğini alarak işe başladım. 6 yıl kadar öyle devam ettim. Bir gün geldi, ‘artık yeter, hep Amerikalılara mı çalışacağız’ dedim ve bayilikleri devredip çıktım. Çünkü yabancı markaların katı kuralları vardı ve onları aşamıyorsunuz. Benimkisi deli cesareti miydi bilmiyorum ama gemileri yaktım kendi pizza markamı kurup ilk restoranımı Ümraniye’de açtım 2006’da açtım.”

‘Şikago Bulls’tan esinlendim, yerel lezzetler ekledim’

Pizza’nın dünya genelinde en çok yenen yemekler arasında yer aldığını belirten Cavit Kırbeyi, şöyle devam ediyor: “Ana vatanı İtalya ama pizzayı dünyaya tanıtan ABD olmuştur. Biz de bu nedenle kendi pizza markamızı kurarken Amerikalı bir isimle başladık ve basketboldan esinlendik. İlk pizzalarımıza da New York, Şikago, Sacramento gibi isimler koyduk. O zamanlar milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu Sacramento’da oynuyordu. Kısa sürede en çok satan pizzamız oldu. Bir pizzamıza Orlando adını koyduk ki orası deniz kenarındaydı ve ton balıklı, karidesli yaptık. Sonra pizza lezzetinden uzaklaşmadan bizim yerel lezzetlere de baktık ve Karadeniz’imizin kavurmasından hareketle ‘kavurmalı pizza’ da yaptık ve adını Ali Baba koyduk. Peynir istendi, dört peynirli pizzayı yaptık ve böyle çeşitlerimizi artırdık. Şu anda 14 çeşit pizzamız var. Pizzalarımızda kullandığımız bütün malzemelerimiz yerlidir. Peynirler, et ürünleri, domates sosumuzdan mantarlara jambonuna kadar hepsi ülkemizin en iyi firmalarından tedarik ediliyor.”

Günde ortalama 20 bin pizza satıyoruz

Ümraniye’de ilk şubeyi açtığında sadece ‘bir mahalle pizzacı esnafı olmayı’ düşündüğünü söyleyen Cavit Kırbeyi, “Ancak işin mutfağından gelmem ve Hataylı olmamın da etkisiyle ki elimizin de lezzeti var, ikinci, beşinci şube derken hızlı büyüdük. O zamanlar online satışlar çok olmadığı için her gün binlerce broşür dağıtır, ilginç kampanyalar yapardık. 15 şube olunca ‘artık emekli olurum’ diyordum ama sonra hedef 50 oldu ve geçen yılın sonunda 100’üncü şubeyi açtık. Şu anda ise 120 şubeyiz, bu sene sonunda 150’yi aşmış oluruz. Şu anda bizim pizza işinden ekmek yiyen 2 bin 500 kişi var. 11 ildeyiz daha yayılmamız gereken 70 ilimiz var. Franchising ile yayılıyoruz, çoğu bizde mutfakta motorda çalışmış arkadaşlarımız işletme sahibi oldular, yüzde 80’i böyle. Hepsi kendi işinin başında aile işletmesi olmuş durumda. Her gün 20 bin yeni hamur üretiyoruz ve dağıtıyoruz yani günde 20 bin pizza satıyoruz ve 16-17 bin eve pizza gönderiyoruz. Pizzada esas olan hamur ve sosdur. Onların özel ve özgün reçeteli olması gerekir bizde öyle.”

Ankara’ya üretim tesisi açıyoruz basketbolda süper lige çıkabiliriz

Küresel pizza pazarının 160 milyar doların üzerinde cirosu olduğunu söyleyen Pizzabulls Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Kırbeyi, şu bilgileri aktarıyor: “Bizim için pandemi öncesi orta çağdı, pahdemi ile rönesans başladı. Online satış kanalları çok arttı ve insanlar cep telefonunda iki tuşa basıp istedikleri yemeğe kavuşuyor. Geçen yıl adet bazında satışlarımızı yüzde 32 büyüttük. Samandıra’da 3 bin metrekarelik üretim tesisimiz ve depomuzdan hizmet veriyoruz, bu tesis artık yetmiyor. Temmuz ya da Ağustos ayında Ankara’daki yeni üretim ve depo yatırımımızı açacağız. Oradan diğer vilayetlere yayılacağız.”

Pizzanın genelde paylaşarak yenen bir yemek olduğunu vurgulayan Cavit Kırbeyi, “Bu nedenle de spor kültürüyle arasında ayrıca güçlü bir bağ vardır. Biz de markamızla basketbol ve NBA arasında güçlü bağ kurmuştuk. Hayalimde basketbol ile tam birleşmek vardı. Dört yıl önce Cedi Osman ile buluştuk, ‘Birlikte bir A Takımı kuralım, sizin marka güzel, birlikte yürüyelim’ dedi. Takımı kurduk ve İkinci Ligde başladık ve geçen sene Birinci Lige çıktık. İki, üç sene sonra Süper Lige çıkmayı hedefliyoruz, bu konuda da çok heyecanlıyız” diyor.