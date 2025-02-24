Türkiye’de daha parlak

2024 yılında küresel ölçekte resesyon baskıları, merkez bankalarının para politikalarındaki sıkılaşma eğilimi ve değişen tüketici davranışları gibi unsurların etkisi altında şekillenen otomotiv sektöründe premium segmentin öncü markalarından Mercedes-Benz, bu dengesiz koşullara rağmen yılın son çeyreğinde gösterdiği güçlü toparlanma ile dikkat çekti. Ancak, genel performans incelendiğinde, bazı segmentlerde daralma sinyalleri gözlemlendi.

Dünyada Mercedes-Benz, grup olarak geçtiğimiz yıl 2 milyon 389 bin satış gerçekleştirerek 2023’e kıyasla marjinal bir gerileme yaşadı. Özellikle elektrikli araç segmentinde küresel teşviklerin azalması ve artan faiz oranlarının finansmana erişimi zorlaştırması nedeniyle büyüme beklentileri sınırlı kaldı.

Lüks segment modellerde 2024’ün son çeyreğinde önemli bir ivmelenme yaşansa da ve çift haneli büyüme oranları yakalansa da, yıl genelinde toplam satışlar önceki yıla kıyasla daha düşük seviyede kaldı.

Üst ve orta segmentlerdeyse içten yanmalı motorlu modellerde istikrarın korunduğu ve plug-in hibrit araçlara yönelik talep artışının sürdüğü fark edildi.

Yıldızlı hafif ticari araçlar ise küresel boyutta elektrifikasyon sürecini hızlandırırlarken, özellikle ticari filoların düşük işletme maliyetlerine ilgisi nedeniyle elektrikli modellere yönelimiyle gelişmeye devam ettiler. Mercedes-Benz’in binek olmayan segmentlerdeki performansı, yalnızca model bazlı satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda kâr marjı, finansal sürdürülebilirlik ve marka konumlandırması gibi faktörlerle değerlendirildiğinde daha derin bir anlam kazanıyor.

Türkiye’de ise, yurtdışındaki grafiklerin aksine 2024’te 29.967 adetlik satış hacmiyle premium segmentteki liderliğini üst üste üçüncü kez perçinleyen

Mercedes-Benz Otomotiv’in küresel ölçekli daralma eğilimine rağmen Türkiye’deki büyümesini 10.334 adet hafif ticari araç teslimatıyla da açıklıyor. Temel dinamiklerine baktığımızda; dijital satış modelini yaygınlaştırabilmeleri, elektrifikasyonu güçlendirmeleri makroekonomik faktörlerin etkisini iyi değerlendirmiş oldukları görülüyor. 309.325 servis girişi ve 700 ikame araçları da, notlarımız arasında… Yeni parça lojistik merkezlerini ve yeni eğitim merkezlerinin açılışları da kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da “buradakiler”in, “dışardakiler”den çok daha verimli iş çıkardıklarının başka kanıtları…

Çevrimiçi satış kanallarının adaptasyonu, Mercedes-Benz’in Türkiye’deki 2024 satışlarının önemli bir kısmını oluşturmuş. Marka, doğrudan müşteriyle temas kurarak fiyat şeffaflığı sağlarken, stok yönetiminde de esneklik kazanmış.

Türkiye’deki tam elektrikli satışlarını toplam satışları içinde %17 seviyesine ulaştırmayı başaran Mercedes-Benz’in özellikle EQB modeli, tüketicinin elektrikli mobiliteye geçişinde tercih edilmiş.

TCMB’nin faiz politikaları ve enflasyonist baskılar, otomobil kredilerine erişimi zorlaştırırken, üst gelir grubundaki tüketicilerin likidite yönetim stratejileri doğrultusunda premium segment araçlara olan talebi yüksek kaldığını görüyoruz.

2024 yılı, Mercedes-Benz açısından küresel ölçekte zorluklarla dengelenmiş bir adaptasyon yılı olarak kaydedildi. Türkiye pazarında ise; dijital dönüşüm ve elektrifikasyon stratejileri sayesinde premium segmentteki liderlik pozisyonu korunmuş görünüyor.

Aslında ithalatçı olmasına rağmen, yurtdışına iş öğretir gibi; Tech Türkiye birimiyle 40’tan fazla ülkeye satış sonrası ve mobilite hizmetleri, mühendislik, üretim ve tedarik ağı, teknoloji çözümleri ve müşteri veri yönetimi ihracatı yapan Mercedes-Benz Otomotiv, satınalma servis merkezi olarak da tüm dünyaya sözleşme, değişim ve kalıp yönetimi hizmetleri de veriyor…

2025 yılına yönelik beklentiler arasında elektrifikasyon sürecinin daha da hız kazanması, batarya tedarik zincirlerinde yeni optimizasyon stratejilerinin uygulanması ve faiz ortamındaki değişkenliklere bağlı olarak talep esnekliklerinin yeniden değerlendirilmesi bulunuyor. Bu bağlamda, Mercedes-Benz’in hem küresel hem de yerel pazarlarda sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek adına yatırım ve yeni CLA serisiyle başlayacak model portföyü optimizasyonuna odaklanması bekleniyor.