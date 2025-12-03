Ankara'ya 3 bin 100 konut yapıyor süt ürünleriyle sanayici oluyor

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 27 Aralık 2013’te bakanlık koltuğunu geride bıraktı. Son 12 yıldır, inşaat mühendisi ve Bayraktar İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatını sürdürüyor. Koşuyolu’ndaki şirket ofisinde sohbet ediyoruz; bürokrasi ve siyasette üstlendiği görevlerden çok önce, 1973’ten beri inşaat projeleri yaptığını hatırlatıyor ve şöyle konuşuyor: “Bakanlıktan ayrılıp o türbülans dönemini de yaşadıktan sonra iş hayatımı tekrar canlandırmaya çalıştım. 1973’ten 1995’e kadar aktif bir iş hayatım zaten vardı. Çocuklarım büyüdü, büyük oğlum mimar, iki numara inşaat mühendisi, üç numara bilişim teknolojileri okudu, en küçük oğlum da inşaat mühendisi. Kat karşılığı işler alarak inşaat işimizi canlandırdık. Büyük oğlum Yıldız Teknik’te Genel Sekreter Yardımcısı, iki ve üç numaralı oğullarım ortak iş yapıyorlar. Ben de ayrı yapıyorum ama aile olarak beraber sayılırız.”

Dede-torun Erdoğan Bayraktar birlikte

Kendisine ‘bakanlık sonrası kaç konut tamamladığını’ soruyorum. Yanıtı, “Bakanlıktan sonra 300, 400 ya da 50 dairelik 7-8 proje tamamladık, toplam da bin 500 konut teslim etmişizdir” oluyor.

“Adres Ankara Evleri’nde teslimler başlıyor”

Erdoğan Bayraktar şöyle devam ediyor: “Şimdi ‘Adres Ankara Evleri’ projemizi bitirmek üzereyiz ki 3 bin 100 dairelik büyük bir projedir. 125 de dükkân var. Ocak ayından itibaren teslimler başlıyor. Bu projeye 5 yıl önce başladık. Çoğunluk üyesi yargı mensupları olan bir kooperatife kat karşılığı yapıyoruz. Onlar arsayı Ankara Belediyesi’nden ihaleyle almışlar, biz de onlarla kat karşılığı anlaştık ve projeyi bitirmek üzereyiz. Onlara bin 290 daire veriyorum, hepsi 4+1 neti 160 metrekare büyük daireler, brütleri 185 metrekare. Geriye kalan da bize kalıyor yani yüzde 51’i. Biz de bugüne kadar projede bine yakın daireyi sattık. 500 dairelik bir etabı yeni başlayacağız, ruhsatını aldık. Önceki iki etabı yani 2 bin 500 konutu ve ticari alanları tamamlanmak üzere.

Beşiktaş’a 260, Sancaktepe’ye 300 daire

Oğullarım da İstanbul’da Barbaros Bulvarı üzerinde ‘Barbaros Boulevard Projesi’ni yapıyor, temel aşamasında. Caddeye 300 metre cepheli çok prestijli 260 daireli bir proje oluyor. Oğullarım Rahmi ve Abdullah orada kentsel dönüşüm yapıyor. Koşuyolu’nda 12 dairelik küçük bir projemiz bitmek üzere. Sancaktepe’de ise 300 dairelik kat karşılığı anlaşma yaptık, ona da yakında başlayacağız, projesi hazırlanıyor.”

“Günlük 10 ton süt satıyorum, tereyağı ve yoğurt da üreteceğim”

Erdoğan Bayraktar, inşaat dışında bazı girişimleri de olduğunu söylüyor. Bir meslek okulu açmış ama sonra yürümemiş ve devretmiş. Ancak, Kırklareli Demirci Halil Köyü’nde kurduğu süt çiftliğinin iyi gittiğini vurguluyor. Bu işinin hikâyesini şöyle özetliyor: “Taşlık, 1 milyon metrekarelik büyük bir araziyi satın aldım ve 2 sene taşını temizleyip tarım arazisine çevirdim. Modern bir çiftlik kurdum, şu anda bin 100 Jersey Süt İneğimiz var ve günde 10 ton süt satıyorum. İnek sayımızı 2 bine çıkaracağım, günlük süt miktarını da 17-18 tona. Sütümüz çok kaliteli, yağ oranı çok yüksek. Şimdi tereyağı ve yoğurt üretimi de planlıyoruz. Bunu yaparsak sanayiciliğe de adım atmış olacağız. Bizim sütümüz peynire uygun değil, o nedenle tereyağı ve yoğurt üreteceğiz. Kendi yemimizi yetiştiriyoruz, mısır silajı ve yonca ekiyoruz. Güneş enerjisi kullanıyoruz ve onu da büyüteceğiz. İnek sayımız 2 bine çıkınca gübre miktarımız artacak, gübreden de enerji üreteceğiz. Çiftlik arazimizin içine 9 gölet yaptım ki yağmurdan kardan su toplansın.”

■ “Üretim yapan eziyet çekiyor faize yatıran rahat uyuyor”

Erdoğan Bayraktar, tereyağı ve yoğurt üreten tesis de kuracağını söyleyince, ‘inşaat mı sanayi mi kârlı’ diye soruyorum. Yanıtı net: “Şu anda süt işinde kâr etmiyoruz (yatırım devam ediyor), inşaat tabii ki daha kârlı ama inşaat da bir üretimdir. Şu sıralar her türlü üretim yapan çok eziyet çekiyor. Parasını bankaya yatıran, paradan para kazanan ya da al sat yapanlar rahat uyuyor ama üretim yapan uyuyamıyor çünkü üretim yapanın sadece kârından vergi almakla kalınmıyor, üretimin her aşamasında vergi var. Üretim yapmak çok zor ve asıl meselemiz de üretimi kolaylaştırmak olmalı. Üretim yapmazsan ülke batar. Çiftlik işine 7 sene önce başladım, 5 senedir süt satıyorum. Süte çok talep var. Sanayiciler ise bedava süt istiyor, sütün fiyatını da belirliyor. Süt Konseyi diyorlar ya onu da onlar kurmuş, bize bir şey soran yok. Maalesef bir şişe su, bir şişe sütten daha pahalı. Çiftlik işini, hayvancılığı çok seviyorum. Haftanın 3 günü oradayım. 77 yaşındayım, sağlığım yerinde çok şükür, her şeyim 10 numara beş yıldız. Atmaca gibiyim üretim yapıyorum ve mutluyum. Allah da bana yardım ediyor.”

■ “Türkiye’de konut açığı yok köye dönüş teşvik edilmeli”

Erdoğan Bayraktar’a, ‘deprem riski ve kentsel dönüşüme dair’ görüşlerini soruyorum. Şu yanıtı veriyor: “Kentsel dönüşüm için 6306 Sayılı Kanun, benim kafamdan çıktı elbette siyasi irade Sayın Cumhurbaşkanındı. Şimdi kentsel dönüşümde arkadaşlarımız, Bakan Murat Kurum ve ekibi işi çok iyi öğrendiler, biliyorlar. Devlet, kentsel dönüşüm için bugünkü ekipten daha iyisini de bulamaz. Erdoğan Bayraktar, son yıllarda en çok konuşulan konuta erişimin zorlaşması ve yüksek kira bedelleri nedeniyle büyüyen barınma sorunuyla ilgili de farklı bir görüşe sahip. Bayraktar, “Türkiye’nin nüfusu 86 milyon ve bunu aile birey ortalaması olan 3,6’ya bölersek yaklaşık 25 milyon konut ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye’de aslında 36 milyon konut var. Küçük ilçelerde ve köylerde evler boş duruyor. Çünkü oralar boşaldı ve asıl problemimiz bu. Oraları nasıl tekrar doldururuz? Parayı oralara aktarmalıyız, şehirde ne varsa oralara yapmalıyız. Tarımı hayvancılığı ciddi şekilde desteklemeliyiz. Mesela İtalya kırsala dönüşü nasıl sağladı? Bazı bölgelere gidip yerleşenlere 75 bin Euro nakit para verdi, sosyal güvenlik vs. sağladı. Kendi köyüne gidene daha da fazla verdi. Fransa ve İspanya da köye dönüşü teşvikle sağlıyor. Ülkemizde tarım ve hayvancılıktan en az köylü çiftçi kazanır durumda ve bunu çözmek lazım…”