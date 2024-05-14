Samsun, Sağlık Zirvesi ile ihracatını katlayacak

Samsun Notları

Fikret Yazıcı



Kamu, sanayici ve özel sektörün bir araya gelerek planladığı İkiztepe Sağlık Zirvesi’nin ikincisi 16-18 Mayıs tarihlerinde Samsun Sheraton Otel’de yapılacak. Zirvenin ev sahipliğini yapan Anadolu Aslanları (ASKON ) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ile bir araya geldik.

Sohbetimize, “İkiztepe arkeolojik kazılarından çıkarılan, beyin ameliyatı yapılmış insan iskeletleri Samsun sağlık tarihinin gerçek başlangıcını yansıtıyor. İkiztepe Sağlık Zirvesi de adını Bafra ilçemizdeki bu tarihi mirasımızdan alıyor” diyerek dikkat çekici bir giriş yapan Ahmet Alp Doğru, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İkiztepe Sağlık Zirvesi’nin ortaya çıkışını anlattı. Doğru, şunlara dikkat çekti: “Askon olarak ülkemizin lider şehirlerinde Konya’da tarım, Antalya’da turizm, Kayseri’de ise ekonomi zirveleri gerçekleştiriyoruz. Genel merkezimiz, ‘ Samsun’da ne yapılabilir’ diye sorduğunda şehrin yıllardır devam eden ‘Sağlık Kenti Samsun’ sloganından yola çıkarak, STK’lar ve kamu kurumları ile birlikte kümelenme mantığı ile hareket ederek, Ticaret Bakanlığımızın Hizmet İhracatını Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu zirveyi yapmaya karar verdik. Birinci zirvede 12 ülkeden 70 civarı alım heyeti getirmiştik. Zirvenin etkisi ile yılsonu itibari ile hizmet ihracatında 3 milyon dolarlık bir artış gerçekleştirildi. Bu artış tıbbi ve cerrahi aletler sektörünü de aynı oranda etkiledi. Bu sene alım heyeti sayısı 20 ülkeden 200 kişiye ulaşacak. İhracat artış hedefinin ise 30 milyon dolara kadar çıkarılması hedefleniyor.”

Samsun’u “Sağlık Şehri Samsun” yapan etkenlerden bazıları şöyle:

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 50 yıldır bölgenin hasta sevk merkezi olması, tıbbi cihaz ve cerrahi alet imalatında dünyanın üçüncü büyük kümelenmesinin Samsun’da yer alması, özellikle obezite, kalp, beyin cerrahisi ve plastik cerrahi gibi branşlarda ihtisaslaşması, Karadeniz Bölgesi’ndeki tek inme merkezinin Samsun’da bulunması…

Saydığımız bu özellikler şehirde sağlık hizmeti ihracatının önünün çok açık olduğunu gösteriyor. Şehir hastanelerinin kamu tarafından yapılmaya başlaması ve cerrahi alet sektöründeki gelişmelerle birlikte doktorların yerli ve milli ürünlere talep göstermeleri de bu alandaki cari açığın kapanmasında etkili oldu.

Sağlık Şehri Samsun’da düzenlenecek İkiztepe Sağlık Zirvesi’ne gelen alım heyetlerine; bölgede üretilen yerli ve milli üretim cerrahi aletler, ortopedi ve ameliyathane tekstil ekipmanları, kemoterapi ünitesi kurulumu ekipmanları, solunabilir hava ve oksijen üretim sistemleri sunulacak.