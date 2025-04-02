Modern yaşamın vazgeçilmezi nedir?

Yazımın başlığını açmam gerekirse kısaca ‘enerji’ diyebilirim. Bu önemli ihtiyacı karşılamanın çeşitli yöntemleri var elbette. Jeneratör sektörü bunlardan biri. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren başarılı firmalar var. İki yıl önce kurulmuş olmasına rağmen 2023-2024 döneminde yaklaşık 2 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Lorien Enerji de adından söz ettiren şirketler arasında yer alıyor. Onu farklı kılan özellik 31 yaşındaki başarılı girişimci Adem Polat tarafından kurulmuş olması değil sadece. Sektörde ‘ben de varım’ diyebilmelerini ürün kalitelerine, satış sonrası hizmet devamlılıklarına ve müşteri odaklı olmalarına borçlular. Bundan ödün vermiyorlar. Demek ki doğru yolda ilerliyorlar. Başta ‘Lorien’ olmak üzere enerji ve jeneratör sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmaların işleri Ege’nin bal incirleri gibi bereketli olsun.

Değerli okurlar yaşadığımız çağda enerji özellikle turizm, sağlık, bankacılık, ulaşım, lojistik, finans, eğitim, denizcilik ve tarım sektörleri başta olmak üzere sanayileşme ve tüketim olgusunun egemen olduğu her alanda vazgeçilmez bir ihtiyaç. Dahası doğal afetlerde ve kesintilerde tartışılmaz öneme sahip.

Ben, gençlik yıllarını 1970’lerin kabusu sayılan uzun elektrik kısıntılarıyla tüketmiş kuşağa mensubum. Dahası günümüzde eşinin rahatsızlığı nedeniyle evinde jeneratör bulunduran 41 yıllık gazeteciyim. Bu nedenle şunu rahatlıkla ifade edebilirim, kentleşme ve artan nüfus dolayısıyla adeta hayati öneme sahip bir ihtiyaçtan söz ediyorum. Yani, enerjiden ve bizlere onu sunan kaynakların başında gelen jeneratörlerden. Bilinmesini isterim ki bu konu Türkiye’de giderek daha da stratejik hale geliyor. Anlı, şanlı firmalar var elbette. Ancak, ekseriyetle genç girişimcileri ve onların kurduğu şirketleri takip ediyorum. Kurumsallaşma, medya ilişkileri, algı yönetimi ve markalaşma yolculuklarında neler yaptıklarını izliyorum. Üstelik bu çabamı sektör ayrımı gözetmeksizin sergiliyorum. Lorien Enerji’nin genç patronu Adem Polat’la bu nedenle iletişim kurdum.

Yiğitler diyarı

Akademi dünyasının saygın isimlerinden, kadim kentimizin has evladı Prof.Dr. Ahmet Şengönül’ün rektörlüğünde emin adımlarla irtifa kazanan, yiğitler diyarı güzel Sivas’ın gururu ve ülkemizin parlayan yıldızı Cumhuriyet Üniversitesi’nden mezun olan genç elektrik mühendisi, on yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Trafo sistemleri ve jeneratörler üzerine deneyim kazandıktan sonra iki yıl önce kendi şirketini kuran Adem Polat, enerjide artan ihtiyaca dikkat çekiyor. Hal böyle olunca seçim meydanlarında yıllarca gazeteci olarak izlediğim rahmetli Demirel’in ünlü ifadesi gereği sözü bir bilene, yani kendisine bırakıyorum. O da meslek hayatında başarının temel sırrının işi sevmekten geçtiğini belirterek şöyle devam ediyor: “Uzmanlaşmış olduğumuz jeneratör sektöründe yaşanan hizmet ve kalite ihtiyacı nedeniyle kendi şirketimi kurdum. Bu alanda uzun yıllardır çalışan, ustalıkları ve bilgi birikimleriyle firmamıza değer katan arkadaşlarımızı da bünyemize alarak çözüm ortağı olduğumuz şirketlere hızlı ve kaliteli hizmet veriyoruz. Genç, dinamik ve konusunda uzman bir ekibiz. Bu nedenle altını çizerek ifade etmek isterim ki hız ve kalite konusunda iddialıyız. Kısa süre içinde pek çok büyük ve kurumsal firmanın tercihi haline geldik. Elbette sektörde yer alan bizden büyük ve eski çok sayıda şirket var, onlara saygı duyuyoruz. Ancak kısa sayılabilecek bir zamanda pazarda var olduğumuzu söyleyebilecek noktaya eriştik. Bunun sebeplerinden birisi ürünümüzün kalitesi. Hiç şüphesiz servis ve satış sonrası hizmetler konusunda müşterilerimizin yanında yer almamız, hızlı ve etkili çözümler sunuyor olmamız da etkili. Jeneratör satışı yapmanın yanı sıra müşterilerimize teknik konularda da bilgi desteği vermeye gayret ediyorum. Onları doğru ve net aydınlatarak, teknik süreçlerde destek olarak doğru ürünü tercih etmeleri noktasında yanlarında olmaya çalışıyorum.”

Umut vaadediyor

TÜSİAD’ın kurucularından olan ve Dyo, Pınar, Çeşme Altın Yunus başta olmak üzere pek çok sektörde ülkemize lider şirketler, markalar kazandıran merhum Selçuk Yaşar’ın uzun yıllar danışmanlığını yaptım. Gazetecilik ve medya yöneticiliğimin mazisi de hayli eskidir. Bu nedenle iş dünyasının dinamiklerine yabancı sayılmam. Özellikle de kendi girişimcilerimizin yanında yer almaktan mutluluk duyarım. Hal böyle olunca paylaşacaklarını önemli gördüğüm için sözü tekrar Adem Polat’a bırakıyorum. Başarılı girişimci, “Türkiye’nin yanı sıra bir çok ülkeye satış gerçekleştiriyoruz. 2023-2024 yıllarında takribi olarak 2 milyon USD ihracat yaptık. Genel olarak yakın Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine satış yapmaktayız. 22 Kva’dan 1000 Kva güç aralığına kadar üretim yapabiliyoruz. İmal ettiğimiz jeneratör setlerinin 81 ilimizde kurulum hizmetini sağlıyoruz. İhracat ağımızı da zamanla geliştirerek yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. 2024 bizim için güzel bir yıl oldu. Ancak son çeyrekte pazar satış anlamında durgun seyretti. Jeneratör sektöründe hizmet kalitesi anlamında ciddi problemler gözlenebiliyor. Ürün ve teknik bazda müşteri isteklerinin karşılanmasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Donanımlı, yetişmiş eleman açığı sebebiyle jeneratörlerde yanlış müdahaleler olabiliyor. Üretim anlamında da kolaylık sağlamak yerine daha düşük maliyetle üretime kaçanlar bulunabiliyor. Bunlar ne yazık ki sektörümüzün ciddi sorunları” diyor. Sözün özü Lorien Enerji, başarı yolculuğuna kuruluş ilkeleri doğrultusunda azimle devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha da çok alkışlanacaklarına eminim. Yolları açık olsun. Ekonomi Ege’nin Nisan sayısında buluşmak dileğiyle esen kalın.