Doğal gazın dizeli, Türkiye pazarına kurumsaldan girdi

Shell’in, ‘doğal gaz dizeli’ Türkiye pazarında satışa çıktı. Shell Türkiye Ülke ve Shell Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL Fuel adı verilen ürünün ‘petrol dizeline göre çok daha çevreci olduğunu ve eksi 20 derece altındaki soğuklarda’ çalıştığını (donmadığını) söyledi.

Küresel enerji devi Shell’in uzun yıllardan beri üretimini ve birçok ülkede ticaretini yaptığı, Gas to Liquid (GTL) adlı ürünü Türkiye’de de satışa çıktı. Şirketin Katar’daki tesislerinde Fischer– Tropsch yöntemiyle doğal gazın (patentli formüllerle) sıvılaştırılması sonucu üretilen GTL, bütün dizel araçlarda geleneksel petrol dizelinin yerine kullanılabiliyor ve ‘doğal gaz dizeli’ olarak adlandırılıyor.

Shell Türkiye Ülke ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL’in Türkiye’de satışa çıkmasıyla ilgili olarak “Türkiye, Shell’in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik ülkedir. Shell, 102 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor ve her zaman ilkleri, en ileri teknolojileri ülkemize taşıdık. Şimdi de doğal gazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye’de kurumsal müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu konudaki regülasyonlar (düzenlemeler) tamamlandığı için ülkemizde satışına başlayabiliyoruz” dedi.

“2053 net sıfır vizyonuna katkı sunuyoruz”

Ahmet Erdem, Türkiye’deki satış hacminin, Shell’in Avrupa ve Afrika bölgesindeki en büyük akaryakıt operasyonu haline geldiğini belirterek, Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisindeki üretimin de 80’den fazla ülkeye ihraç edildiğini bu alanda yıllardır ihracat şampiyonu olduklarını söyledi. Erdem şöyle konuştu: “Türkiye’de bir ilk olan Shell GTL, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonu ile tam uyumludur. Aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunmaktır. Önce dökme olarak kurumsal (B2B) müşterilere satış başlıyor. Mevcut dizel motorlarla tam uyumlu bu ürün, özellikle inşaat, maden, deniz taşımacılığı, sağlık ve enerji sektöründeki dizel araçlarla büyük dizel jeneratörlerde önemli avantajlar sağlıyor. Temiz yanma ve düşük emisyonlarla öne çıkıyor, 5 yılın üzerinde depolama ömrü ve eksi 20 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda çalışmasıyla dikkat çekiyor. Halen İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya’da aktif olarak kullanılıyor. Şimdi Türkiye de bu ürünümüze erişen ülkeler arasına katıldı.”

Amsterdam’daki bilimsel inovasyon üssü

Shell, Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA) tesislerini ‘bilimsel inovasyon üssü’ olarak kullanıyor. Firma, 2024 yılında Ar-Ge çalışmalarına 1,1 milyar dolar harcadı ve bunun 500 milyon dolarını karbon emisyonunu azaltma projelerine ayırdı. 13 futbol sahası büyüklüğündeki kampüs, start-up’lar, araştırma enstitüleri, akademi ve endüstri ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. 24 bin 471 metrekare laboratuvar alanı, 6 büyük test salonu ve yüzlerce küçük laboratuvar hizmet veriyor. Kampüste odak alanları, Hidrojen, Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS), jeotermal, kimyasal döngüsellik, elektrifikasyon, düşük karbonlu yakıtlar şeklinde belirlendi. Kampüs yetkilileri bu alanlarda, dünya genelinden ulaşabilecek araştırma projelerine kapılarının açık olduğunu belirtiyor.

■ Toksik değil, biyolojik parçalanıyor

■ GTL teknolojisiyle doğal gaz, sentetik sıvı yakıta dönüştürülüyor ve dizel motorlar için yüksek performanslı alternatif ürün ortaya çıkıyor.

■ Geleneksel dizelin setan sayısı 50 civarında, GTL’in 70’in üzerinde. Bu, daha verimli ve tam yanma sağlıyor, dizel motor daha sessiz ve çok soğuk havalarda bile kolayca çalışıyor.

■ Neredeyse sıfır kükürt ve aromatik bileşen içerdiği için NOx (Azot Oksitler), SOx (Kükürt Oksitler) ve PM (Partikül Madde) gibi zararlı yerel emisyonların azaltılmasına önemli katkı sağlıyor.

■ Geleneksel yakıtların aksine toksik değil ve kolayca biyolojik olarak parçalanıyor. Bu, özellikle çevreye duyarlı alanlarda büyük bir avantaj.

■ Aromatik bileşikler içermiyor ve oksidasyona karşı son derece dayanıklı. Bu sayede tanklarda bakteri üremesinin ve sistem tıkanmalarının önüne geçiliyor.

■ Yakıt, kalitesini kaybetmeden 5 yıla kadar depolanabiliyor. Bu özellik, jeneratörler ve acil durum ekipmanları için kritik önem taşıyor.

■ Düşük sıcaklıklarda (-20°C ve altı) dahi akışkanlığını koruyarak donma ve filtre tıkanma riski olmadan ekipmanların sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

■ Katar’da üretiliyor dünyaya satılıyor ■ Katar’da üretiliyor dünyaya satılıyor

Shell’in Katar’daki Pearl GTL Tesisi, dünyanın en büyük GTL üretim tesisi olarak öne çıkıyor. Bu tesiste, günde 140 bin varil yakıt dışındaki GTL ürünleri, 120 bin varil doğal gaz sıvıları ve etan, 70 bin varil GTL yakıt üretiliyor. Shell, 1970’lerden beri gazdan sıvıya (GTL) teknolojisi geliştiriyor. Bu teknoloji ile doğal gaz yüksek kaliteli sıvı yakıtlar, yağlayıcı baz yağlar ve petrokimya hammaddelerine dönüştürülüyor. Böylece geleneksel dizel ve petrol ürünlerine çok daha temiz alternatifl er sunuluyor. Ras Laff an Endüstri Şehri’ndeki tesis, 350 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor ve her gün görünmez gaz moleküllerini değerli ürünlere dönüştürüyor