Gram altın, ons altın, dolar ve Euro aylık simülasyonu (2025–2026)

KÜRESEL KAYNAKLARA DAYALI TAHMİN MODELİ

Bu simülasyon, Dünya Bankası'nın 29 Nisan 2025 tarihli “Emtia Piyasaları Görünümü” (Commodity Markets Outlook) raporu ile IMF’nin “Dünya Ekonomik Görünüm” (World Economic Outlook, WEO) raporunda yer alan projeksiyonlara dayanılarak oluşturulmuştur.

RAPORLAR NE ANLATIYOR?

Dünya Bankası – Emtia Piyasaları Görünümü (CMO), enerji, metal ve tarım gibi temel emtia gruplarının geçmiş fiyat hareketleri ile gelecek dönem tahminlerini içerir. IMF – Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) ise küresel ve ülke bazlı büyüme beklentileri, enflasyon projeksiyonları ve mali risk analizlerini sunar.

HANGİ PROJEKSİYONLAR KULLANILDI?

Simülasyonda, Dünya Bankası’nın yayımladığı yıllık ortalama ons altın fiyat tahminleri (2025: 3.250 USD, 2026: 3.200 USD) ile IMF’nin Dolar/TL kuru projeksiyonları (2025: 41,79 USD/TL – 2026: 54,48 USD/TL ) esas alınmıştır.

Bu değerler, aylık eşit dağılımla lineer olarak simüle edilmiş ve ilgili yıllar için aylık ortalama fiyatlara dönüştürülmüştür.

BU SİMÜLASYON NERELERDE KULLANILIR?

Bu çalışma, altın fiyatlarının hem dolar bazlı hem de TL bazlı hareketlerini görselleştirerek, kur ile emtia arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir fiyat davranışı modeli sunar. Yatırım kararları, sözleşme fiyatlamaları, maliyet öngörüleri ve hedge stratejileri için kullanılabilir.

ALTIN FİYATLARININ BİZE ANLATTIKLARI

2025’in ilk çeyreğinde altın fiyatları %7 oranında yükselerek, nisan başında tüm zamanların zirvesine ulaştı. Yıl genelinde altının %36 oranında yükselmesi, 2026 yılında ise kısmi bir geri çekilme yaşanması bekleniyor. Ancak bu düşüşe rağmen fiyat seviyesinin, pandemi öncesi beş yıllık ortalamanın yaklaşık %155 üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Bu eğilimin arkasında; ticaret gerilimleri, politik belirsizlikler, bölgesel çatışmalar (özellikle Orta Doğu ve Ukrayna-Rusya hattı) ve güvenli liman talebinin güçlenmesi yer alıyor. Ayrıca merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında altın alımlarını artırması, bu yükselişin destekleyici bir unsurudur.