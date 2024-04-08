Yerel seçimde partilerin en yüksek en düşük oy aldıkları 10 şehirler

Zafer Özcivan

SERBEST KÜRSÜ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin en başarılı partisi CHP oldu. CHP hem belediye sayısını hem de oy oranını ciddi şekilde arttırdı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları netleşti. CHP, büyükşehir ve illerde 81 belediyeden 35’ini kazandı; AK Parti ise 24’te kaldı. AA’nın verilerine göre belediye başkanlığı seçimi Türkiye geneli oy oranında CHP, yüzde 37,77 ile ilk sırada yer alırken AK Parti yüzde 35,49 oy aldı.

Kaynak: AA

30 Büyükşehir ve 51 il belediyesindeki sonuçlara göre partileri şehir şehir inceledik.

CHP’nin en yüksek oy aldığı şehir Ankara

Ankara’da CHP’li Başkan Mansur Yavaş ikinci kez seçilirken AK Parti adayı Turgut Altınok'un neredeyse iki katı oy aldı; oy farkı 30 puana dayandı.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

Ankara yüzde 60,44 ile CHP’nin 2024 seçiminde en yüksek oy aldığı şehir oldu

CHP 15 ilde yüzde 50'yi aştı

CHP 15 ilde yüzde 50’yi aşmayı başardı. Bunların arasında İstanbul da var. Ekrem İmamoğlu’nun tekrar seçildiği İstanbul CHP’nin en yüksek oy aldığı 10. şehir oldu. İzmir’de ise yüzde 50’nin altında kalan CHP bu şehirde büyük kayıp yaşadı. CHP en düşük oyu ise Güneydoğu illerinde aldı. CHP buralarda yüzde 3 oya bile ulaşamadı.

AK Parti sadece 3 ilde yüzde 50’ye aşabildi

AK Parti ise 2024 seçimlerinde sadece üç şehirde yüzde 50’yi aşmayı başardı. Yüzde 54,7 ile Rize en fazla oy aldığı şehir oldu.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

AK Parti’nin Konya’da yüzde 50’nin altına düşmesi büyük dikkat çekti. Küçük bir oy farkı ile CHP’den geri alınan Hatay, AK Parti’nin en fazla oy aldığı 10. şehir oldu.

Öte yandan AK Parti’nin en düşük oy aldığı şehir Batman olurken burada bile yüzde 12,4 oy aldı.

Yeniden Refah yükselen partilerden

14-28 Mayıs seçimlerinde AK Parti adayı Tayyip Erdoğan’a destek veren Yeniden Refah Partisi (YRP) yerel seçimde ittifaktan kaçındı. YRP bir büyükşehir bir de il belediyesi kazanarak büyük bir çıkış yaptı.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

YRP, belediye başkanlığı seçiminde Türkiye geneli oy oranında üçüncü parti olmayı başardı.

YRP yüzde 38,9 ile Şanlıurfa’da en yüksek oy oranına ulaştı. Birçok şehirde ikinci parti olmayı başaran YRP, 16 şehirde de yüzde 10’un üzerinde oy almayı başardı.

YRP Konya’da yüzde 24’e kadar çıktı.

DEM Parti ne yaptı?

Batman yüzde 64,5 ile DEM Parti’nin en yüksek oy aldığı şehir oldu.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

DEM 11 şehirde yüzde 40’ın üzerinde oy aldı.

MHP 5. parti konumunda

Cumhur İttifakı’nda AK Parti ile iş birliği yapan MHP iki şehirde yüzde 50’yi aşarken 18 şehirde de yüzde 20’yi aşmayı başardı.

Kaynak: AA / (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

Ancak bazı şehirlerde AK Parti ile iş birliği bu sonuçlarda etkili olabilir.

MHP’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 59,8 ile Çankırı oldu.

İYİ Parti istediğini bulamadı

Seçimlere “hür ve müstakil” girme kararı veren İYİ Parti aradığını bulamadı. İYİ Parti Nevşehir’de yüzde 52 ile en yüksek oyu aldı.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

Ancak İYİ Parti’nin üç büyük şehirdeki performansı hayal kırıklığı yarattı. O kadar ki İstanbul İYİ Parti’nin en düşük oy aldığı 10 şehirden birisi oldu. İYİ Parti burada yüzde 1’in altında kaldı.

Zafer Partisi sadece Erzurum’da yüzde 5’i aştı

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi de seçimlerde yüzde 2’nin altında kaldı. En yüksek oyu yüzde 5,1 ile Erzurum’da aldı.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

Zafer’in İzmir’de yüzde 2,5’e ulaşması ise dikkat çekti

Saadet Partisi 81 ilde belediye kazanamadı. Saadet sadece Sakarya’da yüzde 12,4 ile çift haneli puana erişti.

Kaynak: AA • (*Büyükşehir ve il belediyeleri, resmi olmayan sonuçlar)

DEVA ve Gelecek büyük hayal kırıklığına uğradı

Uzun dönem AK Parti’de görev aldıktan sonra ayrı parti kuran Ali Babacan liderliğindeki DEVA ile Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi büyük hayal kırıklığı yaşıyor. DEVA yüzde 0,33’te kalırken Gelecek Partisi yüzde 0,07 oy alabildi.

Davutoğlu’nun Gelecek’i Millet, YTP, Vatan, Memleket, DSP, TİP, TKP, DP ve BTP gibi çok sayıda partiden daha düşük oy aldı.

(Yukarıdaki yazı euronews ten alınmıştır.)