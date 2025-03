Turizmde, 40 milyon Euro’yu aşan ‘tenis cirosu’ ne kadar yükselebilir?

Dünya genelinde ‘spor turizmi cirosunun’ geçen yıl ‘600 milyar doları aştığı, bu cironun yaklaşık üçte birinin de Avrupa’da gerçekleştiği’ tahmin ediliyor. Bu büyüme hızıyla 2032’de ‘2 trilyon dolarlık spor turizmi cirosu’ mümkün görünüyor. İlginç bir şekilde spor turizmi pazarında futboldan sonra en yüksek ciro ise teniste gerçekleşiyor. Peki, Türkiye’nin genel olarak spor turizminde, özelde ise tenis turizminde şansı nedir? Bu sorunun net yanıtını ülkemizdeki ilgili ‘turizm ve spor’ kuruluşları netleştirebilir. Potansiyelin gerçekleşmesi tabii ki kamu, özel sektör işbirliğinin kapsamlı bir stratejiyle güçlendirilmesine bağlı. Sadece Antalya bölgesinde tenis kortu sayısı 500’ü aşmış durumda. Türkiye Tenis Federasyonu ve bu konuya baş koymuş turizmcilerimiz, her yıl daha fazla sayıda uluslararası tenis turnuvasının ülkemizde yapılmasını sağlıyor. Dünya Kadın Tenis Birliği’nin (Women’s Tennis Association-WTA) düzenlediği WTA 125 turnuvaları bu günlerde Antalya’da devam ediyor. Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan kadın tenisçiler 6 Nisan’a kadar Antalya’da Megasaray Tenis Akademisi’nin ev sahipliğinde kıyasıya mücadele edecek. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in daveti ile katıldığımız turnuvanın açılışında Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil’in verdiği bilgiye göre, 2024’te Türkiye’de gerçekleşen uluslararası tenis turnuvalarında 14 milyon 872 bin Euro doğrudan döviz girişi olmuş. Bu rakamın dolaylı etkisi ise 40 milyon Euro’yu aşmış. Başkan Müderrisgil, “Spor turizminin potansiyeli üzerine detaylı çalışıyoruz. Sağlık turizmi nasıl ki ülkemize yüksek gelirler sağlıyor, spor turizminde de böyle bir gelişme olabilir” diyor. Tenis sporuna dair şu bilgileri ekliyor: “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisleşme hamleleriyle ülkemizde tenis kortlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 500 tenis kortuyla dünyanın her yerinden gelen tenisçilerin ilgi odağı olan Antalya’da her yıl çok sayıda uluslararası tenis organizasyonu düzenleniyor. Antalya, bu özelliği ile adeta bir ‘Tenis Şehri’ olurken, aynı zamanda bu tenis turizmi kapasitesiyle ülkemize ciddi döviz girişi de sağlıyor.”

400 turnuva yaptık, 30 bin tenisçi ağırladık

Türkiye’de tenis sporu ile turizm arasındaki sinerjiyi ilk keşfedenlerden Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise WTA 125’e dair güncel bilgileri şöyle aktarıyor: “26 ülkeden 50 kadın sporcu katılıyor, Megarasay Hotels sponsor olarak 345 bin dolar ödül dağıtacak. Toplam katkımız ise 500 bin doları aşıyor. Ülkemiz için tarihi bir organizasyon çünkü dünya tenisinin yıldız kadın sporcuları üç hafta burada maç yapacak. Dünya 84 numarası Diane Parry, 42 numarası Olga Danilovic, 97 numarası Anna Bondar ve 2019 Amerika Açık Grand Slam şampiyonu Bianca Andreescu’da maça çıkıyor. Türkiye’yi de Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt temsil ediyor. Bugüne kadar Megasaray’da, ITF, Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi dünya çapında ses getiren yaklaşık 400’e yakın turnuva yapıldı. Bu turnuvalarda dünyanın dört bir yanından 30 bine yakın sporcuyu ağırladık. Yüksek standartlı 72 tenis kortumuz var. Antalya Belek, Side, Konyaaltı’nda üç, Kayseri Erciyes’te iki otelimiz var. Kapadokya’da bir otel daha açacağız. Erciyes’e 12 teniz kortu yaptık, dünya tenisini Kayseri’ye de taşıyoruz. Böylece tenis sezonunu da 12 aya yayıyoruz. Spor turizmine daha çok yatırım yapmakta kararlıyız.”

Obeziteye ve bağımlılıklara karşı her ilimizde tenis elçileri olacak

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, tenis sporunun ülke geneline yayılmasının Türk gençleri için de çok olumlu etkileri olacağını belirtiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yakında detaylarını açıklayacakları kapsamlı bir projenin ipuçlarını veriyor. Müderrisgil, “Ne yazık ki çocuklarımız ve gençlerimiz arasında obezite yükseliyor. Ayrıca dijital bağımlılık, uyuşturucu, bahis ve kumar gibi tehlikeler de önemli sorunlarımız haline geliyor. Bütün bu tehditlerle başa çıkmanın bir yolunun da düzenli spor yapmak olduğunu düşünüyoruz. Sporun terapi etkisi de var. Biz bu nedenle tenisi ülke geneline yaymak için Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. 81 ilimizde harekete geçeceğiz, proje detaylarını 23 Nisan’da açıklayacağız. Hedefimiz tenisi herkes için erişilebilir kılmak. Bunun için de tenis elçileri programını açıkladık ki 81 ilimizde temsilcilerimiz var. Her ilimizde bir tenis kulübü var, tenis oynayan da var ama az sayıda. Bunu değiştireceğiz, farkındalığı artıracağız. Bakanlığımızla, okullarda tenis için yetenek taraması da yapacağız. 81 ilde tenis elçisi için yola çıktığımızda 500 başvuru aldık. Bu, bizi çok mutlu etti.”