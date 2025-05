Yeşil yaka artık lisanslanacak: KSRU geliyor! 

Sürdürülebilirlik (Sustainability) alanında profesyonelleşmek isteyenler ya da Yeşil Dönüşümün Temsilcileri için önemli bir gelişme kapıda: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı (KSRU – Corporate Sustainability Reporting Expert) lisansı yolda! Herhangi bir lisans mezunu olan, sürdürülebilirlik ve raporlama konularına ilgi duyan herkes bu belgeyi almak için sınava girebilir.

İster üretim tesisinde karbon ayak izini azaltmaya çalışan bir mühendis olun, ister entegre raporların kurgusunu hazırlayan bir iletişim uzmanı, isterseniz çalışan refahını önceliklendiren bir insan kaynakları profesyoneli… KSRU, meslekten bağımsız olarak; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) temelli düşünce sistemine hâkim bireyleri ortak bir çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

Bu lisans sayesinde, sadece iş dünyasında değil, toplumsal dönüşümde de aktif rol oynayacak profesyoneller yetişecek. Çünkü sürdürülebilirlik, artık sadece çevre departmanlarının değil, her disiplinin ortak sorumluluğudur.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK – Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority) tarafından düzenlenecek olan bu lisans programı, sürdürülebilirlik raporlamasında yetkinlik ve güvenilirliği artırmayı hedefliyor. İşletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf (transparent), güvenilir (reliable) ve uluslararası standartlara uygun (in line with international standards) şekilde raporlayacak uzmanlara olan ihtiyaç her geçen gün artarken, KSRU bu boşluğu dolduracak nitelikte bir belgelendirme süreci sunuyor.

KSRU Nedir, Kimler Katılabilir?

KSRU; TSRS (Turkish Sustainability Reporting Standards), GRI (Global Reporting Initiative), IFRS S1-S2 (International Financial Reporting Standards) ve TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) gibi küresel raporlama standartlarına uygun raporlama yapabilen, analiz yetkinliğine sahip sürdürülebilirlik profesyonellerinin tanımıdır.

En az lisans mezunu olan, sürdürülebilirlik ve raporlama konularına ilgi duyan herkes bu belgeyi almak için sınava girebilir.

Sınav iki modülden oluşacak ve başarıyla tamamlayan adaylara resmi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanı lisansı verilecektir.

Sınav Ne Zaman? Başvuru Nasıl Yapılır?

Sınav tarihleri ve başvuru detayları henüz açıklanmadı. Ancak gelişmeleri kaçırmamak için KGK’nın resmi web sitesini ve duyurularını düzenli olarak takip etmekte fayda var.

Neden Önemli?

Bu lisans, yalnızca bir belge değil; ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli bir mesleki kimlik (a recognized professional identity both nationally and internationally) sunuyor. Sürdürülebilirlik alanında kariyer yapmak isteyenler için KSRU önemli bir adım.

Hazırlıklara şimdiden başlamakta fayda var. Çünkü yeşil dönüşüm, uzmanlarını bekliyor!

Yeşil Dönüşümün Temsilcileri: Sürdürülebilirlik Uzmanları Hangi Yetkinliklere Sahip Olmalı?

İş dünyasında sürdürülebilirlik (sustainability) dönüşüm sürecinde firmaların en önemli yol arkadaşlarından biri “yeşil yaka (green-collar workers)” olarak adlandırılan sürdürülebilirlik uzmanları (sustainability professionals).

Peki bu uzmanlarda hangi yetkinlikler aranıyor?

Standartlara Hâkimiyet

(Mastery of Reporting Standards)

Bir sürdürülebilirlik uzmanı, sadece çevre dostu uygulamaları değil; aynı zamanda raporlama standartları (reporting frameworks) konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bunlar arasında:

TSRS (Turkish Sustainability Reporting Standards)

GRI (Global Reporting Initiative)

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

IFRS S1-S2 (International Financial Reporting Standards – Sustainability)

Ayrıca uzmanların, önemlilik analizi (materiality assessment) yapabilmeleri ve rapor içerik tasarımı (report content design) konusunda yetkin olmaları beklenir.

Raporlama ve Danışmanlık Yetkinlikleri

(Reporting and Consulting Skills)

Sürdürülebilirlik raporu (sustainability report) ve entegre faaliyet raporu (integrated report) hazırlama süreçlerinde aktif rol almalı

Sürdürülebilirlik stratejisi (sustainability strategy) ve yol haritası (roadmap) geliştirmede danışmanlık sunabilmeli

İletişim ve Takım Çalışması

(Communication and Teamwork)

Farklı birimlerle etkin iletişim (effective communication) kurabilmeli

Çapraz disiplinli ekiplerle (cross-functional teams) çalışmaya yatkın olmalı

Paydaş iletişimi (stakeholder engagement) konusunda yetkin olmalı

Dil Yetkinliği ve Regülasyon Takibi

(Language Proficiency and Regulatory Awareness)

İyi düzeyde Türkçe ve İngilizce (Turkish and English) dil bilgisine sahip olmalı

Uluslararası düzenlemeleri takip etmeli (örneğin: CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism , EU Green Deal )

KGK ve yerel otoritelerin regülasyonlarına (local regulations and standards) hâkim olmalı

Esneklik, Özveri ve Sürekli Öğrenme

(Flexibility, Dedication, and Lifelong Learning)

Yoğun tempoya (heavy workload) uyum sağlayabilmeli

Detaylara odaklı (detail-oriented) ve analitik düşünce (analytical thinking) becerisine sahip olmalı

Yeni gelişmeleri takip etmeye ve öğrenmeye açık (open to learning) olmalı

Dijital Yeterlilik ve Veri Analitiği

(Digital Literacy and Data Analytics)

Excel, Power BI, Tableau gibi araçlarla veri analizi (data analysis) ve görselleştirme (data visualization) yapabilmeli

Karbon ayak izi hesaplama araçları (carbon footprint tools) : SimaPro, GaBi, OpenLCA

Sürdürülebilirlik platformları (sustainability platforms): GRI Standards, CDP, EcoVadis

İklim Finansmanı ve ESG Bilgisi

(Climate Finance and ESG Knowledge)

Yeşil tahvil (green bonds) ve sürdürülebilir finansman araçları (sustainable finance instruments) hakkında bilgi

ESG risk analizi (ESG risk analysis) ve karbon fiyatlandırma (carbon pricing)

İklim senaryoları (climate scenarios) üzerine temel bilgi sahibi olmalı

Politika ve Regülasyon Takibi

(Policy and Regulation Monitoring)

Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) ve CBAM gibi politikaları takip etmeli

Çevre mevzuatı (environmental legislation) ve sektörel düzenlemelere hâkim olmalı

Etik ve Sorumlu Liderlik

(Ethics and Responsible Leadership)

Kurumsal etik (corporate ethics) ve toplumsal sorumluluk (social responsibility) bilinci

Çeşitlilik ve kapsayıcılık (diversity and inclusion) politikalarına duyarlılık

Şeffaflık (transparency) ve hesap verebilirlik (accountability) ilkelerine bağlılık

KSRU yalnızca bir unvan değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında yetkin, vizyoner ve küresel ölçekte söz sahibi profesyonellerin yetişmesi için tasarlanmış bir yol haritasıdır. Bugün şirketlerin yalnızca finansal performansı değil, çevresel ve sosyal etkileri de yatırımcılar, müşteriler ve regülatörler tarafından dikkatle izleniyor. Bu nedenle KSRU, bireylere sadece kariyer avantajı değil; aynı zamanda dünyaya karşı daha bilinçli bir duruş kazandırıyor.

🌱 Eğer siz de yeşil dönüşümde söz sahibi olmak, değişimin parçası değil öncüsü olmak istiyorsanız, sizin için bu lisans sadece bir sınav değil, bir başlangıç olacaktır.