Rasyonele dönüş zor kavşakta

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devralırken, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" demişti. Önemli bir açıklamaydı. Bu güçlü mesaj içeride ve dışarıda büyük destek bulmuştu.

Şimşek bu açıklamayı yaptığında Türkiye'de enflasyon yüzde 38,21'di. Aradan 22 ay geçti, Nisan ayı enflasyonu dün açıklandı. Önceki aya göre sınırlı da olsa bir gerileme var ama enflasyon hala yüzde 38 dolayında. Yani aradaki iniş-çıkışlara rağmen Türkiye enflasyonda yaklaşık iki yıldır yerinde saymış.

Dezenflasyonist bir para politikası uygulama konusunda kararlılığını her fırsatta gösteren Merkez Bankası, hâlâ enflasyon görünümünden rahatsız olduğu için yeni tedbirlere başvuruyor; dövize talebi önlemeye, TL’nin cazibesini artırmaya çalışıyor.

İş dünyası rahatsız

Bir yandan da iş dünyasının özellikle finansmana erişim konusunda rahatsızlığı artıyor.

Dün Kayseri’deki Milsan Elektronik’in Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’dan Vahap Munyar’a bir not geldi. Vahap da sohbet anında notu benimle paylaştı. Nursaçan, "Ekonomide bugün sahada yaşanan tablo her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Reel sektör, birçok alanda %30-40 kapasiteyle çalışarak yalnızca günü kurtarmaya çalışmakta; ancak bu sürdürülebilir bir durum olmaktan hızla uzaklaşmaktadır" diyordu.

Bankaların ticari kredi faiz oranlarının yüzde 60’lara ulaşması, buna rağmen kredi musluklarının kısılmasından sanayici rahatsız.

Alternatif faktoring kanallarında ise oranların yüzde 85’i aştığına işaret eden Nursaçan’a göre “Bu koşullar altında yatırım bir yana, mevcut operasyonları sürdürmek bile ciddi risk haline gelmiştir.”

Zeybekci: Gerçek mücadele arzı artırmakla olur

Dün EKONOMİ gazetesinde önemli bir söyleşi vardı. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Ekonomi Gazetesi’nin sorularını yanıtladı.

Zeybekci, hem deneyimli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak hem de tecrübeli bir iş adamı olarak iş dünyasını iyi bilen bir isim. Bu nedenle onun gözlemleri ve değerlendirmeleri önemlidir.

Zeybekci, şu anda sıkı para politikası nedeniyle talebin ertelendiğini ve ertelenen talebin daha güçlü olarak geri gelebileceğini anlatıyor ve “Enflasyonla gerçekten mücadele edeceksek, enflasyonla mücadelenin gerçek çözümü, sadece ve sadece arzı artırmaktır” diyordu.

Kritik eşik

Program zor bir kavşakta; daha doğrusu gördüğüm kadarıyla kritik bir eşikte. Bir yandan beklenenden daha yavaş gerileyen bir enflasyon; diğer yanda ise artan üretim ve finansman maliyeti nedeniyle zorlanan işletmeler var. Bu, aslında dezenflasyon programlarının doğasında olan bir durum; yani sürpriz değil. Ancak bizde, katlanılan tüm sıkıntılara rağmen enflasyonla mücadelenin yavaş ilerlemesi sıkıntıyı arttırıyor.

Bu zorlu kavşakta politika yapıcıların yön tercihi, ekonominin geleceğini belirleyecek.