Anka’nın kanatları ve İzmir…

Pers mitolojisinden esinlenen, eski Mısır ve kadim Türk efsanelerinden de ilham alan Zümrüdüanka veya kısa adıyla Anka, yaşamın getirdiği tüm zorluklara rağmen yeniden doğuşu ve kararlılığın gücünü temsil eder.

İzmir Ticaret Odası İzQ Girişimcilik Merkezi’nin yedinci katını dolduran kalabalığı görünce Anka Kuşu’nun binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan efsanesini anımsadım. İzmir Körfezi’ne kucak açan salonu dolduran ve kadınların çoğunlukta olduğu dinleyicilerin ana hedefi de kendi kanatlarıyla uçmak ve yatırımlarıyla geleceklerini inşa etmekti. Bunun yolunun dünya genelinde popüler olan dijital varlık piyasalarından geçtiğine inanan katılımcılar Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle düzenlenen Teknolojide Kadın Akademisi’nde buluşup Anka Kuşu gibi geleceğe kanat çırptı.

Gün boyunca onlar sordu, yetkililer yanıtladı. Sözün özü, Ege’nin incisinde kripto para rüzgarı esti. Kadınların dijital varlık piyasalarında daha da fazla sayıda yer almasını hedefleyen Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği, sundukları eğitim programıyla çağımızın yükselen yatırım evreninde yeni bir var oluşun mümkün olabileceğini anlattı. Bugüne kadar 54 kentte 2000’e yakın kadını bilgilendiren kuruluşun yol arkadaşlığını üstlenen derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’i konuya hakimiyeti ve akıcı anlatım performansı nedeniyle alkışlamak gerektiğini belirtmeliyim.

Peki, Binance TR ne yapıyor? Hedefleri nedir? Kısaca açıklamam gerekirse şu bilgileri verebilirim. Türk Lirası’nın enflasyon karşısında yaşadığı sancılı durum yatırımcıların bir kısmını dijital varlıklara yönlendiriyor. Bahsi geçen kurum da geleceğini güvence altına almak isteyen ve yatırımlarını daha kazançlı hale getirmek isteyenlere seçenek sunuyor. Ayrıca, Binance Kadın Akademisi yoluyla finansal yaşamda kadın erkek eşitliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor. Bir başka deyişle kadınlara ‘Kripto para temelleri’, ‘Yatırım Stratejileri’, ‘Dijital Güvenlik’ gibi eğitimler vererek erkelerin egemen olduğu yatırım dünyasında eşitlik sağlanması için çaba gösteriyor.

Gelelim İzQ’daki beyin fırtınasına… Türkiye’nin saygın iletişim ve tanıtım ajanslarından Ünite Edelman tarafından çizilen yol haritası doğrultusunda her şey en ince ayrıntısına kadar planlanmıştı. Başta sevgili dostum Ercüment Şener ve ekibi olmak üzere emeği geçenlerin tümünü kutluyorum. Saat gibi işleyen bir programa tanık oldum. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Yönetim, Tasarım ve Danışmanlık A.Ş olarak etkinliğe video prodüksiyon, fotoğraf çekimi ve medya desteği sağlandığını da belirtmem gerekiyor.

Gelelim notlarıma… İzmir’e renk katan akademide 200 dolayında katılımcıya seslenen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ilginç bilgiler paylaştı. İş dünyasının etkin ismi kadınların geçtiğimiz yüzyılda finansal sistemlere tam erişim sağlayamadıklarına, pek çok kadının banka hesabının bulunmadığına ve para yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarına dikkat çekerek özetle şunları vurguladı: “Bütün işi kadınlar yapıyor, ama finansal işlerin içinde babalar, abiler, eşler var. Biz de Binance TR ile birlikte geleceğin finansı olan kripto dünyasının çok yakında hepimizin hayatında olacağını düşünerek yapay zeka çağında web3, dijital cüzdan, dijital para, NFT, kripto borsası, kripto analizi, dijital cüzdan ve blok zincir konularına yönelmek istedik. Bir sabah uyandığımızda bankalardaki sistemlerin ve bildiğimiz para birimlerinin değiştiğini, dijital cüzdanların çok daha fazla kullanılacağını görebiliriz. Bu gelecek çok yakın. Kripto borsasında inanamayacağınız kadar güçlü kadın rol modeller var; çalışan, analiz yapan ve bu işi meslek olarak benimseyen kadınlar... Onlar bu yüzyıla daha güçlü başlasın istedik. Katılımcılarımızın arasından bu dünyayı anlatan, öğreten rol model kadınlar çıkacağına inancım sonsuz. Kendimizin ve bireysel gücümüzün farkına varmamız gereken bir çağdayız.”

Binance TR Büyüme Yöneticisi Sena Dereli başta olmak üzere Matriks Algo Solutions Genel Müdürü Kıvanç Özbilgiç, Utilify Kurucu Ortağı- CEO Bertuğ Oymak, Barikat Siber Güvenlik Türkiye Kıdemli Eğitmeni Uygar Köroğlu, kripto dünyasında yatırımlarıyla dikkat çeken Filiz Yalçın ve Gülen Okumuş gibi deneyimli isimlerin söz aldığı etkinlikte dikkat çekici bilgiler paylaşıldı. Edindiğim izlenim kurumun Türkiye turunun devam edeceği yönünde. Onları yılın ilerleyen aylarında Balıkesir’den Afyon’a, Uşak’tan Muğla’ya, Aydın’dan Manisa’ya uzanan iş dünyasının diğer yıldız kentlerinde de görebilirsiniz.

Ege Bölgesi’nde Binance TR Teknoloji’de Kadın Akademisi’nin eğitimlerine denk gelirseniz aklınızda bulunsun. Kripto varlık dünyasını konuyu bilenlerin anlatımlarıyla daha iyi tanıyabilirsiniz. Değerli okurlar bu yazımı yatırım tavsiyesi veya yönlendirmesi olarak ele almayın. Öyle bir amacım yok. Demek istediğim şu, dijital varlık dünyasını öğrenmek istiyorsanız uzmanları dinlemeniz düşüncelerinizi berraklaştırmanızı sağlayabilir. Gerisi tüm görkemiyle bulutlara yükselen Zümrüdüanka misali sizlere kalmış. Nasıl Bir Ekonomi Ege’nin Temmuz sayısında yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.