Sigortalılık hallerinin çakışması uygulaması değişti

2025 yılı Ocak ayından itibaren Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK kapsamında) ay içinde 30 günden az çalışanların aynı anda kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (BAĞ-KUR kapsamında) sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda eksik gün nedenine bakılmaksızın sadece çakışan süredeki (b) bendine tabi sigortalılıkları iptal edilerek, kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içinde 30 günden az çalışmaları kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 30 güne tamamlanacaktır.

Ayrıca 31/12/2024 tarihine kadar kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ay içinde herhangi bir eksik gün nedeniyle çalışması bulunduğu halde ay içinde kalan günleri kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 30 güne tamamlanmamış sigortalılar hakkında tamamlama işlemi yapılmayacaktır.

Ancak sigortalının yazılı talepte bulunması halinde, 2011 yılı Mart ayı (dahil) ile 2024 yılı Aralık ayı (dahil) arasında eksik gün nedenine bakılmaksızın 30 günden az çalıştığı tüm aylar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 30 güne tamamlanıp hizmet süresi olarak değerlendirilecektir.

Örnek: Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı iken 8/1/2025 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı adına Ocak 2025 döneminde 10 gün hizmet bildiriminde bulunulmuş olup bu sigortalı;

1/1/2025 – 7/1/2025 tarihleri arasında (7 gün) 4/1-(b) kapsamında,

8/1/2025– 17/1/2025 tarihleri arasında (10 gün) 4/1-(a) kapsamında,

18/1/2025– 31/1/2025 tarihleri arasında (14 gün) 4/1-(b) kapsamında, sigortalı sayılacaktır. Bu sigortalının aylık bağlamada gün sayısı 30, prime esas kazancının ise prime esas kazanç üst sınırını aşmamak üzere tamamı dikkate alınacaktır.