Siyah inciler ve iş dünyasına çağrı…

Arı gibiler… Azimli ve çalışkan. Yorulmak ve yılmak nedir bilmiyorlar! İzmir’de olmalarına gelince. Kent için büyük şans. Bu ay Alsancak ve Smyrna Rotaract Kulüpleri’nin omuz omuza gerçekleştirdiği ‘Sihirli Kalpler’ projesinden söz edeceğim. Bu anlamlı çalışmayla ilgili beni bilgilendiren Alsancak Rotaract Kulübü 2024-2025 Dönem Başkanı Sine Özalp’e ve o saygın dünyanın etkin bir üyesi olan sevgili oğlum Ege’ye teşekkür ediyorum. Özalp’e ‘Esin kaynağınız ne oldu?’ diye sordum. Konu kendiliğinden gelişti. Sihirli Kalpler Projesi’nin çocukların sınırsız yaratıcılıklarından kaynaklandığını belirten genç başkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların hayal güçlerine duyduğumuz hayranlık bizlere yol gösterdi. Çocuklar için dünyayı daha güzel bir yer haline getirebileceğimize yönelik inancımız, bu projeyi hayata geçirme kararlılığımızı perçinledi. Smyrna Rotaract Kulübü ile kollarımızı sıvadık ve çalışmayı birlikte gerçekleştirdik.”

TOPLUM İÇİN HİZMET

Ülkelerine olan bağlılıkları ve demir gibi sağlam yürekleriyle toplumda takdirle karşılanan bu gençler bana göre Türkiye’nin siyah incileridir. Ben değil, biz demenin ve yardımlaşmanın giderek unutulduğu gri çağımızda, onların her biri saygın değerlerin gönüllü temsilcisidir. Kendinden önce hizmet ilkesiyle toplumsal sorunlarla ilgili düşünce üreten, bununla yetinmeyip yeri geldiğinde kolları sıvayıp dere, tepe, dağ demeden yollara düşen, gerektiğinde ülke genelinde çözüm arayan Rotary Ailesi, böylesine azimli gençlere sahip olduğu için çok şanslı. Bir başka deyişle gelecekleri emin ellerde.

Bu saygın camiayı 41 yıllık gazetecilik, medya yöneticiliği ve danışmanlık süreçlerimde içtenlikle destekledim. Çünkü… Beni hiç yanıltmadılar... Bu nedenle Alsancak ve Smyrna Rotaract Kulüpleri’nin güç birliği yaparak imza attığı ‘Sihirli Kalpler Projesi’ gündemimde yer alan konuların başında geliyordu. Onların anlamlı ve başarılı çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak yeni yıla başlamak beni mutlu etti. Emeği geçenlerin tümünü kutluyorum.

Şimdi sözü tekrar Alsancak Rotaract Kulübü 2024-2025 Dönem Başkanı Sine Özalp’e bırakıyorum. Projelerinin hem Rotaract hem de Rotary Kulüpleri tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, şunları vurguluyor: “İzmir Şehir Hastanesi’nde çocuklarla gerçekleşen resim atölyesinde onlara ‘bir süper kahraman olsan özel gücün ne olurdu?’ sorusunu yönelttik. Hayallerini resimlere yansıtmalarını istedik. Daha sonra o resimleri toplayıp Sihirli Kalpler Takvimi’nin basımını gerçekleştirdik. 5-12 yaş aralığında çocukların katkılarını sağladık. Birim fiyatı 200 TL olan takvimlerimizden bugüne kadar yaklaşık 80 tane sattık. Elde edilen ve edilecek gelirin tamamı İzmir’de çeşitli hastanelerde tedavi gören çocuklara bağışlanacak. Projemize katkı sağlamak isteyen kişi ve kuruluşlar Alsancak Rotaract Kulübü’nün Instagram hesabı üzerinden bizimle iletişim kurabilir. Olabildiğince çok sayıda çocuğa ulaşılmasını hedefliyoruz. Alsancak Rotaract olarak, Rotary ve Rotaract Kulüpleri’nin yedi öncelikli hizmet alanından birisi olan anne ve çocuk sağlığı ile okuryazarlığın artırılmasına önem veriyoruz. İlgili komitelerimizle birlikte çeşitli projeler tasarlamaya devam ediyoruz. Bunları 2025 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

SÖZÜN ÖZÜ

Her biri kendinden önce hizmet kültürüyle yetişmiş pırıl pırıl yurttaşlar. Uzun lafın kısası… Onlar birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gösteren, benim deyişimle güneşi batıdan doğuran, zoru başaran, ay yıldızlı yürekleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yılmadan yürüyen aydın gençlerimiz. Sessiz, sedasız, arı gibi çalışıyorlar. Günümüzde ne yazık ki unutulan nezaketi, cennet ülkemizin benzersiz tarihi gücünü, bereketli topraklarımızı, umudu, insanlarımızın güleç yüzünü ve binlerce yıllık ata kültürümüzün özünü oluşturan güç birliğini temsil ediyorlar. Her biri kış ortasında açan nergisler gibi. Ne mutlu ki tek de değiller. Rotary ve Rotaract Ailesi’nin çatısı altında Edirne’den Antalya’ya, İstanbul’dan Mersin’e kadar yurt genelinde binlerce kişi var.

Değerli okurlar, anlaşılan o ki bu köklü aileden mutluluk veren güzel havadisler alacağımız yeni bir yıla daha girdik. Yolları açık olsun. İzmir’e gelince… Bu kent, Alsancak ve Smyrna Rotaract üyesi gençlerimiz gibi azimli ve çalışkan kalplere sahip olduğu sürece fark yaratmaya devam edecek. Yazımı iş dünyasına açık bir çağrı yaparak noktalıyorum… TÜSİAD, İTO, EGİAD, ESİAD, EBSO, OSB’ler ve diğerlerinin Sihirli Kalpler Takvimi’ne sahip çıkmasını diliyorum. İzmir’e ve Türkiye’ye bu yakışır. Değerli okurlar, bir de özel duyurum var. Denizcilik temalı yazılarım Mart ayında Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nin Cumartesi sayılarında yeniden başlıyor. Mavi dünyaya ilgi duyanlar geçmiş yazılarımı www.hakanatis.com sayfasında bulabilir. Ekonomi Ege Şubat sayısında yeniden buluşuncaya kadar esen kalın. Mutlu yıllar…