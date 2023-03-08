Siyasi deprem ile asıl depremi unutmuştuk; Şimdi de ekonomiyi unutalım…

Bugünkü yazımızda birkaç alt başlığa çok kısaca değinmek istiyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu’na başarılar diliyoruz.

Hemen belirtelim ki CHP Genel Başkanı ve yeni Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na şirin görünmek adına bu satırları karaladığımız anlaşılmasın. Birilerinin sözüm ona hafife aldığı ve adeta kendisiyle alay ettiği adı geçen kişinin Eski bir Hesap Uzmanı olarak meslektaşım olduğu bilinsin.

Ayrıca bir zamanların bürokrasideki yönetici ve siyasetçi okulu olarak bilinen Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllar kendisine bağlı Daire Başkanı olarak birlikte çalıştığımız da unutulmasın. Daha sonra onun SGK Genel Müdürlüğü ve bizim de Hazine yolculuğumuz hiçbir zaman yollarımızı ayırmadı. Meslektaş olarak ilişkilerimiz hep devam etti.

Sözün özü, işin arkasında 50 yıla ulaşan bir birlikteliğin hakkı ve camiamızdan Cumhurbaşkanı adayının da çıkmasının haklı gururu… Yolu açık olsun!...

Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz.

Bilindiği üzere; Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan uluslararası bir gün. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesinin, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasının günü. Açıkçası Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktası.

Wikipedi’de yer alan bilgiye göre; 28 Şubat 1909'da New York 'ta bir "Kadınlar Günü" düzenleniyor, sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı’nda her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesi öneriliyor. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oluyor. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlanıyor. 1975'te de Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanıyor. Hareketin başlangıcı, Ağustos 1910’da Danimarka’nın Kopenhag kendinde toplanan 2. Sosyalist Enternasyonal’e dayanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul ediyor.

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirilmiş. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmemiş. Geçmişte çeşitli kesintilere uğrayan hareket, artık 1984 yılından itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya başlamış.

2 Mart tarihli siyasi deprem şimdi de ekonomiyi vuracak!...

Siyaset öylesine garip bir akım ki önüne kattığını alıp götürüyor. 6 Şubat pazartesi günü Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan iki büyük deprem ile neredeyse vefat sayısı 50 binlere, kayıp sayısı binlere, yaralı sayısı on binlere ve servet kaybı da milyarlarca dolara mal oldu. Yaraların sarılması uzun yıllar alacak. Ama 2 Mart 2023 günü Millet İttifakı’nda yaşanan deprem ile bu büyük felaket sanki bir anda unutuldu. Nihayet yine ve yeniden bir hamle ile Millet İttifakı deyim yerinde ise tamir edildi, güçlendirildi. Ama bu sürecin bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor.

Asıl mesele, bu yeni siyasi onarım sonrası hafta sonunda resmen alınacak seçim kararı ile artık tamamen siyasetin yörüngesine girilecek.

Dolayısıyla deprem önemli ölçüde siyasete malzeme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçimler nedeniyle ülke siyaset anaforuna girecek.

Artık bu saatten sonra seçimlere kadar ekonomi ile ilgili olarak günü birlik siyaset malzemesi dışında önemli ve yapısal düzenlemeler olmayacak. Futbol deyimiyle gidebildiği kadarıyla uzatmaların oynanmasına devam edilecek.

Sözün özü şu: İster mevcut hükümet yeniden seçilsin, isterse yeni bir Meclis ve Hükümet yapısı oluşsun, artık mevcut politikalar terk edilecek. Her şey sil baştan ve yeniden ele alınacak.