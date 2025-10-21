Türkiye’nin en kalabalık taraftar kitlesine sahip, branş çeşitliliği ve toplam sporcu sayısı bakımından dünyanın en büyük spor kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe’nin 20-21 Eylül tarihli ‘olağanüstü’ genel kurulunda başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.

Sonuç sürpriz olarak görüldü çünkü kaybeden Ali Koç’tu. 7 yıldır oturduğu başkanlık koltuğunda Fenerbahçe için çok şey yapmış olsa da futbolda kulübe şampiyonluk getiremediği için kaybetmesini normal karşılayanlar da oldu. Konu Fenerbahçe olunca tartışmalar bir türlü durulmuyor. Hatta bir olağanüstü genel kurul daha yapıldı ki yeni yönetimin bazı kararlar almasının önü açılsın...

Bütün bu tartışmalar devam ederken, geçmişinde Futbol Federasyonu Başkanlığı, Fenerbahçe Başkanvekilliği gibi çok önemli ‘futbol’ unvanları bulunan duayen iş insanı Abdullah Kiğılı ile ilginç bir sohbetimiz oldu. Kendisi ile Artaş Holding’in “Perakendede 30. Yıl” kutlama etkinliğinde karşılaştık.

Etkinlik başlamadan önce, Süleyman Çetinsaya, Vahap Küçük ve Nurettin Eroğlu arasındaki sohbete dahil olmuştum. Etkinliğin ağır misafirlerinden Abdullah Kiğılı kısa süre sonra salona geldi ve doğal olarak sohbete katıldı.

Kendisine Fenerbahçe’yi sordum: “Abdullah Bey, Fenerbahçe’de seçim yapıldı yeni yönetim hayırlı olsun. Sadettin Bey ile şimdi daha mı iyi olacak sizce.”

Yanıt biraz sert oldu; Kiğılı, “Sadi Bey kardeşim Fenerbahçe’nin durumu da tekstil gibi sıkıntılı ve sıkıntı giderek de artar. Yeni başkanın pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Şaşkınlık içinde “O kadar da olmaz herhalde ama yine de ne olabilir ki” dedim. Kiğılı, şöyle devam etti: “Ali Koç, çok çabalasa da Fenerbahçe’yi şampiyon yapamadı sonuç böyle oldu. Ben o zaman kendisini de uyardım ‘olağanüstü kongre yapma’ diye ama yaptı, hiç beklemiyordu bu sonucu.”

Kiğılı, devam etti: “Bu Fenerbahçe koltuğu var ya çok büyük koltuktur. Şahsen bana sorsalar Fenerbahçe mi Cumhurbaşkanlığı mı? Ben Fenerbahçe koltuğu derim, o koltuk bildiğin gibi değil Sadi…”

Abdullah Kiğılı ile ‘doğal olarak’ futbol konuşurken, Süleyman Çetinsaya’ya da biraz zorlama şekilde “Siz hangi takımı tutuyorsunuz” diye sordum.

Kiğılı, Süleyman Bey’in oğlu Serhan Çetinsaya’nın yakın geçmişte Beşiktaş’ta as başkanlık yaptığını hatırlattı.

Süleyman Çetinsaya’nın benim soruma yanıtı ise Kayserili bir iş insanına yakışır şekilde hem düşündürdü hem de güldürdü: “Ben ekmek sporu tutuyorum Sadi Bey kardeşim.”

Kaygılanma biz yaparız Abdullah abi!

Süleyman Çetinsaya, Abdullah Kiğılı ve Vahap Küçük, aynı etkinlikte alışveriş merkezlerinin ve perakendecilerin duayenleri olarak birlikte sahneye çıktıklarında da ilginç diyaloglara tanık olduk. Abdullah Kiğılı, “Tekstilde 6 ay sonra üreten bulamayacağız, hepsi Mısır’a taşınıyor” deyince, son zamanlarda Mısır’da büyük üretim yatırımları yapan Nurettin Eroğlu, biraz da kısık sesle “Kaygılanma Abdullah abi, bize gönden biz üretiriz” dedi.

■ Koltuğu ölene kadar bırakmazsan ‘babam ne zaman ölecek’ derler

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, geçen yıl 2028’de “50’nci yılda 50 bininci konutu teslim edip emekli olacağım, ondan sonra da torun severek hayatımı sürdüreceğim” demişti. Bu konuda kararlı olduğunu belirtince ‘kararlılığın sebebini’ sordum. Çetinsaya, birçok şirketin kurucusuna örnek olacak bir mesaj verdi: “2028’de emeklilikte kararlıyım çünkü bu meseleyi de planlamak şart. Öyle ‘ölene kadar koltuğu bırakmayacağım’ olmaz. O zaman çok şükür bizim ailemizde öyle bir şey yok ama çocuklar ‘babamız ne zaman ölecek’ diye akıllarından geçirmeye başlar. Gençler de bir program dahilinde hazırlıklı olmalı ki işler aksamadan sürsün. O yüzden bırakacağım tarihi belirledim, bırakırım.”

Süleyman Çetinsaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ‘sektör dernekleri olarak’ yaptıkları görüşmelere dayanarak “Tahmin ediyorum, yılbaşından itibaren konut kredilerinde rahatlama olacak. Konutta faizlerde aylık 1,5’e doğru gerileyecek” dedi.

Artaş’ın şu anda bitmiş projelerinde yaklaşık 400 konutun satışta olduğunu hatırlattı ve toplam 3 bin konutluk 4 yeni projede de Aralık ayından itibaren satışa çıkacakları açıkladı.