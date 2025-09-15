Seranit, Bakü'deki üssünden 'premium' ürünlerle açılacak

Seranit, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki showroom’unu genişleterek 4 bin metrekareye yükseltti. 100 bin metrekarelik lojistik depo kurulumunu da tamamladı.

Türkiye’nin önemli seramik, banyo ve mutfak üreticilerinden Seranit, kardeş Azerbaycan’da, Rusya ve Türk cumhuriyetleri pazarları için üs kurdu. Firma 4 bin metrekarelik showroom yatırımına 100 bin metrekarelik bir de lojistik depo ekleyerek, ülke ve bölgedeki satışlarını artırdı. Hedef, çok sayıda konut, iş yeri ve turizm proje inşaatı devam eden Azerbaycan’da katma değerli ‘premium’ ürünlerde yüksek stoklu çalışmak ve İspanyol, İtalyan markalardan pazar payı kapmak. Aynı zamanda Rusya’nın özellikle Karadeniz, Kafkasya bölgeleriyle Türk cumhuriyetleri pazarlarının tamamına Bakü’den yayılmak.

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç (solda) ve Azerbaycan Müdürü Ufuk Polat, firmanın, Kafkasya bölgesi ve Türk cumhuriyetlerine yönelik hedeflerini Bakü’de anlattı.

Seranit Genel Müdürü Fatih Kıvanç, “Bakü’deki yatırımlarımız sayesinde kısa sürede Azerbaycan’a ihracatımız hızla yükseldi. Şu anda sektörümüz tarafından Azerbaycan’a yapılan toplam ihracatın yüzde 48,2’sini tek başımıza yapıyoruz. Bu oran 2022’de yüzde 11,6 seviyesindeydi. Şimdi buradan Rusya pazarına ve Özbekistan’a yönelik operasyonumuzu da başlattık. Bağımsız Devletler Topluğu ülkeleri arasında özel gümrük uygulamaları var. Bunlardan da faydalanabiliyoruz” dedi. Çinli firmaların BDT ülkeleri genelinde çok sayıda seramik fabrikası kurduğunu belirten Kıvanç, marka olarak onlarla ‘ucuz ürün’ rekabetine girmediklerini bunun yerine daha katma değerli premium ürünlerle pazara yayıldıklarını anlattı. Fatih Kıvanç şöyle konuştu: “İspanyol ve İtalyan markalar farklı ürün segmenti oluşturmuş durumda ve bizim ürünlerimiz de onlarla ya eş değer ya da onlardan daha üstün kalite ve tasarım gücüne sahip. Bu nedenle biz onlardan ciddi pazar koparmaya başladık. Sektörümüzün kilogram ihracat değeri 7,2 dolar. İtalyanlarınki yaklaşık 50 dolar ve Seranit olarak bizim ortalamamız ise 26 dolar seviyesinde. Yakında Gence’de bir mağaza açacağız sonra Özbekistan ve Kazakistan’da da açacağız. Bu yıl Azerbaycan satışlarımızın 3 milyon doları aşacağını, 2026’da da 5 milyon dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.”

Seranit Azerbaycan Müdürü Ufuk Polat da Azerbaycan’da birçok seçkin projede yer aldıklarını belirterek bunlardan bazılarını şöyle sıraladı: “Fountain Square AVM, Grand Hayat Residences, Port Bakü Residences & Business Center, City Garden Residences, Park Yasamal Residences, Laçin Hotel, Hilton Hotel, Meyseri Hotel, Serabski Plaza ve Hankendi Business Center.”

■ Azerbaycan beş sektörde fırsat sunuyor

Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman, “Azerbaycan ekonomisi son yıllarda petrol ve doğal gaz dışındaki sektörlerde de önemli bir çeşitlenme gösteriyor. 2024 itibarıyla ülkenin toplam milli geliri 74,3 milyar dolar oldu, enflasyon yüzde 2,2’ye gerilerken işsizlik de yüzde 5,3 düzeyinde. Türkiye, Azerbaycan’ın en büyük ticaret ortaklarından biri. 2025 Ocak–Temmuz döneminde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 10,5 milyar doları aştı. Bu güçlü ticari iş birliği, Türk şirketlerinin Azerbaycan’daki yatırımlarına da sağlam bir zemin hazırlıyor” dedi. Yaman, Türk firmaları için Azerbaycan’da, gıda, turizm, bilişim, kimya ve makine sanayilerinde önemli üretim ve ticaret fırsatları olduğunu vurguladı.